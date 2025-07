SysAdmin感謝デーのための特別オファー : トレーニング/認定試験/バンドルなど、価格に応じて割引額がアップ！LF Education 7月のキャンペーン

The Linux Foundation Japan

SysAdmin Day Campaign

Linux Foundation Educationは、今年もSysAdmin感謝デーを記念して、テックキャリアを強力に支援する特別キャンペーンを実施します。トレーニング、認定試験、バンドルなど、幅広いラインアップを対象に、最大1,000ドルの割引を用意しました。これらの割引は、あらゆるスキルアップとキャリアの飛躍を後押しするために設計されています。

SysAdmin感謝デーとは?

- キャンペーンサイト : https://training.linuxfoundation.org/ja/july-2025/(https://training.linuxfoundation.org/ja/july-2025/)- キャンペーン期間 : 2025年7月29日8:59AM (日本時間) まで- 割引コード : 25JULY1000 (1000ドルOFF)、25JULY500 (500ドルOFF)、25JULY300 (300ドルOFF)、25JULY200 (200ドルOFF)、25JULY100 (100ドルOFF)、25JULYTHRIVE (THRIVE年間サブスクリプションが100ドルOFF)、25JULY50 (SkillCred、一部のeラーニングコースが 50ドルOFF)- 購入時にCoupon Code欄に割引コードを入力してください- それぞれの割引コードの対象製品はキャンペーンサイト(https://training.linuxfoundation.org/ja/july-2025/)でご確認ください。日本語版製品の詳細は以下のラインアップをご覧ください。

2025年7月25日は、毎年7月の最終金曜日に祝われる世界的なイベント「第26回SysAdmin感謝デー」です。この記念日は、システム管理者のTed Kekatos氏が、オフィスに新しいプリンターを設置したことを同僚に感謝されているシステム管理者の姿を描いた雑誌広告に感銘を受け、立ち上げたことに始まります。以来、ITインフラを支え、日々すべてを円滑に動かしているITプロフェッショナルたちへ、正当な感謝を伝える伝統が続いています。

いま求められるスキル

現在、90%以上のパブリッククラウドはLinux上で稼働しており、クラウド環境とLinuxコマンドラインの両方に精通した人材への需要が高まっています。こうしたスキルの組み合わせは、インフラや開発、運用における即戦力として、今まさに業界から求められています。

Linux Foundation Educationのトレーニング&認定試験が、グローバルに通用するスキルの習得と証明を後押しします。

日本語版の価格一新!

これまで、日本語対応のトレーニングや認定試験は、翻訳コストや消費税の関係で一部の製品がグローバル価格より割高でした。今月から日本語版もグローバルと同一価格で提供されるようになりました。

SysAdmin感謝デーのための特別オファー

The more you spend, the more you save! トレーニング/認定試験、バンドルなど、価格に応じて割引額がアップするキャンペーンです。

日本語対応版ラインアップのそれぞれの割引額はこちらをご覧ください:

300ドルOFF : コード 25JULY300

$645 → $345 : 認定試験 (実技試験) と受験準備に役立つオンラインコースのバンドル

- Linux Foundation認定システム管理者 (LFCS-JP) + Linuxシステム管理基礎 (LFS207-JP)(https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/linux-system-administration-essentials-lfs207-jp-lfcs-jp/)- 認定Kubernetes管理者(CKA-JP) + Kubernetes基礎 (LFS258-JP)(https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-fundamentals-lfs258-jp-cka-jp/)- 認定Kubernetesアプリケーション開発者 (CKAD-JP)+Kubernetes アプリ開発 (LFD259-JP)(https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-for-developers-lfd259-jp-ckad-jp/)- 認定Kubernetesセキュリティスペシャリスト (CKS-JP) + Kubernetes Security Essentials (LFS260 *英語版)(https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-security-essentials-lfs260-cks-jp-exam-bundle/)

$825 → $525 : 認定試験と認定試験のバンドル (実技試験)

- 認定Kubernetes管理者 (CKA-JP) + 認定Kubernetesセキュリティスペシャリスト (CKS-JP)(https://training.linuxfoundation.org/ja/training/certified-kubernetes-administrator-cka-jp-certified-kubernetes-security-specialist-cks-jp-exam-bundle/)- Certified Kubernetes Administrator (CKA 試験問題 日本語選択可能) + Certified Kubernetes Application Developer (CKAD 試験問題 日本語選択可能)(https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/certified-kubernetes-administrator-cka-certified-kubernetes-application-developer-ckad-exam-bundle/)200ドルOFF : コード 25JULY200

$425 → $225 : 認定試験と認定試験のバンドル (多肢選択式試験)

- Linux Foundation認定ITアソシエイト (LFCA-JP) + 認定Kubernetesクラウドネイティブアソシエイト (KCNA-JP)(https://training.linuxfoundation.org/ja/training/linux-foundation-certified-it-associate-lfca-jp-kubernetes-and-cloud-native-associate-kcna-jp-exam-bundle/)

$445 → $245 : 認定試験 (実技試験)

- Linux Foundation認定システム管理者 (LFCS-JP)(https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/linux-foundation-certified-system-administrator-lfcs-jp/)- 認定Kubernetes管理者 (CKA-JP)(https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/certified-kubernetes-administrator-cka-jp/)- 認定Kubernetesアプリケーション開発者 (CKAD-JP)(https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/certified-kubernetes-application-developer-ckad-jp/)- 認定Kubernetesセキュリティスペシャリスト (CKS-JP)(https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/certified-kubernetes-security-specialist-cks-jp/)

$499 → $299 : OSSベストプラクティスの一連のオンラインコースバンドル

- オープンソース管理と戦略(https://training.linuxfoundation.org/ja/training/open-source-management-strategy-jp/)(以下が含まれます)- オープンソース入門 (LFC202-JP)- オープンソース ビジネス戦略 (LFC203-JP)- 効果的オープンソース プログラム管理 (LFC204-JP)- オープンソース開発実践 (LFC205-JP)- オープンソース コンプライアンス プログラム (LFC206-JP)- オープンソース プロジェクトとの効果的コラボレーション (LFC207-JP)- オープンソース プロジェクトの創設 (LFC208-JP)100ドルOFF: コード 25JULY100

$250 → $150 : 認定試験 (多肢選択式試験)

- Linux Foundation 認定 IT アソシエイト (LFCA-JP)(https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/linux-foundation-certified-it-associate-lfca-jp/)- 認定Kubernetesクラウドネイティブアソシエイト (KCNA-JP)(https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/kubernetes-and-cloud-native-associate-kcna-jp/)

$299 → $199 : オンラインコース

- Linuxシステム管理基礎 (LFS207-JP)(https://training.linuxfoundation.org/ja/training/linux-system-administration-essentials-lfs207-jp/)- Kubernetes基礎 (LFS258-JP)(https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-fundamentals-lfs258-jp/)- Kubernetesアプリ開発 (LFD259-JP)(https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-for-developers-lfd259-jp/)50ドルOFF: コード 25JULY50

$99 → $49 : オンラインコース

- Kubernetesとクラウドネイティブ基礎 (LFS250-JP)(https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-and-cloud-native-essentials-lfs250-jp/)

Linux Foundationの認定取得を、日本語版ラインアップがサポートします。

昨年からは、Kubernetes関連の最高レベルのスキルを証明する「Golden Kubestronaut/Kubestronautプログラム」がスタートし、公認認定取得への関心と盛り上がりがさらに高まっています。ぜひこの機会にチャレンジしましょう!

Linux Foundation 認定の特長- ハンズオン重視の実技試験実際のLinux環境やKubernetesクラスタを用いた実践的な内容で、単なる知識ではなく即戦力の証明が可能です。- CNCF公認クラウド関連の認定はCloud Native Computing Foundation (CNCF) 公認です。- プリプロフェッショナル認定も用意エントリーレベルから管理職まで、あらゆる職層に必要な基礎知識の底上げと、共通言語としてのITリテラシーを強化する多岐選択式試験も提供されています。- 100%オンライン受験- 国際的なデジタルバッジ

制限事項: 本プロモーションは、2025年7月24日から2025年7月28日23時59分(UTC)までの期間に、上記製品を対象クーポンを用いてご購入いただいた方が対象となります。他のコースや認定の組み合わせには適用されません。プロモーション価格は新規購入および個別購入にのみ適用されます。他の割引とは併用できません。Yocto Project(R) Super Practical Online Course (LFD461-JP)、Linux システム管理(LFWS307-JP)、およびFinOpsのコースや認定は対象外です。