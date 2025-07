LF Research & LF Education 調査レポート「2025年技術系人材の現状レポート」を公開

The Linux Foundation Japan

インフォグラフィック: 2025年技術系人材の現状レポート

本日、LF ResearchとLF Educationにより発行された調査レポート「2025年技術系人材の現状レポート」日本語版が公開されました。



全レポートは、こちらからご覧いただけます :

- 日本語版 : 2025年技術系人材の現状レポート ー 現実vs.世間のイメージ:AIが労働力に与える意外と穏やかな影響(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2025/07/open-source-jobs-report-2025-jp/)- オリジナル版 (英語) : 2025 State of Tech Talent Report ー Truth vs. Vibe: The Not So Disruptive Workforce Impact of AI(https://www.linuxfoundation.org/research/open-source-jobs-report-2025)

LF ResearchとLF Educationは、この「2025年 技術系人材の現状レポート」において、AIを含む今年の主要技術分野のトレンドと課題を掘り下げました。このレポートは、LFコミュニティ全体の採用およびトレーニング マネージャーを対象に配布された調査の結果に基づいています。



今年のレポートでは、採用担当者がAIを理由に人員を拡大する計画であるものの、この技術分野だけでなく、クラウドやサイバーセキュリティにおいても深刻な人材不足に直面していることが明らかになりました。このギャップに対処するため、雇用主はアップスキリングに価値を見出しており、特に新規採用と育成が高コストな代替手段となる中で、その傾向が顕著です。

完全な調査結果を読むにはレポートをダウンロードしてください。



著者:

- Marco Gerosa, Ph.D., Northern Arizona University- Adrienn Lawson, The Linux Foundation- 序文 - Clyde Seepersad, The Linux Foundation

日本語版翻訳協力:辻村幸弘