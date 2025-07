BAPE(R)︎ × CLOT

株式会社 ノーウェア

BAPE(R)とCLOTは、前回のコラボレーションの成功を受けて再びタッグを組み、最新のカプセルコレクションを発表します。



Tシャツ、トラッカーハット、BAPE STA(TM)など、人気の定番アイテムを中心としたラインアップが揃います。本コレクションの核となるのは、両ブランドのアイデンティティを融合したカモフラージュ柄。





BAPE(R)のタイムレスなデジタルカモとトライアルカモ、そしてCLOTの象徴ともいえる「Alienegra(エイリアネグラ)」パターンを組み合わせています。「Alienegra」は2005年、Edison Chen、Madsaki、倉石一樹のコラボレーションによって誕生したデザイン。 今回のコレクションでは、奥行きとスケールを緻密に計算することで立体的な表現を実現し、BAPE(R)のCAMOの中に「Alienegra」が漂うようなビジュアルに仕上がっています。 挑戦的で大胆なスタイルを体現するデザインです。

BY BATHING APE Tシャツはブラックとホワイトのベースカラーに、コラボレーションによるカモフラージュグラフィックをAPE HEADロゴにあしらった、クラシックな雰囲気が漂う、コレクター必携の一枚です。

BAPE STA(TM) はアッパー全体にコラボレーションカモフラージュパターンを施したデザインとなっています。 ホワイトのSTAロゴがアクセントとなり、洗練された印象に。 シューレースタグには、左足にBAPE(R)のエイプヘッド、右足にCLOTのロゴが配されており、両ブランドの継続的なパートナーシップを象徴した一足にしあがっています。

トラッカーキャップは、本コレクションを象徴するカモフラージュ柄を全面に使用し、ストリートウェアらしい力強さを表現したアイテム。

本コレクションは、7月26日より全国の一部BAPE STORE(R)およびJUICE各店舗、 BAPE.COMおよびJUICESTORE.COMにて発売開始予定です。

BAPE(R)︎ X CLOTBY BATHING APE RELAXED FIT TEECOLOR: BLACK, WHITE\15,400- (税込)【JUICE STORE限定】BAPE(R)︎ X CLOTCLOT STA RELAXED FIT TEECOLOR: BLACK, WHITE\15,400- (税込)BAPE x CLOTEGRA CAMO BAPE STA(TM)︎COLOR: BLACK, GREEN\36,300- (税込)BAPE(R)︎ X CLOTEGRA CAMO TRUCKER CAPCOLOR: BLACK, GREEN\14,300- (税込)

詳しくは下記ページをご覧ください。

https://jp.bape.com/blogs/news/bape-clot

About CLOT(クロット)

2003年に設立されたCLOTは、エディソン・チャン発案によるストリートウェアのパイオニア。考え抜かれたデザインのアパレルやグッズを通して、東洋と西洋の架け橋になりたいという願いから生まれたこのブランドは、そのルーツである中国を世界的な舞台へと導き、伝統的な中国文化のモチーフを現代的に再解釈。大胆なグラフィックやシルエット、そしてアジアの若者を反映したダイナミックなエネルギーで表現している。様々なグローバルブランドとパートナーシップを組み、国際的な存在感を確固たるものにしている。

