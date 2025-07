初音ミク「マジカルミライ 2025」のビジュアルを使用した限定お土産も登場！「初音ミク×NewDays」コラボ限定描き下ろしグッズ発売！7/28～

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション リテールカンパニー(所在地:東京都渋谷区、カンパニー長:高橋徹)は、運営するオンラインショップ「NewDays JRE MALL店」、 「HANAGATAYA JRE MALL店」、 「HANAGATAYA 楽天市場店」および一部のNewDays店舗・BOOK COMPASS店舗・HANAGATAYA店舗にて初音ミク「マジカルミライ 2025」のビジュアルを使用した「萩の月」や「雷おこし」および「初音ミク×NewDays」コラボ限定描き下ろしグッズを販売します。

対象の「初音ミク」コラボ限定商品1点以上を含む買上条件をクリアすると、ノベルティを先着順にプレゼントします。

初音ミク「マジカルミライ 2025」のSENDAI公演(2025年8月1日(金)~3日(日))とTOKYO公演(2025年8月29日(金)~31日(日))の開催に合わせて、ファンが集う仙台エリア、関東エリアの一部店舗およびJR大宮駅南改札外 外貨両替所脇にてコラボ限定商品を販売し、駅周辺地域の活性化につながるよう取り組んでいきます。

●実施内容

初音ミク「マジカルミライ 2025」のビジュアルを使用した限定お土産の販売。

「初音ミク×NewDays」コラボ限定描き下ろしグッズの販売。

税込3,000円以上お買い上げのお客さまを対象にノベルティ「うちわ(全3種)」を先着でプレゼント。

コラボ商品発売の催事・NewDays・BOOK COMPASS店舗に等身大パネルを設置。

※等身大パネルは全3種、各店舗開催日時より設置します。各店舗での展示内容についてはご来店の上、ご確認ください。

●開催日時/販売店舗/取扱商品/箇所別ノベルティ一覧

※ト列が発生した際には、店舗スタッフがご案内いたします。※状況により販売開始時間を変更する場合がございます。

●販売商品(一部紹介)

掲載商品以外にもたくさんのコラボ限定商品を販売いたします。

対象店舗・商品詳細は、特設サイト(https://retail.jr-cross.co.jp/newdays/special/miku2025.html)よりご確認ください。

初音ミク「マジカルミライ 2025」萩の月

(5個入り)1,600円(税込)

初音ミク「マジカルミライ 2025」萩の月(仙台)

(5個入り)1,600円(税込)

【8/29(金)発売】初音ミク「マジカルミライ 2025」雷おこし

760円(税込)

アクリルスタンド

全3種 各2,200円(税込) サイズ(約):W97×H150mm

缶バッジ(トレーディング仕様)

全8種 各550円(税込) 1BOX 8個入り(コンプリート可)4,400円(税込) サイズ(約):本体57φ BOX W57×H85mm

A4クリアファイル3枚セット

1,485円(税込) サイズ(約):W220×H310mm

巾着

全3種 各1,430円(税込) サイズ(約):W150×H230mm

はんかちたおる

全3種 各770円(税込) サイズ(約):W200×H200mm

ダイカットステッカー

全8種 各550円(税込) サイズ(約):60×35mm

【NewDays JRE MALL店限定】BIGアクリルスタンド

全3種 各3,300円(税込) サイズ(約):W180×H270mm

【受注生産】初音ミク 掛け軸 WERI

39,000円(税込)※送料込み展開時サイズ(約):W510xH900mm

【受注生産】初音ミク 金箔アート WERI(サイン入り・額縁付き)

77,000円(税込)※送料込み額縁サイズ(約):W445×H565mm

受注期間:(1)2025年7月28日(月)正午~8月14日(木)9:00まで

(2)2025年8月14日(木)9:01~9月1日(月)9:00まで

(詳細については各商品ページにてご確認ください)

※画像・イラストはイメージです。

※店舗によって取扱いのない商品や発売時期が変更になる場合がございます。

●先着でもらえる!ノベルティプレゼント

コラボ限定商品取扱店舗にて、対象商品1点以上を含む3,000円(税込)以上をお買い上げいただいたお客さまにノベルティの「うちわ」をレジにて先着5,000名さまにプレゼントします。

※ノベルティーの種類は配布場所・期間によって異なります。詳細は特設サイトよりご確認ください。

※配布枚数はキャンペーンを実施している全店舗での総数となり、店舗によってノベルティの種類・配布数が異なります。

※セルフレジご利用で条件を満たしたお客さまは有人レジまたはスタッフまでお申し付けください。

(レシートを確認させていただく場合がございます)

※通信販売でお買い上げいただいたお客さまは、商品と同梱してお届けします。

※3,000円(税込)以上のお買い物には、たばこ・雑誌・書籍・新聞・郵券類(Suicaカード・プリペイドカードなど)および公共料金などの収納代行・Suicaチャージ・チケット類・サービス品(コピーサービス・宅配便など)・カプセルトイ(機械で販売している商品)・レジ袋等は含まれません。また、商品の無料引換・値引き・割引実施時は無料引換・値引き・割引等が反映された後の合計金額が対象となります。

※数量限定・各店舗なくなり次第終了。1会計につきノベルティのお渡しは1枚のみとなります。

※6,000円(税込)以上のお買上につきましても、ノベルティのお渡しは1枚です。

※1会計につき、同一商品はお一人さま10点まで購入可能です。

【対象の商品】※一覧は店内掲出POPまたは特設サイトをご確認ください。

初音ミク「マジカルミライ 2025」萩の月、 初音ミク「マジカルミライ 2025」萩の月(仙台)、

初音ミク「マジカルミライ 2025」雷おこし、「初音ミク×NewDays」コラボ限定描き下ろしグッズ

【ノベルティ:配布箇所】

【催事・通信販売限定】うちわ(WERI)【第一弾】7/31(木)展開開始店舗・うちわ(檀上大空)【第二弾】8/29(金)展開開始店舗・うちわ(maple) ※通信販売店舗では第二弾として8/29(金)0:00から配布

(※サイズ(約)W238×H184mm)

※配布開始日時は各店の開催日時に準じます。

※配布店舗についての詳細は特設サイト(https://retail.jr-cross.co.jp/newdays/special/miku2025.html)よりご確認ください。

●フォロー&リポスト プレゼントキャンペーン

抽選で「初音ミク×NewDays」コラボ限定書き下ろしグッズが当たるプレゼントキャンペーンを実施します。この機会にぜひ、キャンペーンにご参加ください。

【実施期間】

2025年7月28日(月)X 告知後 ~ 8月11日(月)23:59

【賞品】

初音ミク×NewDaysコラボ限定書き下ろしグッズ 5名さま

【当選発表】

当選者の発表はキャンペーン期間終了後、厳正な抽選を行い、DM(ダイレクトメッセージ)送信をもってかえさせていただきます。

【応募方法】

2025年7月28日(月)X 告知後 ~ 8月11日(月)23:59の期間中、NewDays公式Xアカウント(@newdays_jp)をフォローして対象のポストをリポスト

【STEP1】 X で NewDays公式アカウント 「@newdays_jp」をフォロー

【STEP2】 フォロー&リポスト プレゼントキャンペーン対象のポストをリポスト

「初音ミク」とは

http://piapro.net

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

本キャンペーンに関する画像をご掲載の際は、以下のクレジットをご記載いただくようお願いいたします。

【コラボ限定書き下ろしイラスト・うちわ】

著作権表記:

Art by maple (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

Art by 檀上大空 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

Art by WERI (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

【萩の月・雷おこし】

著作権表記:Art by Tiv (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

【萩の月(仙台)】

著作権表記:Art by クノオ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

【アクリルスタンド・BIGアクリルスタンド・巾着・はんかちたおる・ダイカットステッカー】

著作権表記:

Art by maple (C) CFM

Art by 檀上大空 (C) CFM

Art by WERI (C) CFM

【缶バッジ・A4クリアファイル3枚セット】

著作権表記:Art by maple / 檀上大空 / WERI (C) CFM

【掛け軸・金箔アート】

著作権表記:Art by WERI (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net