駅スタンプアプリ「エキタグ」電車で試合を観に行こう！「ジェフユナイテッド市原・千葉×エキタグスタンプラリー」開催！
◎株式会社ジェイアール東日本企画が提供する駅スタンプアプリ「エキタグ」では、2025年8月1日（金）より「電車で試合を観に行こう！『ジェフユナイテッド市原・千葉×エキタグスタンプラリー』」が開催されます。ぜひこの機会に、試合観戦とともに鉄道をご利用いただきスタンプラリーをお楽しみください。
■電車で試合を観に行こう！「ジェフユナイテッド市原・千葉×エキタグスタンプラリー」の開催
（１）実施期間 2025年8月1日（金）～2025年10月31日（金）
（２）主催箇所 東日本旅客鉄道株式会社 千葉支社
（３）協力箇所 ジェフユナイテッド市原・千葉
（４）対象スポット
１.JR東日本の駅（７駅）
ホーム：蘇我駅
アウェイ：いわき駅、大宮駅、仙台駅、甲府駅、水戸駅、秋田駅
２.施設（１施設）
フクダ電子アリーナ（ホームゲーム開催時に場内インフォメーションブースに設置）
※フクダ電子アリーナでのスタンプ取得には、ホームゲームの観戦チケットが必要に
なりますので予めご了承ください。
フクダ電子アリーナのスタンプ
（５）ラリー内容
１. デジタルスタンプ取得数に応じて、オリジナルスタンプ（デジタル）をプレゼント
（ア）ホーム（蘇我駅およびフクダ電子アリーナ）達成でオリジナルスタンプをプレゼント
（自動付与）
（イ）（ア）およびアウェイ２箇所達成でオリジナルスタンプをプレゼント（自動付与）
（ウ）全スポット達成でオリジナルスタンプをプレゼント（自動付与）
２. １.の（イ）（ウ）のオリジナルスタンプを取得した方を対象に抽選を実施し、
ジェフユナイテッド市原・千葉グッズをプレゼント
＜スタンプデザイン＞
＜ジェフユナイテッド市原・千葉グッズ＞
※ ホームおよびアウェイ2箇所達成で1口、全スポット達成で2口応募されます。応募は自動エントリーです。
※ スタンプラリー終了後に抽選を行い、当選されたお客さまにはエキタグアプリ内のお知らせにてお伝えします。
※ グッズの内容は変更となる場合があります。サイン入りグッズのキャラクター、選手はお選びいただくことはできません。
デジタルスタンプ設置駅には NFC タグのサインを掲出いたします。設置スタンプの取得時間、取得
場所は、アプリ内スタンプ帳の各駅の「i」マークをタップし、ご確認ください。
今後も、多くのお客さまに鉄道でのお出かけを楽しんでいただけるよう、鉄道事業者等との連携により対応路線の拡大に取り組んでまいります。
★エキタグの導入状況はこちら：https://www.ekitag.jp/trainmap.html
※「エキタグ」および「デジタル駅スタンプ」は、株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。
※画像はすべてイメージです。
■デジタル駅スタンプアプリ「エキタグ」
公式HP ：https://www.ekitag.jp/
Instagram ：https://www.instagram.com/ekitag_stamp/
X（旧Twitter）：https://x.com/ekitag_stamp