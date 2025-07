問合せフォームに“見える対応履歴”をプラス！talkappi INQUIRYに「メール連絡の記録・管理機能」を追加

株式会社アクティバリューズ

All in One Hospitality Cloud「talkappi」を提供する株式会社アクティバリューズ(本社:東京都渋谷区)は、宿泊施設向けの問合せ・受付フォーム「talkappi INQUIRY(トーカッピ インクワイアリー)」において、メールのやり取り履歴を自動で記録・管理できる新機能「メール連絡の記録・管理機能」を開発。一部施設での先行運用を経て、2025年7月25日より本格提供を開始いたします。

■ 開発背景:「対応の見える化」ニーズの高まり

talkappi INQUIRYに新たに「メール連絡の記録・管理機能」を追加資料請求・お問い合わせ :https://s.talkappi.com/5wevkmzaj

talkappi INQUIRYは、宿泊施設における予約後の追加要望、レンタル備品、食事追加、アレルギー対応、忘れ物など、さまざまな問い合わせやリクエストの受付に活用されているフォームサービスです。従来は、フォームに入力された内容が指定のメールアドレスに自動送信され、担当者が個別にメールまたは電話で対応していました。

しかし、

- 管理画面では申込内容と手動で更新される対応ステータスしか確認できない- やり取りの詳細は、対応したスタッフのメール履歴を個別に確認する必要がある- 担当者が不在の場合や引き継ぎ時に、情報共有や対応漏れが発生するリスクがある

という課題がありました。

こうした現場の声を受けて、チームでの問い合わせ対応をよりスムーズかつ効率的にできる新機能を開発しました。

▶︎ talkappi INQUIRYの詳細は、こちら(https://talkappi.com/inquiry)へ

■ 「メール連絡の記録・管理機能」でできること

◎ 対応履歴の一元化と共有- 管理画面にて問合せの詳細と対応履歴を確認可能、過去のメール連絡の内容に参照し、返信メールを作成可能- 問合せごとにゲストとの連絡履歴が時系列で自動記録され、チームで共有◎ いつものメールソフトでも対応OK- Gmail/Outlook/Thunderbirdなど、普段使っているメールソフトを通じたやり取りも自動記録可能- スタッフの業務フローを変えずに、履歴の一元管理が実現◎ メール以外の対応も記録可能- 電話での対応や確認事項も、メモとして登録可能。- だれが、いつ、どのように対応したかが履歴で一目瞭然利用イメージ

本機能は、talkappi INQUIRYの有料オプション機能です。ご利用にあたっては、talkappi INQUIRYの導入が前提となります。

また、本機能でメール対応や履歴の記録が可能な問合せは、talkappi INQUIRY経由で受付されたものに限られます。

■ 次なる進化:生成AIによる「メール返信内容の自動生成」機能も近日リリース予定

現在、talkappiでは生成AIを活用した「メール返信内容の自動生成」機能も開発中です。

「メール連絡の記録・管理機能」に蓄積されたやり取り履歴やFAQの情報を活用し、より的確かつ自然な返信文をAIが自動生成できるようになります。これにより、スタッフの問合せ対応時間の短縮と、ゲスト対応の品質向上の両立が期待されます。

■ 人手不足でも、対応品質は落とさない

「メール連絡の記録・管理機能」は、スタッフの入れ替わりや不在時でも、スムーズな対応と高いサービス品質を保つための強力なサポート機能です。問い合わせ対応の“見える化”によって、業務効率の向上とゲスト満足度の両立を支援いたします。

当社は今後も、宿泊施設の現場の声に寄り添い、テクノロジーの力で「おもてなし」を支えるサービスの進化に取り組んでまいります。

■ talkappiについて

資料請求・お問い合わせ :https://s.talkappi.com/5wevkmzaj

宿泊・観光業界に特化したAll in One Hospitality Cloud「talkappi(トーカッピ)」は、宿泊施設や観光事業者向けに、問い合わせ対応・情報案内・会員管理・予約・決済など、ゲスト応対と施設運営に必要な機能をオールインワンで提供するクラウドサービスです。 現在、日本国内の代表的なホテル・旅館をはじめ、1,500以上の宿泊施設および北海道・沖縄県・奈良市・草津温泉などの自治体・観光協会・DMOに導入され、全国各地で観光・宿泊DXを支えております。

talkappi 提供サービス一覧

【提供サービス一覧】

- CHATBOT 多言語AIチャットボット- INQUIRY 問合せ・受付フォーム- PAGE 多言語WEBページ作成ツール- BOOK 宿泊施設向け予約エンジン*- ORDER 付帯サービスの予約・手配システム- PAY 観光特化の決済サービス*- TICKET デジタルチケット*- MEMBER 宿泊・観光特化の会員システム- SURVEY アンケートツール- NEWSLETTER メール配信ツール- ENGAGE 顧客エンゲージメントシステム*

* 開発中・一部機能開発中

▶︎ 公式サイト:https://talkappi.com

【会社概要】

会社名:株式会社アクティバリューズ

所在地:東京都渋谷区代々木1-30-14

会社設立:2016年6月17日

代表取締役社長:陳 適

資本金:4億9,645万円(資本準備金を含む)

URL:https://activalues.com

株式会社アクティバリューズは、「テクノロジーで旅の感動と観光の未来を創る」というミッションのもと、「省人化DX」「予約・販売」「顧客データのマーケティング活用」を軸に、観光・宿泊施設向けに多様なソリューションを提供しています。今後も、機能の拡張とサポート領域の拡大に注力し、日本の伝統的なおもてなしの精神を大切にしながら、最新のITやAI技術を活用して観光・宿泊業界の課題解決とゲストエクスペリエンス向上に取り組んでまいります。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社アクティバリューズ

info@activalues.com

担当:妹尾(営業)、李(広報)