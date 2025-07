【7日間連続49名登壇】AIカンファレンス「Bet AI Day」プレイベント「7 Days LT」開始　～LayerXのAI活用知見を一挙公開～

株式会社LayerX

株式会社LayerX(本社:東京都中央区、代表取締役CEO 福島良典、以下「LayerX」)は、2025年8月1日(木)に開催するAIカンファレンス「Bet AI Day」に向けたカウントダウンイベント「7Days LT」を、本日7月23日(火)より開始します。

本イベントでは、LayerXでAIを活用する従業員7名が7日間、合計49人が連日登壇。AIツール選択、ビジネス職でのAI活用、AI活用を実現する組織づくりなど、多様なナレッジをオンラインで配信します。

全ての日程で100名を超えるお申し込みがあり、8月1日のBet AI Day本会と合わせた関連イベント全体で、延べ2,000名を超える参加申込をいただいています。

「7Days LT」は当日のご登録でもご参加可能です。AI社会実装に向けた熱量の高い7日間が本日からスタートします。

7Days LTプログラム

Bet AI Day 概要

- 7/23(水) AIツールの選択 https://layerx.connpass.com/event/357959/- 7/24(木) Bet AI for Biz https://layerx.connpass.com/event/357960/- 7/25(金) Bet AI for Learning https://layerx.connpass.com/event/357961/- 7/28(月) あえてのnot AI https://layerx.connpass.com/event/357962/- 7/29(火) AI for fun https://layerx.connpass.com/event/357963/- 7/30(水) Deep into AI https://layerx.connpass.com/event/357964/- 7/31(木) Bet AI Culture https://layerx.connpass.com/event/357965/

8月1日(金)に開催する「Bet AI Day」は、AI時代の経営、コーポレート業務、金融業界での活用などをテーマに当社のAI実装をリードするエキスパート8名のライブセッションを行います。

カウントダウンLT、「Bet AI Day」 本会、アフターイベントの3部構成で、AIの未来に関心を寄せる参加者の皆様と「AIとの協働への挑戦」を共創します。

開催日 :7Days LT 2025年7月23日(水)~7月31日(木)12:15-12:55

:Bet AI Day 2025 年8月1日(金)13:00-18:30

会 場 :オンライン配信と株式会社LayerX東銀座オフィス(完全招待制)

主 催 :株式会社 LayerX

参加費 :無料(事前登録制)

イベントページ:https://layerx.co.jp/events/2025/bet-ai-day/

お申し込み方法

・一般の方:イベントページ :https://layerx.connpass.com/event/357958/

・報道機関の方:https://forms.gle/mv7eM8Zk99hcfboe9

Bet AI Day プログラム

・13:00~13:05|OPENING

・13:05~13:50|AI時代の経営とBet AI Vision

登壇者:代表取締役 CTO 松本 勇気

・14:00~14:30|バクラクによるコーポレート業務の自動運転

登壇者:バクラク事業 CTO 中川 佳希

・14:30~15:00|金融サービスにおける高速な価値提供とAIの役割

登壇者:Fintech事業 VPoE 高橋 健太郎

・15:00~15:30|LLMをツールからプラットフォームへ ~AI Workforceの戦略~

登壇者:AI・LLM事業 CPO 小林 篤

・16:00~16:30|Bet “Bet AI” - Accelerating Our AI Journey

登壇者:執行役員 CISO 星 北斗

・16:30~17:00|人に寄り添うAIエージェントとアーキテクチャ

登壇者:Principal 名村 卓

・17:30~18:15|生成AI時代におけるAI・機械学習技術を用いたプロダクト開発の深化と進化

登壇者:バクラク事業 AI・機械学習部 部長 松村 優也 / Tech Lead 島越 直人

・18:15~18:30|CLOSING

株式会社LayerX概要

LayerXは「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げ、SaaS+Fintechを軸に、AIを中心としたソフトウェア体験を社会実装するスタートアップです。法人支出管理や人的資源管理などの業務効率化AIクラウドサービス「バクラク」を中心に、デジタルネイティブなアセットマネジメント会社を目指す合弁会社「三井物産デジタル・アセットマネジメント」、大規模言語モデル(LLM)関連技術を活用し企業や行政における業務効率化・データ活用を支援する「AI・LLM事業」などを開発・運営しています。

設立:2018年8月

代表者:代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地:東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

資本金(準備金含む):132.6億円

コーポレートサイト:https://layerx.co.jp/

採用サイト:https://jobs.layerx.co.jp/

お問い合わせ:https://layerx.co.jp/contact

事業サイト:

・バクラク:https://bakuraku.jp/

・Ai Workforce:https://getaiworkforce.com

・三井物産デジタル・アセットマネジメント:https://corp.mitsui-x.com/

・オルタナ(ALTERNA):https://alterna-z.com/