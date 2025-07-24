【開催報告】「JCI JAPAN TOYP 2025」授賞式

公益社団法人日本青年会議所

2025年6月29日(日)、公益社団法人日本青年会議所(所在地:千代田区麹町2丁目12-1 VORT半蔵門7F、会頭:外口 真大、以下「日本JC」)が主催する「JCI JAPAN TOYP 2025」(第39回青年版国民栄誉賞)の授賞式が行われました。

最終選考会並びに授賞式での様子を動画にまとめましたので、下記よりご覧ください。

https://x.gd/6oGGS

「JCI JAPAN TOYP 2025」受賞者

JCI JAPAN TOYP 2025受賞者

外口 真大 会頭(左)、JCI JAPAN TOYP 2025グランプリ 星野 達郎 氏(株式会社NIJIN代表取締役)(右)外口 真大 会頭(左)、TOYP SEED部門グランプリ 加藤 路瑛 氏(株式会社クリスタルロード代表取締役)(右)

<グランプリ>

■内閣総理大臣奨励賞:星野 達郎 氏(株式会社NIJIN 代表取締役)

<準グランプリ>

■総務大臣奨励賞:加藤 愛梨 氏(株式会社Mutubi 代表取締役)

■外務大臣賞:菊池 モアナ 氏(Borderless Tanzania Limited 代表取締役)

<入賞>

■衆議院議長奨励賞:浅井 しなの 氏(株式会社asai 代表取締役)

■参議院議長奨励賞:山本 乃々佳 氏(学生国会JANP 代表)

■文部科学大臣賞:奥村 春香 氏(特定非営利活動法人第3の家族 理事長)

■厚生労働大臣賞:松本 拓朗 氏(眼科医／東北大学眼科 大学院生)

■農林水産大臣賞:渡邊 博文 氏(株式会社オオサカポテト 代表取締役)

■経済産業大臣賞:Guan Dian 氏(Patsnap合同会社 代表取締役)

■環境大臣奨励賞:上坂 嵩 氏(名古屋テレビ放送株式会社 アナウンサー)

■全国知事会会長奨励賞:中嶋 弓子 氏(東京おでかけプロジェクト 代表)

■NHK会長奨励賞:水上 卓哉 氏(画家)

■日本商工会議所奨励賞:小川 卓 氏(３tive.design 代表／アトHEN実行委員会 総隊長)

■日本青年会議所会頭特別賞:萩原 望 氏(一般社団法人FC Nono 代表)

■日本青年会議所会頭特別賞:田澤 麻里香 氏(株式会社KURABITO STAY 代表取締役社長)

TOYP SEED部門(20歳未満の部)受賞者

<グランプリ>

■加藤 路瑛 氏(株式会社クリスタルロード 代表取締役)

<準グランプリ>

■宮田 あかり 氏(石川県金沢錦丘高等学校3年生)

■林 千乃 氏(学校法人三重高等学校1年生)

JCI JAPAN TOYP概要

今年で39回目を迎えるJCI JAPAN TOYP(青年版国民栄誉賞)は、国内外を問わずあらゆる分野で社会にインパクトを与え、好循環を起こす傑出した若者(The Outstanding Young Persons)を称え表彰し、その若者の活動を世の中に伝えることで、社会に新たな好循環を生み出すことを目的とした事業です。詳細は以下ホームページよりご覧ください。

■JCI JAPAN TOYP ホームページ

https://www.jaycee.or.jp/toyp/