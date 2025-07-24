株式会社ベンチャーネット、Oracle NetSuite AI Hackathon 2025にて優秀賞を受賞

株式会社ベンチャーネット

株式会社ベンチャーネット（本社：東京都新宿区、代表取締役：持田 卓臣、以下「当社」）は、2025年に開催された「Oracle NetSuite AI Hackathon 2025」（主催：日本オラクル株式会社 NetSuite事業統括）に参加し、当社の提案が優秀賞を受賞いたしましたのでお知らせいたします。

「Oracle NetSuite AI Hackathon 2025」は、NetSuite上でのAI活用をテーマに、革新的な業務改善や付加価値創出のアイデアを競う技術コンテストです。近年、生成AIをはじめとするAI技術の進化が企業の基幹業務プロセスの在り方を大きく変えつつある中で、中堅・中小企業向けクラウドERPであるOracle NetSuiteもこの流れに呼応し、SuiteScriptやN/llmモジュールなどのAI連携機能を段階的に搭載し始めています。こうした技術基盤を活用し、「業務に本当に役立つAI」を自らの発想で具現化し、その成果を社内外に発信できる貴重な機会として、本ハッカソンが開催されました。

当社の提案内容は以下の通りです。

タイトル：経営データの見える化・わかる化・動ける化エンジン

内容：NetSuiteの経営データをPowerBIで可視化し、ChatGPTによる自然言語解説やアクション提案を加えることで、迅速な意思決定を支援するシステムを構築。会議資料の自動生成やキャッシュフロー予測、営業部門向けアクション提案など、実践的なユースケースを網羅しています。汎用ツールを活用した段階的導入が可能で、経営会議の生産性向上やコスト削減にも寄与する高実用性なソリューションです。

【提案内容紹介動画】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bCq8Sql9YpM ]

当社では、今後もNetSuiteおよび生成AIをはじめとする先進技術を活用し、企業の業務革新を支援するソリューション開発を積極的に推進してまいります。

2025年7月23日オラクル社主催イベント「SuiteConnect Tokyo 2025」での結果発表の様子

【参考リンク】

・「Oracle NetSuite AI Hackathon 2025」概要：https://nlcorp.app.netsuite.com/core/media/media.nl?id=442748867&c=NLCORP&h=Ypu-tVfoNdPBH64Jg8UHk_8_toKyDRLi-Ksews8nTyBF6UQ6&_xt=.html(https://nlcorp.app.netsuite.com/core/media/media.nl?id=442748867&c=NLCORP&h=Ypu-tVfoNdPBH64Jg8UHk_8_toKyDRLi-Ksews8nTyBF6UQ6&_xt=.html)

・「Oracle NetSuite AI Hackathon 2025」結果発表：https://nlcorp.app.netsuite.com/core/media/media.nl?id=449110543&c=NLCORP&h=toXBinJwL-1shEcSnRmGnQ3C1Urga9ktSDy4Lnp9Qvl2WErK&_xt=.html(https://nlcorp.app.netsuite.com/core/media/media.nl?id=449110543&c=NLCORP&h=toXBinJwL-1shEcSnRmGnQ3C1Urga9ktSDy4Lnp9Qvl2WErK&_xt=.html)

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ベンチャーネット

所在地 ： 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-18-9 イマスオフィス早稲田5F-B

代表者 ： 代表取締役 持田 卓臣

資本金 ： 3,000万円

設立日 ： 2005年6月24日

事業内容 ：ERP（Oracle NetSuite）導入・運用支援事業

コーポレートトランスフォーメーション支援事業

ウェブサイト： https://www.venture-net.co.jp