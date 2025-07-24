まぶしさをカットする窓ガラス用コーティング剤『Smart Coat(R) eyecare』本日より全国販売開始
株式会社はせがわ環境開発
開発の背景
製品概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/146345/table/3_1_6715bf393a7592757b4375bee5bfc66f.jpg?v=202507240755 ]
価格・販売スキーム
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/146345/table/3_2_418ccf5370235069bdd235504c65b898.jpg?v=202507240755 ]
今後の展開
施工後の写真
学校教育機関への導入
電灯器具への施工も可能です（画像奥側のもののみ施工済み）
【概要】
株式会社はせがわ環境開発（本社：福岡市中央区、代表取締役：大島 康正）は、光ストレスの原因となる特定波長のみを選択的に抑制し、目に優しい光に変える『Smart Coat(R) eyecare（スマートコート アイケア）』を本日より全国で販売開始いたします。
【Smart Coat(R) eyecareについて】
波長選択型コーティングで“まぶしさ”の原因だけをカットし、目に優しい光を実現します。
本コーティングに関する特許取得済み（取得特許番号：第7678986号）
開発の背景
日本人の一定割合が紫外線やブルーライトに視覚過敏とされ、日常生活に影響を与えています。
開発者の妻と息子も視覚過敏で悩んでおりました。
そこで、開発されたのが本製品です。
東北大学名誉教授 矢野雅文氏のご指導の下、原因となる光の波長領域を抑制し、目に優しい光に変えるコーティング剤を開発しました。
製品概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/146345/table/3_1_6715bf393a7592757b4375bee5bfc66f.jpg?v=202507240755 ]
価格・販売スキーム
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/146345/table/3_2_418ccf5370235069bdd235504c65b898.jpg?v=202507240755 ]
今後の展開
一般社団法人視覚過敏サポート研究会との連携を密にし、啓蒙活動を含め、快適な光環境をより身近に提供してまいります。
施工後の写真
学校教育機関への導入
電灯器具への施工も可能です（画像奥側のもののみ施工済み）
【お問い合わせ先】
広報担当：大島康正
TEL：092-753-8620 FAX：092-753-8622
E-mail：oshima@smartcoat.jp
Webフォーム：https://smartcoat.jp/contact
※SmartCoat(R)は株式会社はせがわ環境開発の登録商標です。