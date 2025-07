「ハローキティ新幹線」新グッズ登場！

西日本旅客鉄道株式会社

夏休みが始まり、お出かけの機会が増える季節がやってきました♪

今年の注目スポットは、なんといっても「2025大阪・関西万博」!!

JR西日本グループでは、「せっかく万博に来たなら」をキーワードに、ちょこっと・ぐいっと足を伸ばして楽しむ様々な「プラスワン」を企画しています。

この度、ハローキティ新幹線では、「プラスワン」の旅やお買い物をお楽しみいただけるように株式会社サンリオのハローキティの可愛さ溢れる新商品を第1弾・第2弾にて発売いたします!

2025大阪・関西万博を訪れる際は、ハローキティ新幹線にご乗車いただき、西日本エリアの地域の魅力とともに、可愛らしいグッズをたっぷりお楽しみください♪

- 商品詳細・画像等

★第1弾商品★ 発売日:2025年7月29日(火)

(1)ハローキティ新幹線 マスコットチャーム

制服を着たハローキティのマスコットチャームです♪バッグに付けて、一緒におでかけしませんか?

販売価格 2,420円(税込)

販売箇所

・ハローキティ新幹線 1号車 HELLO!PLAZA

・ジェイアール西日本ファッショングッズ 一部直営店舗

・京都鉄道博物館ミュージアムショップ

・ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」

・JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」

・トレインボックス WESTERモール店 他

(2)ハローキティ新幹線 新幹線ハットぬいぐるみ

ハローキティ新幹線モチーフのハットを被ったハローキティのぬいぐるみです。「ハローキティ新幹線」のロゴの刺繍タグ付♪

販売価格 3,300円(税込)

販売箇所

・ハローキティ新幹線 1号車 HELLO!PLAZA

・ジェイアール西日本ファッショングッズ 一部直営店舗

・京都鉄道博物館ミュージアムショップ

・ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」

・JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」

・トレインボックス WESTERモール店 他

(3)ハローキティ新幹線 ポーチ

耳と大きなリボンが付いたハローキティ新幹線のポーチです♪

販売価格 2,420円(税込)

販売箇所

・ハローキティ新幹線 1号車 HELLO!PLAZA

・京都鉄道博物館ミュージアムショップ

・ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」

・JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」

・トレインボックス WESTERモール店 他

(4)ハローキティ新幹線 トートバッグ

大きなリボンが付いたハローキティ新幹線のトートバッグです♪ポーチとお揃いのデザインです!

販売価格 2,860円(税込)

販売箇所

・ハローキティ新幹線 1号車 HELLO!PLAZA

・京都鉄道博物館ミュージアムショップ

・ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」

・JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」

・トレインボックス WESTERモール店 他

(5)ハローキティ新幹線 エコバッグ&新幹線ポーチ(よこ) ※HELLO!PLAZA限定商品

ハローキティ新幹線のかたちをしたふわふわのポーチの中に、エコバッグが入っています。

HELLO!PLAZA限定は、横向きの新幹線ポーチです。エコバッグは“地域 ハローキティ”のイラストです♪

販売価格 3,300円(税込)

販売箇所

・ハローキティ新幹線 1号車 HELLO!PLAZA

(6)ハローキティ新幹線 エコバッグ&新幹線ポーチ(まえ)

ハローキティ新幹線のかたちをしたふわふわのポーチの中に、エコバッグが入っています。

前向きの新幹線ポーチです。エコバッグには制服を着たハローキティとハローキティ新幹線ロゴ入り♪

販売価格 3,300円(税込)

販売箇所

・ハローキティ新幹線 1号車 HELLO!PLAZA

・京都鉄道博物館ミュージアムショップ

・ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」

・JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」

・トレインボックス WESTERモール店

(7)ハローキティ新幹線 地域 ハローキティ シークレット マスコット(全9種類)

ハローキティ新幹線内に描かれた「地域 ハローキティ」のマスコットチャームです。全9種類。

どのハローキティが出てくるかはお楽しみ♪

販売価格 各1,980円(税込)

販売箇所

・ハローキティ新幹線 1号車 HELLO!PLAZA

・ジェイアール西日本ファッショングッズ 一部直営店舗

・京都鉄道博物館ミュージアムショップ

・ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」

・JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」

・トレインボックス WESTERモール店 他

(8)ハローキティ新幹線 地域 ハローキティ シークレット チャーム(全9種類)

ハローキティ新幹線内に描かれた「地域 ハローキティ」のチャームです。全9種類。

どのハローキティが出てくるかはお楽しみ♪

販売価格 各880円(税込)

販売箇所

・ハローキティ新幹線 1号車 HELLO!PLAZA

・ジェイアール西日本ファッショングッズ 一部直営店舗

・京都鉄道博物館ミュージアムショップ

・ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」

・JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」

・トレインボックス WESTERモール店 他

★第2弾商品★ 発売日:2025年8月15日(金)

(9)ハローキティ新幹線 立体キーホルダー

制服を着たハローキティの立体キーホルダーです。カラビナ部分はハートのかたちです♪

販売価格 1,430円(税込)

販売箇所

・ハローキティ新幹線 1号車 HELLO!PLAZA

・京都鉄道博物館ミュージアムショップ

・ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」

・JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」

・トレインボックス WESTERモール店 他

(10)ハローキティ新幹線 水琴鈴

制服を着たハローキティの立体水琴鈴です♪

販売価格 1,430円(税込)

販売箇所

・ハローキティ新幹線 1号車 HELLO!PLAZA

・京都鉄道博物館ミュージアムショップ

・ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」

・JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」

・トレインボックス WESTERモール店 他

