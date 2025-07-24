＜非営利法人向け会計システムをクラウド版に刷新＞公益法人に続く第2弾として、社会福祉法人、学校法人、NPO法人向けのクラウド版会計システムを7月24日から提供開始

株式会社ＴＫＣ

株式会社TKC（本社：栃木県宇都宮市／代表取締役社長：飯塚真規）は、このたび非営利法人（公益法人、社会福祉法人、学校法人、ＮＰＯ法人）向けのクラウド版会計システムとして、(1)ＦＸ２公益法人会計クラウド (2)ＦＸ２社会福祉法人会計クラウド (3)ＦＸ２学校法人会計クラウド (4)ＦＸ２ＮＰＯ法人会計クラウド――の４システムを開発しました。

当社はこれまで、非営利法人向けにスタンドアロン版の会計システムを提供してきましたが、中小企業向けの会計システム「ＦＸ２クラウド」（https://www.tkc.jp/fx/）と開発資産を共通化した、クラウド版のシステムを新たに開発。「事務局長などの管理者と経理担当者の二人が同時に利用できる」など、ＦＸ２クラウドと同様の機能が利用可能です。

６月に提供開始した「ＦＸ２公益法人会計クラウド」に続き、社会福祉法人、学校法人、ＮＰＯ法人向けの３システムを7月24日から提供開始します。

ＦＸ２社会福祉法人会計クラウド ：2025年7月24日（木）

（※）紹介サイト：https://www.tkc.jp/cc/system/welfare/

ＦＸ２学校法人会計クラウド ：2025年7月24日（木）

（※）紹介サイト：https://www.tkc.jp/cc/system/school/

ＦＸ２ＮＰＯ法人会計クラウド ：2025年7月24日（木）

（※）紹介サイト： https://www.tkc.jp/cc/system/npo/

〈ご参考〉

■新たに提供を開始した非営利法人向け４システムの特徴

(1)ＦＸ２公益法人会計クラウド (2)ＦＸ２社会福祉法人会計クラウド (3)ＦＸ２学校法人会計クラウド (4)ＦＸ２ＮＰＯ法人会計クラウドの４システムの特徴は、次の５点です。

- TKCのデータセンターを利用したクラウド版の会計システムとして、「非営利法人（公益法人、社会福祉法人、学校法人、ＮＰＯ法人）会計データベース」に搭載されている非営利法人特有の機能を強化。- ＦＸ２クラウドと開発資産を共通化したことで、ＦＸ２クラウドと同様の機能が利用可能。- 各会計基準が定める区分経理に完全対応。- 資金収支計算書（収支計算書）の作成のため、会計伝票入力時に、会計仕訳にあわせて収支仕訳を計上（一取引二仕訳の計上）。※ＦＸ２ＮＰＯ法人会計クラウドを除く- ＦＸ２クラウドと同様に「10期前の期首月以降」からの仕訳を参照できる。■ＴＫＣ全国会公益法人経営研究会について

ＴＫＣ全国会は、税理士および公認会計士が組織するわが国最大級の職業会計人集団で、北海道から九州・沖縄まで11,400名を超える会員を擁しています。

ＴＫＣ全国会公益法人経営研究会（略称：TKC公益研）は、ＴＫＣ全国会の中でも、特に公益法人制度と会計・税務に精通した会員により構成されたグループです。

詳しくはTKC公益研ホームページをご覧ください。https://www.tkc.jp/koueki/

■ＴＫＣ全国会社会福祉法人経営研究会について

ＴＫＣ全国会社会福祉法人経営研究会（略称：TKC社福研）は、社会福祉法人会計に精通したＴＫＣ会員により構成され、全国の社会福祉法人をご支援しています。このたび提供を開始する「ＦＸ２社会福祉法人会計クラウド」の開発にも深く関わっています。

詳しくはTKC社福研ホームページをご覧ください。https://www.tkc.jp/welfare/

■株式会社ＴＫＣ 会社概要

会社名：株式会社ＴＫＣ

代表者：代表取締役社長 飯塚 真規

設立：1966年10月

事業内容：会計事務所、中堅・大企業、地方公共団体、法律専門家・法科大学院向けに会計・情報サービスを提供

URL：https://www.tkc.jp/