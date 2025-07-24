【WEB限定】日本旅行 赤い風船大阪・関西万博『PASONA NATUREVERSE』入場確約！宿泊プラン＆JRセットプラン発売
株式会社 日本旅行
(C)TEZUKA PRODUCTIONS
株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田圭吾）は、WEB商品限定で大阪・関西万博『PASONA NATUREVERSE（パソナ館）』入場確約付きの宿泊プラン・JRセットプランを2025年7月24日（木）に発売します。
(C)TEZUKA PRODUCTIONS
商 品 概 要
商品名：
PASONA NATUREVERSEへ行こう！
設定期間：
2025年8月3日（日）～10月13日（月） ※10月14日（火）帰着まで
パビリオンの入場時間枠：
14時00分～14時30分枠のみ ※１日あたりの申込制限数あり
〈〈 商品はこちらから！ 〉〉
https://www.nta.co.jp/kokunai/special/pasona/
〈〈 ご注意 〉〉
■WEB商品のみの商品です
■商品のご予約は、2025年大阪・関西万博の入場チケットをお持ちの方限定でお申込みいただけます。
※2025年大阪・関西万博の入場チケットのお申込みがまだの方も、当社のサイトよりご購入頂けます。
私たちはこれからも、旅を通じて特別な体験をお届けして参ります。