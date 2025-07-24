【7/31緊急開催!!大学関係者向け無料ウェビナー】XR×AIで変わる大学キャリア支援の最前線!!※申し込み特典有り!!
キャリアボットは、次世代の空間コンピューティング技術を活用した就職・キャリア支援の実現に向けて開発を進めています（画像はイメージです）。
株式会社キャリアボット（東京都世田谷区、代表取締役：岡崎浩二）は、次世代型の就職・キャリア支援サービスとして、Apple Vision Pro(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000077934.html)に加えMeta Questにも対応したAIアバターサービスの提供を開始しました。
このサービスの詳細を紹介する大学関係者向け無料ウェビナーを7月31日に開催いたします。本サービスでは、より多くの大学・学生が手軽に空間コンピューティングを活用できるよう、Meta Quest対応により導入の幅を拡大。音声・テキストでの対話や模擬面接、進路相談をリアルタイムで行うインタラクティブなAIアバターが、学生一人ひとりに合わせた支援を可能とします。
ウェビナー開催概要（参加無料）
タイトル：XR×AIで変わる大学キャリア支援の最前線!!
日時：2025年7月31日（木）15:00～16:00（日本時間）
配信方法：Zoomウェビナー（オンライン開催）
主な内容：
・国内外の教育機関における生成AI・XR活用の最新事例紹介
・大学現場での実装ポイントと、XR×AIによる“キャリア支援”の今後の展望
・大学向けDX支援サービスのご紹介（株式会社アイソルート）
・Q&Aセッション（ご質問にリアルタイムでお答えします）
参加対象：
大学・短大・専門学校の教職員、キャリアコンサルタント、人事・採用担当者など
参加申込：下記の「ウェビナーに申し込む」ボタンをクリックし、お申し込みください。
ウェビナーに申し込む :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6idu4-dsTB6MJs7SDpe0Tg
【申し込み特典】
・当日のウェビナーを録画したアーカイブ動画の配信（申込者限定）
・講演資料の一部を後日配布予定
※当日ご参加が難しい方も、ぜひお申し込みください!!
■株式会社キャリアボットについて
代表者：代表取締役社長 岡崎 浩二（東京都立産業技術大学院大学 特任教授）
企業HP：https://careerbot.tokyo/
Careerbot DX Labo：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 2F (wework)
事業内容：大学向けDX推進コンサルティング
取引先：早稲田大学・青山学院大学・日本大学・東洋大学・関西学院大学・東京女子大学・日本女子大学・聖心女子大学・横浜美術大学ほか
■株式会社アイソルートについて
会社名 ：株式会社アイソルート
本社所在地 ：東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー 13F
代表者 ：野田 雄彦
事業内容 ：パッケージソフトの開発,コンピュータシステムの開発
ネットワーク運用管理,人材教育・コンサルティング事業
設立日 ：1999年9月13日
公式サイト ：https://www.isoroot.jp
Apple Vision Pro アプリ開発サービス : https://cloudflag.jp/service/visionos-app-development-service/