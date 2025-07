パソナ日本総務部 豊田中央研究所、トヨタ自動車未来創生センターらとの共同研究国際的学術雑誌「Building and Environment」にて掲載

株式会社パソナグループ

株式会社パソナ日本総務部(本社:大阪市中央区、代表取締役社長 佐野克也)は、株式会社豊田中央研究所、トヨタ自動車株式会社 未来創生センターらとの共同研究論文「Subjective mapping of indoor plants based on leaf shape measurements to select suitable plants for indoor landscapes(室内景観に適した植物選びのための葉の形状測定に基づく主観的マッピング)」が国際的学術雑誌「Building and Environment」に掲載されました。

パソナ日本総務部は、豊田中央研究所、トヨタ自動車 未来創生センターと、人が心身ともに健康に過ごせる“Well-being”な空間作りを目指し、植物と共生するバイオフィリックデザイン※空間が人間にもたらす効果について、科学的な解明を目指す共同研究を2019年5月から開始。昨年2024年4月には、植物と共生する空間が人間にもたらす効果について、植物の葉の形状によって様々な効果が期待される植物分類システムについて共同特許を取得いたしました。

そしてこの度、共同研究に関する論文が、建築環境工学・建築環境分野で世界的に高い評価をもつ権威ある学術雑誌「Building and Environment」にて掲載されました。同誌は、建築科学、都市物理学、および室内・屋外の人工環境との人間相互作用に関するオリジナル研究論文、包括的なレビュー記事、編集記事、および短報を掲載する国際学術誌であり、革新的な先端技術と知識に焦点を当て、測定と分析により厳格に検証された研究成果のみが掲載されます。

パソナ日本総務部は今後も、豊田中央研究所、トヨタ自動車 未来創生センターと共に、科学的基盤に基づいた最先端の研究と実践を積み重ねることで、ウェルビーイングな社会の実現を目指してまいります。

※ バイオフィリックデザイン

人工的な環境下において植物や自然界の音などの要素を取り込み、自然を身近に感じる事のできる空間デザイン

◆概要

論文タイトル:

Subjective Mapping of Indoor Plants Based on Leaf Shape Measurements to SelectSuitable Plants for Indoor Landscapes

著者:

Tokuhiro, K., Sugimoto, H., Ikeuchi, A., Tsujie, T., Wada, E., Muramatsu, M.,Ohto, C.

掲載誌:

Building and Environment

掲載日:

2025年5月15日

URL:

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2025.112828

概要:

観葉植物40種を対象に、印象を基にした葉の物理的形状を測定した主観的な植物マップを作成。

小さな葉を持つ植物がリラックス感を与えることが示唆され専門家と一般の参加者を対象としたアンケート調査からもその傾向が確認されました。

■参考/パソナ日本総務部 「COMORE BIZ(コモレビズ)」について

ワークプレース(職場環境)をライトプレース(人間に最適な自然環境)に近づける「バイオフィリア」理論で健康経営を促進し、持続可能な日本の未来に貢献します。バイオフィリアを具現化するバイオフィリックデザインとは、人工的な環境下において人と自然のつながりを創造し、人の健康と幸福の向上を図る空間デザインです。「コモレビズ」では、科学的エビデンスに基づき、植物や自然音を取り入れたバイオフィリックデザインを提供することで、従業員と企業のウェルビーイング向上に貢献しています。

◇ホームページ https://www.pasona-ns.co.jp/service/comorebiz/index.html

◇導入事例 https://www.pasona-ns.co.jp/case/index.html