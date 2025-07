東京ミッドタウン八重洲で、子どもから大人まで満喫できる夏が始まる！学び、遊び、味わう「YAESU SUMMER JAM 2025」開催　期間：2025年7月26日（土）～9月7日（日）

▲「君も博士になれる展」イメージ









今週末より夏にぴったりの特別メニュー&「君も博士になれる展」スタート!東京ミッドタウン八重洲(所在地:東京都中央区)では、2025年7月26日(土)から9月7日(日)の間、「YAESU SUMMER JAM 2025」と題して、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる様々なイベントを開催いたします。期間中は「君も博士になれる展 empowered by 博士ちゃん」「八重洲夏祭り」「八重洲夜市」が順次開催され、学びや遊び、夏のにぎわいを体感できる多彩なコンテンツを展開します。また館内の飲食店舗では、かき氷や冷製スイーツ、さっぱりとした麺料理など、夏にぴったりの特別メニューも登場。お買い物やイベントの合間に、季節感あふれる味覚とともに涼やかなひとときをお楽しみいただけます。さらに2Fヤエスパブリックでは、対象メニューの注文でおみくじに挑戦できる「夏のヤエパブ祭」も実施します。7月26日(土)から開催する「博士ちゃん展」を皮切りに、夏のシーズンを通して多彩な楽しみが広がります。ぜひ親子で、ご友人や仲間同士で、ワクワクする夏の思い出を作りにお越しください。===============================================夏にぴったりの特別メニューが勢ぞろい!===============================================東京ミッドタウン八重洲の館内各所では、夏の期間限定で、季節感あふれる特別メニューをご提供します。果実を使ったかき氷や爽やかなジェラート、清涼感のある冷やし麺など、暑い日にも心地よく味わえるラインナップがそろいます。ショッピングやイベントの合間に、涼やかなひとときをお楽しみください。※価格はすべて税込みです ※写真はイメージです■ひと口ごとに涼を感じる、夏のごほうびスイーツ【EN VEDETTE LUXE/1F】かき氷「リチペッシュ」 \1,980(イートイン)*八重洲店限定みずみずしいライチの清涼感と白桃のやさしい甘みが広がる、見た目も華やかな夏限定かき氷。【FLOWS GRILL|BAR/3F】ジェラート「フレッシュミントチョコ」シングル \530(イートイン/テイクアウト)爽やかなフレッシュミントの香りに、濃厚チョコチップの食感がアクセント。■するっと涼やか、夏にうれしいひんやり麺【石臼挽き蕎麦 そと一/B1】鶏天すだち冷やかけそば \1,640香ばしい鶏天と、すだち香る冷たいつゆが絶妙に調和した、爽快感あふれる夏限定そば。【酛 TOKYO/3F】涼麺 \800*八重洲店限定すだちの爽やかな酸味と彩り豊かな具材が調和した、見た目にも涼やかな冷製米麺。===============================================食べて、めぐって、ラッキーフードをゲット!「夏のヤエパブ祭」===============================================館内2Fのヤエスパブリックでは、一部店舗で対象メニューをご注文いただくと“ヤエパブみくじチャレンジ券”を配布。3店舗分集めておみくじを引くと、もれなくラッキーフードがもらえる夏限定の企画です。チーズケーキやタコさんウィンナー、ジントニックなど、個性豊かなラインナップから何が当たるかは当日のお楽しみです。■イベント概要会期: 2025年7月26日(土)~8月24日(日)会場: 東京ミッドタウン八重洲 2F ヤエスパブリック開催時間: 17:00~23:00その他詳細:https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/news-topics/detail/1710174===============================================子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる3つのイベント===============================================①知的好奇心を刺激する 「君も博士になれる展 empowered by 博士ちゃん」<今週末スタート!>子どもたちの「なぜ?」という問いをきっかけに、遊びながら学べる体験コンテンツが館内全体に展開されます。知的好奇心を刺激するコンテンツや、東京ミッドタウン八重洲限定デザインを含む「はてなカード」などを通じて、親子で知的な夏のひとときをお楽しみいただけます。■イベント概要会期: 2025年7月26日(土)~8月24日(日)開催時間: 10:00~17:00(最終入場 16:00)8月9日(土)~17日(日)のみ9:00~17:00会場: 東京ミッドタウン八重洲 5F イベントスペース ほかその他詳細: https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/news-topics/detail/1692229https://digitalpr.jp/table_img/1579/114638/114638_web_2.png②都心で楽しむ懐かしの縁日体験 「八重洲夏祭り」射的や千本引きといった定番の屋台に加え、日本各地のグルメも楽しめる、夏の風情あふれる縁日が八重洲に登場。エリア内の店舗や館内ワーカーも運営に参加し、地域が一体となって盛り上げる八重洲らしい夏の催しです。■イベント概要会期: 2025年8月7日(木)、8日(金)開催時間: 17:00~21:00(8日は15:00より開催)会場: 東京ミッドタウン八重洲 1F ガレリアならびにガレリア前(外堀通り側)歩道等その他詳細:https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/news-topics/detail/1701153===============================================提灯と音楽が灯す、大人の納涼時間 「八重洲夜市」===============================================平日も週末も楽しめる“夜のひととき”として、多彩なアーティストやDJによるフリーライブ、仕事帰りやライブの合間に気軽に楽しめる納涼酒場、こだわりのクラフトやアート雑貨が並ぶ夜店が登場。提灯の明かりが灯る空間で、夏の終わりをゆったりと味わえる、大人のための納涼イベントです。■イベント概要会期: 2025年8月29日(金)~9月7日(日)開催時間: 17:00~21:00会場: 東京ミッドタウン八重洲 1F ガレリア、アトリウムその他詳細:https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/special/yaesuyoichi/https://digitalpr.jp/table_img/1579/114638/114638_web_3.png===============================================「YAESU SUMMER JAM 2025」概要イベント名: YAESU SUMMER JAM 2025会期: 7月26日(土)~9月7日(日)会場: 東京ミッドタウン八重洲東京ミッドタウン八重洲 公式サイト:https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/※掲載写真はイメージです。※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。===============================================東京ミッドタウン八重洲について日本全国につながる東京駅に直結し、さまざまなショップやレストラン、オフィス、ホテル、バスターミナル、小学校などが集まるミクストユース型の施設です。六本木、日比谷に続く東京ミッドタウンブランドとして、その価値を受け継ぎながら、日本の玄関口 「東京・八重洲」 という土地だからこその施設コンセプト 「ジャパン・プレゼンテーション・フィールド ~日本の夢が集う街。世界の夢に育つ街~」 を掲げ、世界中・日本中から人や情報、モノ・コトが集まり、交わり、新しい価値を生み出し、世界に向けて発信していく街づくりを目指しています。https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/三井不動産グループのサステナビリティについて三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「&マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。2024年4月の新グループ経営理念策定時、「GROUP MATERIALITY(重点的に取り組む課題)」として、「1.産業競争力への貢献」、「2.環境との共生」、「3.健やか・活力」、「4.安全・安心」、「5.ダイバーシティ&インクルージョン」、「6.コンプライアンス・ガバナンス」の6つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。【参考】・「グループ長期経営方針」https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/・「グループマテリアリティ」https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/・「& EARTH for Nature」https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/