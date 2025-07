チケット1枚で3日間2レース観戦できる！全日本スーパーフォーミュラ選手権 第9戦・第10戦は“SUPER FORMULA HALLOWEEN”！前売観戦券7月31日(木)午前10時から発売！

富士スピードウェイ株式会社

・スーパーフォーミュラ観戦券1枚で金・土・日の3日間2レース入場OK!

(10月10日 フリー走行/11日 第9戦 予選・決勝/12日 第10戦 予選・決勝)

・国内唯一の女性ドライバーによるフォーミュラカーレース『KYOJO CUP』も土・日で2レース!

・家族にうれしい「ファミリー特別優待券」や、16~25歳対象の「U-25」(各2,800円)も販売!

・“SUPER FORMULA HALLOWEEN” お子さまやご家族皆様で楽しめるイベントを企画中!乞うご期待!

・モータースポーツの職場体験「Out of KidZania in SUPER FORMULA supported by AUTOBACS」をはじめ、お子様大満足のさまざまなキッズイベントもご参加いただけます。

・10月10日(金)から12日(日)の3日間は、場内でのキャンプや車中泊もでき、モータースポーツとアウトドアを同時に楽しめる巨大キャンプ場に様変わり!

富士スピードウェイは、2025年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第9戦・第10戦を開催し、10月10日(金)にフリー走行、11日(土)に第9戦、12日(日)に第10戦を行います。

前売観戦券は、7月31日(木)午前10時から、全国のローソン、ミニストップの店頭端末、およびローチケで発売します。

SUPER FORMULAは、国内最高峰のフォーミュラレースシリーズであり、ピエール・ガスリー選手やリアム・ローソン選手といった今季F1グランプリで活躍しているドライバーを輩出してきた、国際的にも注目を集めているカテゴリーです。

SUPER FORMULAはシャシーをダラーラ製SF23、タイヤはヨコハマタイヤとし、基本設計が共通のエンジンを搭載することにより「イコールコンディション」でのレースを実現。レースは、ドライバーのテクニックはもちろん、ピット作業におけるチームワークなど、全てのレース戦略が勝負のカギを握ります。

また、場内では、『SUPER FORMULA HALLOWEEN』にちなみ、お子さまやご家族で楽しめるイベントを企画中です。詳細は後日告知いたしますので、ぜひお楽しみに!

なお、本大会では10月10日(金)から12日(日)までの3日間、テントや車中泊による場内での滞在ができ、レース観戦とアウトドアを同時にお楽しみいただけます。

入場料(税込)は、大人(16歳以上)6,800円、駐車料金10月10日(金)ゲートオープン~4輪3,000円/台、2輪1,500円/台、10月11日(土)18:00~4輪各日2,000円/台、2輪1,000円/台で、15歳以下は保護者同伴に限り無料です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/299_1_2d47d54dd7ce5845cd14628cd04b932d.jpg?v=202507240426 ]

〈見どころ〉

■~世界最高峰のHUMAN MOTORSPORTS~

2025年 全日本スーパーフォーミュラ選手権の見どころ

今季7大会12レースのうち7戦が終了。DOCOMO TEAM DANDELION RACING太田格之進選手が3勝するも、坪井翔選手が第5戦・第6戦を制し、他のレースでも上位フィニッシュを果たしてポイントを稼ぎ、ドライバーランキングトップに浮上!

開幕からの4戦で速さを見せたDOCOMO TEAM DANDELION RACINGの牧野任祐選手も2勝しランキング3位!また、7戦中4回のポールポジションを獲得し、予選で速さを魅せる野尻智紀選手や、表彰台に5回上るが惜しくもあと一歩届いていない岩佐歩夢選手が頂上に立つのはいつか?スーパーフォーミュラ後半戦、各ドライバーがどのようなパフォーマンスを魅せるかに大注目!

■KYOJO CUP Round4

「KYOJO CUP」は、国内唯一女性ドライバー限定のフォーミュラカーレース!

10周勝負の『KYOJO SPRINT』 &12周で競う『KYOJO FINAL』、2日間で合計2レース!

翁長実希選手、下野璃央選手、斎藤愛未選手などがランキング上位を占め、計20人の女性ドライバーによるスプリントレースが今回もSUPER FORMULAと併催です!

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/299_2_5c8a68c6438d5b54805ed18544f5650e.jpg?v=202507240426 ]

■ 2025 N-ONE OWNER‘S CUP Rd.9

N-ONE OWNER‘S CUPは2014年から新たに始まったHondaの軽自動車「N-ONE」によるナンバー付きワンメイクレースで、10代~60代まで幅広い世代のドライバーが熱戦を繰り広げます。

参加者の半数以上はレース初心者。市販のN-ONE車両に必要な装備を追加できればレースにエントリーできる参加型レースのカテゴリーです。

■ 15歳以下のお子さまと来場するご家族に朗報!

お子さま同伴で利用できる「ファミリー特別優待券(2,800円)」を販売!

※お子さま1名につき、大人2名まで購入可能

※本チケットは『じゃらんnet遊び・体験予約』でもお求めいただけます。

※15歳以下のお子様は、保護者同伴に限り無料でご入場いただけます。

■16歳以上25歳以下のお客様に、優待チケット『U-25』2,800円を販売!

気の合う友人や仲間とモータースポーツ観戦を気軽にお楽しみいただける『U-25』を発売します。

ご来場当日、お客様ご本人の身分証明書(学生証・運転免許証、マイナンバーカードなど)をご持参ください。

■スーパーフォーミュラ第9戦・第10戦の週末をたっぷり楽しむ観戦チケット ご案内!

●7月31日(木)に発売する券種(価格は税込)小人:3歳以上15歳以下

・全チケットの有効期間が従来の2日間から3日間に延長!

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/299_3_7fe3e28bb93f6e77ad4e560bcd16f390.jpg?v=202507240426 ]

●9月4日(木)から発売予定の券種 詳細は後日告知!

・【新】TOM’S V.I.P Room Access・Premier Lounge 4563※

・【新】ストレートビューキャンプパッケージ

・ピットウォーク券

・BRIDE プラチナペアルーム※

・TGRコーナーキャンプパッケージ

・GR Supraコーナーキャンプパッケージ

・グランドスタンド グループシート

・グランドスタンド マルチスペース

・キャンピングカー指定駐車券

※観戦券込み

■Out of KidZania in SUPER FORMULA supported by AUTOBACS

レーシングチームのマネージャー、コースの安全を守るオフィシャルなど、

モータースポーツの仕事を実際に体験できるまたとないチャンス!

モータースポーツはチーム、サーキット、サプライヤー、メディアなど、沢山のステークホルダーの力を結集したスポーツエンタテインメントです。その主役であるレーシングドライバー以外にも、多岐にわたる役割や職業が存在し、それぞれに数多くのドラマがあります。

このプログラムでは、コースオフィシャルや管制オフィシャル、グリッドアテンダント、場内アナウンサーなど、サーキットで活躍する様々な仕事を体験できます。

「Out of KidZania in SUPER FORMULA supported by AUTOBACS」は、子どもたちに現地での職業体験を通じて、モータースポーツ業界で活躍する「縁の下の力持ち」たちの存在を知ってもらい、さまざまな視点からこの世界に興味を持つきっかけを提供することを目的としています。申込方法など、詳細については後日発表します。

■SF NEXT50 ヴィレッジ

『SF NEXT50ヴィレッジ』は、SUPER FORMULA出場ドライバーが勢揃いしたフォトスポットをはじめ、SFマシンの搭乗体験、キッズカート、公式グッズ販売ブースなどが集う体験エリアです。SUPER FORMULAに参戦するチームやパートナー企業も、それぞれ趣向を凝らしたブースを展開。応援したいドライバーとの出会いや、お気に入りチーム・ドライバーのグッズ購入、最新のスーパーフォーミュラ情報をゲットできますので、是非各所お立ち寄りください。

■ 10月10日(金)から12日(日)まで、キャンプや車中泊での場内で宿泊ができます!

レース観戦とアウトドアを同時にお楽しみください!

10月10日(金)から10月12日(日)までの3日間は、キャンプや車中泊でレース観戦をお楽しみいただけます!指定エリア外の芝生スペースにはテント設営が可能で、晴天時には富士山を眺めながらのキャンプやバーベキューがお楽しみいただけます。また、レーシングコースの見える位置にテントを張れば、テントから直接レースを観戦できるほか、グランドスタンドへの移動も可能なため、アウトドアとレース観戦の両方を満喫いただけます。