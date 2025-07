長い夏に大型犬を歩かせない選択！ブランド初の耐荷重100kgのペットカート『FikaGO KROSS(フィカゴー クロス）』2025年8月下旬 新発売

簡単に折り畳める 簡単に折り畳める















レバーを握って離すだけ!わずか1秒、しかも自動でコンパクトに折り畳むことができる『FikaGO FREE TO GO 2.5(フィカゴー フリートゥーゴー2.5)』を、2025年8月下旬より、コンビ公認楽天オンラインショップ・コンビ公式楽天オンラインショップ・コンビ公式ブランドストア限定で販売します。 レバーを握って離すだけ!わずか1秒、しかも自動でコンパクトに折り畳むことができる『FikaGO FREE TO GO 2.5(フィカゴー フリートゥーゴー2.5)』を、2025年8月下旬より、コンビ公認楽天オンラインショップ・コンビ公式楽天オンラインショップ・コンビ公式ブランドストア限定で販売します。























ストローリングレターズ(BK)







サンディベージュ(BE)







ミストピンク(PI)





さらに詳しい製品の情報はコチラ▶https://compet.jp/products/choice/fikago/free_to_go_2-5/index.html



【FikaGOについて】

「ペットのためのいいデザイン」をスローガンに掲げ、設計から製造までを担う台湾生まれのペット用品ブランドです。コンビ株式会社は、FikaGO(フィカゴー)ブランド製品の国内正規販売会社です。



製品に関するお問い合わせ:コンシューマープラザ TEL:048‐797‐1004

【製品詳細】ブラック(BK)同時発売1秒で自動収納できるペットカート『FikaGO FREE TO GO 2.5 (フィカゴーフリートゥゴー 2.5) 』本製品は、2024年2月より販売している『FikaGO FREE TO GO 2 (フィカゴー フリートゥーゴー 2) 』の後継機種にあたります。新たに、キャビン外側の側面に、軽めのおもちゃなどを引っ掛けられるリングを装備。また、カップホルダー(別売)を取り付けるアタッチメントの位置をハンドル近くの高さまで引き上げ、より使いやすくなりました。さらに、従来は黒1色でシンプルだった「リードフック」にもステッチを施すなど、華やかさが増した新デザインの全4色展開です。【製品詳細】ブロッサムグローブ(GR)