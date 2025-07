【ケリ姫スイーツ】童話の世界をモチーフにした新エリア「アップルパイ森林」登場！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

童話の世界をモチーフにした新エリア「アップルパイ森林」登場!

https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2025/0724/upd1670_Qe9hj.html(https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2025/0724/upd1670_Qe9hj.html)

アクションパズルRPG『ケリ姫スイーツ』において、童話の世界をモチーフにした新エリア「アップルパイ森林」を2025年7月24日(木)に実装いたしました。

<ストーリー>

とある日、お城の書庫で鍵付きの本を見つけた姫さま。

不思議な輝きに魅かれ本に触れたとたん、突然鍵が壊れ本の中に閉じ込められていた童話の物語たちがケットバス王国の世界に飛び出してしまった!?

本から一緒に飛び出してきた「ブックン」と名乗る不思議な生物と共に、童話の物語をめぐる旅が今始まる!

<イベント概要>

「ガレット・デ・ロワ王国」での冒険を終えた姫さま一行は、今度はケットバス王国で繰り広げられる「童話」を舞台に冒険していきます。

「ブックン」と共に、新しい旅が始まる!

最初のエリアは『赤ずきん』をモチーフとした「アップルパイ森林」です。どうやら心優しい少女であったはずの「赤ずきん」が何者かに操られ、この森で悪さをしているようです。森の入り口では怪しげに光る蝶々が舞い、姫さま達を暗闇へと誘う…。どんな冒険が待ち受けているのか、ぜひご自身の目で確かめてみましょう!

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1964_1_95c134ec63d3bd88033ecf0cbbdcfa59.jpg?v=202507240327 ]

■届け、姫さまの思い! 新イベント「とびっきりの愛レター」を開催!「伝書鳩の使用人」を捕まえて、イケメンに愛レターを届けよう!

イベント「とびっきりの愛レター」開催!

https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2025/0724/event_wD4eY.html(https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2025/0724/event_wD4eY.html)

<ストーリー>

大量に愛レターを書いた姫さまは、各地のイケメンたちへ

届けるよう兵士たちに命じた。

あまりにも大量の愛レターの数に頭を悩ませる兵士だが、

窓の外にいた2羽の鳩が目に留まる。

「そうだ!この鳩たちに愛レターを届けてもらおう!」

早速「鳥かご」を手に取り、鳩たちを捕まえに行くのであったー。

<イベント概要>

まずはチャレンジで入手できるおしゃれグッズ「鳥かご」を受け取りましょう。「鳥かご」を装備して「わたあめ雲海」ステージ7に挑戦することで、伝書鳩の使用人「ヘッポコバート」「エリートバート」がゲットできます。

伝書鳩の使用人を捕まえたら探索に出しましょう。無事にイケメンに愛レターが届くと、伝書鳩の使用人がイケメンからの返信として、アクセサリー「イケメンが返信くレター」を持ってくることがあります。

「ヘッポコバード」はごくまれに、「エリートバード」は必ずアイテムを持って帰ります。

残念ながら、恋愛に失敗はつきもの。ときには返信がアクセサリー「悲しみのフラレター」となることも。集めた「イケメンが返信くレター」と「悲しみのフラレター」の数に応じて達成報酬のおしゃれグッズ「もんもん妄想」や「舞い散るフラレター」などがゲットできます。伝書鳩の使用人をどんどん捕まえて飛ばして、達成報酬ゲットを目指しましょう。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1964_2_7b4903ecb639ed5ddddeeaec0787b2b6.jpg?v=202507240327 ]

■「コンプリートを目指せ!ご当地お宝ツアー」新ドレス追加!

ご当地ドレス「ウェア・砂漠のあぬびす姫」が登場!

https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2025/0417/event_Tm9Ee.html(https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2025/0417/event_Tm9Ee.html)

ご当地ドレスに「メロン砂漠」にてドロップする「ウェア・砂漠のあぬびす姫」が実装されました。使用人「リトルアンジェ」を連れて、エリアの乱入ボスを倒すと一定の確率でドロップする、エリア限定のご当地ドレスが入った古代箱からゲットできます。これまでに実装されたご当地ドレスとあわせて、この機会に入手し、姫様をドレスアップしましょう。

『ケリ姫スイーツ』基本情報

タイトル:ケリ姫スイーツ

ジャンル:アクションパズルRPG

対応機種:iPhone/iPad iOS 15.0以上

Android OS 6.0以上

公式サイト:http://kerihime.gungho.jp/kps/

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

12周年アプリアイコン

