高効率でMacで重複ファイル削除！Cisdem Duplicate Finder for Mac最新バージョン紹介

1

2

次へ

Cisdem Duplicate Finder for Macは重要な更新を迎え、最新バージョン6.5.0がリリースされました。今回のバージョンアップでは、重複ファイルをスキャン・削除する機能がさらに改善され、Macで簡単に重複ファイルを識別して削除できるようになりましたので、ストレージスペースの解放に役立ち、Mac全体の性能を上げることができます。★Cisdem Duplicate Finder公式サイト:https://www.cisdem.com/jp/duplicate-finder.html【Cisdem Duplicate Finder for Mac V6.5.0の主な特徴】●重複ファイルをスキャンする速度及び精度を高めた●重複項目削除のプロセスを最適化し、データ安全を保障する●既知のバグを修正し、ソフト全体の安定性を向上させた【Cisdem Duplicate Finder for Macについて】重複ファイルが多すぎると、ストレージ容量が不足してしまい、Macは使いにくくなります。Cisdem Duplicate Finderを利用して重複ファイルを削除できれば、Macの動作が軽くなります。このソフトはMacで重複した画像、動画、音楽、フォルダ、ドキュメント、そして類似画像を検索してくれます。また、外部ストレージデバイスやクラウドへのスキャンもサポートしています。ユーザが検出した重複ファイルを手軽に比較できるように、3つのプレビューモードが提供されています。複数のファイルを選択して一括削除するための自動選択ルールもカスタマイズできます。Cisdem Duplicate Finderで重複ファイルを削除する手順:1. https://download.cisdem.com/cisdem-duplicatefinder.dmgに移動してCisdem Duplicate Finder(Mac版)をダウンロードし、インストールします。2. ソフトを開き、左側のプラスボタンをクリックし、スキャンしたいフォルダまたはドライブを選択し、「開く」→「検索」ボタンをクリックします。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325848&id=bodyimage1】ヒント:右上隅の歯車ボタンでファイル削除に関わる設定などを調整できます。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325848&id=bodyimage2】3. 検索完了後、結果が表示されます。画面の上部で重複ファイルの種類をクリックしてファイルを1つずつ確認できます。右上隅でプレビューモードを切り替えます。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325848&id=bodyimage3】4. 必要に応じて自動選択ルールを選び、選択されたファイルを確認してから「削除」をクリックします。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325848&id=bodyimage4】【Cisdem Duplicate Finder for Mac他の機能】●似たような画像(類似画像)も検索できる●指定サイズのファイルを検索し、検索速度を上げられる●指定されたフォルダやファイルを検索から除外できる●ファイル名またはファイルコンテンツで重複ファイルを探す●重複ファイルをゴミ箱に移動するなど、削除方法が3つ選べる【可用性と料金プラン】https://www.cisdem.com/jp/duplicate-finder.htmlへ移動してCisdem Duplicate Finder for Mac V6.5.0をダウンロードできます。料金プランは2つあります。1台のMacの年間ライセンス:2680円1台のMacの永続ライセンス:5380円複数デバイスでの購入で割引ありCisdem Duplicate Finderを購入するにはこちらへ:Mac版:https://www.cisdem.com/jp/duplicate-finder-mac/buy.html