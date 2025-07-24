海外eSIMアプリNo.1「トリファ」テレビCM放映記念！法人向けプラン「トリファビジネス」にて通常価格より30%オフキャンペーンを実施

株式会社トリファ

株式会社トリファ（本社：東京都品川区、代表取締役：嘉名 雅俊）が提供する海外eSIMアプリ「トリファ」は、法人向けプラン 「トリファビジネス(https://www.trifa.biz/)」 において、テレビCMの放映開始を記念した期間限定キャンペーンを本日より開始いたします。

テレビCM放映記念「トリファビジネス 特別キャンペーン」

■キャンペーン概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/85027/table/16_1_7b310aee90a63e453738314988c15b15.jpg?v=202507240157 ]■「トリファビジネス」とは

「トリファビジネス」は、海外出張や海外業務が多い企業を力強くサポートします。

無制限のデータ通信を提供しつつ、料金は実際の通信量に応じて精算。

さらに従業員ごとの利用状況を一元管理できるため、通信コストの最適化と業務効率の向上を同時に実現します。

トリファ法人プラン「トリファビジネス」■「トリファビジネス」の特長

・無制限ギガ × 世界200超の国と地域をカバー

国際ローミングより最大90%通信費を削減し、高速かつ安定した通信を提供します。

・請求書一括管理で経理DXをサポート

従業員別の利用状況を可視化し、月次で一括請求。経費精算フローを大幅に削減します。

・海外出張コストの最適化

空港レンタルWi‑Fiや現地SIMに比べ、平均60%以上※の通信費削減を実現します。

「トリファビジネス」の特長

■導入事例

トリファビジネスはすでに、大手日用品メーカーやグローバルファッションブランド、国際輸送を担う事業者に加え、官公庁をはじめとする行政機関など、各分野をリードする多様な組織にご採用いただいています。こうした幅広い導入実績が、本サービスの信頼性と汎用性を裏付けています。

▶導入事例を詳しく見る(https://www.trifa.biz/#content02)

■「トリファビジネス」の2つの法人プラン

トリファビジネスでは、法人ごとの管理体制に応じた柔軟な運用ができるよう、2つのプランを用意しています。どちらのプランでも法人向けの特別価格が適用され、初期費用・固定費用はすべてゼロで利用可能です。更に、トリファのeSIMはすべて完全プリペイド式なので、一度購入すれば追加料金が発生することはありません。

- ライトプラン（個別精算型）：従業員が個人で建て替え購入し、後日経費精算を行う- エンタープライズプラン（一括管理型）：会社でeSIMを管理画面上で一括管理し、請求書での支払いトリファビジネスの選べる2つのプラン

・【ライトプラン】柔軟な経費精算に対応し、即日利用が可能

ライトプランの場合、トリファアプリからeSIM購入時にパートナーコードを入力するだけで、それ以外は個人向けトリファサービスと全く同じ手順での利用が可能です。

・STEP1：お問い合わせフォームからトリファビジネスへお申し込み。

・STEP2：従業員へ専用のクーポンを共有。

・STEP3：専用クーポンを利用し、eSIMを購入。

・STEP4：領収書が発行され、建て替え精算。

・【エンタープライズプラン】管理画面上でeSIMを一括管理し、請求書払いが可能

エンタープライズプランの場合、会社で通信費を一括管理し、経理処理の手間を大幅に削減したい要望に応えたエンタープライズ向けのプランとなります。

・STEP1：お問い合わせフォームからトリファビジネスへお申し込み。

・STEP2：管理画面からユーザーの登録を実施。（※ユーザー登録は一括登録も可能）

・STEP3：管理画面よりeSIMの購入。（※管理画面よりeSIMのステータス管理が可能）

・STEP4：eSIM購入月の翌月末に一括での支払いが可能。

ご利用の流れ■海外eSIMアプリ「トリファ」とは

「トリファ」は、世界200以上の国と地域で簡単にインターネットを利用できる海外eSIMアプリです。従来のようにレンタルWiFiの予約・受取・返却や現地SIMカードの購入・入れ替えの手間を省き、アプリひとつでスムーズに海外通信が可能になります。

国内のeSIMアプリとしてダウンロード数No.1を誇り、国内旅行カテゴリランキングでもトップクラスの実績を有しています。

※1. eSIM：スマートフォンにあらかじめ内蔵されたデジタルSIM（通信回線を利用可能にするチップ）

※2. 国内「旅行用eSIMアプリ」のDL数（2024年5月~2025年4月・iOS&Android合算値・Sensor Tower調べ）「旅行」カテゴリから旅行用eSIMアプリ（アプリ名か説明に「旅行」「eSIM」が含まれるアプリ）を当社にて抽出しDL数を算出

■株式会社トリファについて

海外eSIMアプリ「トリファ」[表2: https://prtimes.jp/data/corp/85027/table/16_2_7a8952a30b6016db533b4f5758282580.jpg?v=202507240157 ]