TVアニメ『公女殿下の家庭教師』、 第4話「最終試験」の先行カット＆あらすじ、WEB予告を解禁！

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グリーエンターテインメント株式会社


シリーズ全世界累計発行部数85万部突破の魔法革命ファンタジー、『公女殿下の家庭教師』にて、第4話「最終試験」の先行カットとあらすじ、WEB予告が解禁されたことをお知らせします。


『公女殿下の家庭教師』は、類まれな魔法技術を持つ青年・アレンが、魔法がまったく使えない公女殿下・ティナを家庭教師として導くファンタジー作品です。



現在、原作小説1～19巻に加えて、無糖党先生が手がけるコミカライズ『公女殿下の家庭教師』（原作／七野りく、漫画／無糖党、キャラクター原案／cura）も少年エースplusにて配信中、コミックス1～4巻が角川コミックス・エースより刊行されております。


シリーズは現在日本語だけでなく、英語・韓国語など多言語で翻訳され、世界を股にかけて親しまれております。



第4話「最終試験」あらすじ



ティナの王立学校受験を認める条件としてワルターから提示された最終試験に向け、日々訓練に励むティナとエリー。


そんな中、アレンはティナが魔力を暴走させた時に見えた「何か」の正体を調べていた。


そして迎えた最終試験当日。ティナとエリーの対戦相手として現れたのは銀仮面をつけた大男だった……。果たしてティナとエリーは王立学校を受験できるのか！？









▼第4話WEB予告も公開！


https://youtu.be/M0W9ZalEmWk



第4話放送・配信情報



■第4話放送情報


▼放送局／放送日時


TOKYO MX／BS11にて2025年7月26日（土）25:30～


AT-Xにて2025年7月29日（火）23:00～


北海道テレビにて2025年7月29日（火）26:35～



■第4話配信情報


▼先行配信（配信中）


ABEMA／dアニメストア


▼一般配信（2025年7月26日（土）25:30～）


U-NEXT／Hulu／アニメタイムズ（Prime Video channel)／ Lemino(AVOD含む)／バンダイチャンネル／FOD／Amazon Prime Video／DMM TV／Rakuten TV／Rチャンネル／アニメフェスタ／ニコニコ動画／ビデオマーケット／ふらっと動画／J:COM STREAM／TELASA／HAPPY!動画／YouTube（有料配信）／milplus



第1話～第4話の特別総集編先行配信情報



■先行配信（2025年7月26日（土）25:30～）


ABEMA／dアニメストア



イントロダクション



--王宮魔法士の試験に落ちてしまった。世の中は厳しい。


実家に帰ろうにも、先立つものがない。



仕事を探すアレンに舞い込んだのは、公爵家御息女、すなわち公女殿下の家庭教師の仕事。


どうも胡散臭いが、あの『腐れ縁』ほど大変な生徒じゃないだろう。



そう高を括っていた矢先、彼を待っていたのは魔法を一切使うことができない少女だった？！


彼女の魔法を妨げているものとは一体…？



アレンの常識を覆す授業が、少女の未来をやさしく照らすー。



作品情報



▼スタッフ


原作：七野りく（KADOKAWA/ファンタジア文庫刊）


キャラクター原案：cura


監督：長山延好


助監督：石栗和弥


シリーズ構成：清水恵


キャラクターデザイン：豊田暁子


サブキャラクターデザイン：竹本早耶香


プロップデザイン：大出翔平


衣装デザイン：山田菜都美


美術設定：長澤順子


美術監督：海野よしみ


色彩設計：山弥夕夏


撮影監督：豊岡茂紀


３Dディレクター：高倉健志


編集：岡祐司


音響監督：立石弥生


音響制作：ビットグルーヴプロモーション


音楽：羽岡佳


音楽制作：キングレコード


アニメーション制作：スタジオブラン



▼キャスト


アレン：上村祐翔


ティナ・ハワード：澤田姫


エリー・ウォーカー：守屋亨香


リディヤ・リンスター：長谷川育美


リィネ・リンスター：岡咲美保


ステラ・ハワード：水瀬いのり


カレン：前島亜美


フェリシア・フォス：花澤香菜



▼主題歌


オープニングテーマ：前島亜美「Wish for you」


エンディングテーマ：岡咲美保「少女のすゝめ」



▼WEB


公式サイト：https://koujodenka-anime.com/ (https://koujodenka-anime.com/)


公式X：@koujo_anime(https://x.com/koujo_anime)（推奨ハッシュタグ：#公女殿下）



▼権利表記


(C)2025 七野りく・cura/KADOKAWA/「公女殿下の家庭教師」製作委員会



原作小説・コミカライズ・画集情報



▼原作小説1～19巻が好評発売中＆20巻・0巻が予約受付中！


『公女殿下の家庭教師』


（ファンタジア文庫／KADOKAWA刊）


著者／七野りく　 イラスト／cura


https://fantasiabunko.jp/special/201812koujodenka/



▼コミカライズ1～4巻が好評発売中&5巻が予約受付中！


『公女殿下の家庭教師』


（KADOKAWA／角川コミックス・エース）


原作／七野りく　漫画／無糖党　キャラクター原案／cura


https://web-ace.jp/shonenaceplus/contents/3000039/



▼『公女殿下の家庭教師』シリーズ初の画集が予約受付中！


『公女殿下の家庭教師　cura画集』


著者／cura　著者／七野りく


https://fantasiabunko.jp/product/322503000858.html




■本件に関するお問い合わせ先


グリーエンターテインメント株式会社 広報担当


東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー


E-mail：info-ent-anime@gree.net


URL：https://gree-entertainment.com/