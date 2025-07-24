TVアニメ『公女殿下の家庭教師』、 第4話「最終試験」の先行カット＆あらすじ、WEB予告を解禁！
シリーズ全世界累計発行部数85万部突破の魔法革命ファンタジー、『公女殿下の家庭教師』にて、第4話「最終試験」の先行カットとあらすじ、WEB予告が解禁されたことをお知らせします。
『公女殿下の家庭教師』は、類まれな魔法技術を持つ青年・アレンが、魔法がまったく使えない公女殿下・ティナを家庭教師として導くファンタジー作品です。
現在、原作小説1～19巻に加えて、無糖党先生が手がけるコミカライズ『公女殿下の家庭教師』（原作／七野りく、漫画／無糖党、キャラクター原案／cura）も少年エースplusにて配信中、コミックス1～4巻が角川コミックス・エースより刊行されております。
シリーズは現在日本語だけでなく、英語・韓国語など多言語で翻訳され、世界を股にかけて親しまれております。
第4話「最終試験」あらすじ
ティナの王立学校受験を認める条件としてワルターから提示された最終試験に向け、日々訓練に励むティナとエリー。
そんな中、アレンはティナが魔力を暴走させた時に見えた「何か」の正体を調べていた。
そして迎えた最終試験当日。ティナとエリーの対戦相手として現れたのは銀仮面をつけた大男だった……。果たしてティナとエリーは王立学校を受験できるのか！？
▼第4話WEB予告も公開！
https://youtu.be/M0W9ZalEmWk
第4話放送・配信情報
■第4話放送情報
▼放送局／放送日時
TOKYO MX／BS11にて2025年7月26日（土）25:30～
AT-Xにて2025年7月29日（火）23:00～
北海道テレビにて2025年7月29日（火）26:35～
■第4話配信情報
▼先行配信（配信中）
ABEMA／dアニメストア
▼一般配信（2025年7月26日（土）25:30～）
U-NEXT／Hulu／アニメタイムズ（Prime Video channel)／ Lemino(AVOD含む)／バンダイチャンネル／FOD／Amazon Prime Video／DMM TV／Rakuten TV／Rチャンネル／アニメフェスタ／ニコニコ動画／ビデオマーケット／ふらっと動画／J:COM STREAM／TELASA／HAPPY!動画／YouTube（有料配信）／milplus
第1話～第4話の特別総集編先行配信情報
■先行配信（2025年7月26日（土）25:30～）
ABEMA／dアニメストア
イントロダクション
--王宮魔法士の試験に落ちてしまった。世の中は厳しい。
実家に帰ろうにも、先立つものがない。
仕事を探すアレンに舞い込んだのは、公爵家御息女、すなわち公女殿下の家庭教師の仕事。
どうも胡散臭いが、あの『腐れ縁』ほど大変な生徒じゃないだろう。
そう高を括っていた矢先、彼を待っていたのは魔法を一切使うことができない少女だった？！
彼女の魔法を妨げているものとは一体…？
アレンの常識を覆す授業が、少女の未来をやさしく照らすー。
作品情報
▼スタッフ
原作：七野りく（KADOKAWA/ファンタジア文庫刊）
キャラクター原案：cura
監督：長山延好
助監督：石栗和弥
シリーズ構成：清水恵
キャラクターデザイン：豊田暁子
サブキャラクターデザイン：竹本早耶香
プロップデザイン：大出翔平
衣装デザイン：山田菜都美
美術設定：長澤順子
美術監督：海野よしみ
色彩設計：山弥夕夏
撮影監督：豊岡茂紀
３Dディレクター：高倉健志
編集：岡祐司
音響監督：立石弥生
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
音楽：羽岡佳
音楽制作：キングレコード
アニメーション制作：スタジオブラン
▼キャスト
アレン：上村祐翔
ティナ・ハワード：澤田姫
エリー・ウォーカー：守屋亨香
リディヤ・リンスター：長谷川育美
リィネ・リンスター：岡咲美保
ステラ・ハワード：水瀬いのり
カレン：前島亜美
フェリシア・フォス：花澤香菜
▼主題歌
オープニングテーマ：前島亜美「Wish for you」
エンディングテーマ：岡咲美保「少女のすゝめ」
▼WEB
公式サイト：https://koujodenka-anime.com/ (https://koujodenka-anime.com/)
公式X：@koujo_anime(https://x.com/koujo_anime)（推奨ハッシュタグ：#公女殿下）
▼権利表記
(C)2025 七野りく・cura/KADOKAWA/「公女殿下の家庭教師」製作委員会
原作小説・コミカライズ・画集情報
▼原作小説1～19巻が好評発売中＆20巻・0巻が予約受付中！
『公女殿下の家庭教師』
（ファンタジア文庫／KADOKAWA刊）
著者／七野りく イラスト／cura
https://fantasiabunko.jp/special/201812koujodenka/
▼コミカライズ1～4巻が好評発売中&5巻が予約受付中！
『公女殿下の家庭教師』
（KADOKAWA／角川コミックス・エース）
原作／七野りく 漫画／無糖党 キャラクター原案／cura
https://web-ace.jp/shonenaceplus/contents/3000039/
▼『公女殿下の家庭教師』シリーズ初の画集が予約受付中！
『公女殿下の家庭教師 cura画集』
著者／cura 著者／七野りく
https://fantasiabunko.jp/product/322503000858.html
■本件に関するお問い合わせ先
グリーエンターテインメント株式会社 広報担当
東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー
E-mail：info-ent-anime@gree.net
URL：https://gree-entertainment.com/