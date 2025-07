オンキヨー株式会社 Tokyo SAKE Collection 2025出展のお知らせ

1

オンキヨー株式会社(所在地:大阪市中央区、代表取締役社長:大朏 宗徳、以下「当社」といいます。)は、名酒センター株式会社(所在地:東京都文京区、代表取締役:武舎 裕子)サケコレ実行委員会が主催する「Tokyo SAKE Collection 2025 ~サケコレ@アキバで日本酒~」(以下、「サケコレアキバ2025」といいます。)に出展することをお知らせ致します。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325700&id=bodyimage1】「Tokyo SAKE Collection」(サケコレアキバ)は、日本酒に触れる機会の少ない若い層や、海外の方々に日本酒の魅力を発信することを目的とした日本酒イベントです。名酒の金字塔から、東京ではあまり見かけないレアな地酒まで約100種の日本酒が、日本各地からアキバに集結します。お酒だけでなく、蔵元も大集合!20枚綴りの飲み比べ券で、気軽に日本酒をお楽しみいただけます。~サケコレアキバ2025ホームページ https://nihonshu.com/sakekore2025/ より抜粋~■イベント概要・日程 2025年10月4日(土)・5日(日) 13:00-19:00(入場受付時間12:30~18:30)・会場 ベルサール秋葉原(東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル)・公式サイト https://nihonshu.com/sakekore2025/当社は、全国のパートナー酒蔵と協業し開発した「加振酒」を販売致します。加振酒は、当社の音楽振動技術により熟成が行われたお酒です。サケコレアキバ2025では、全国のパートナー酒蔵と協業し開発した加振酒の販売を行う予定ですので、異なる酒蔵の加振酒をお楽しみいただける貴重な機会となります。「加振酒」には、当社音楽振動技術の証である「Matured by Onkyo」が付されております。以前から、「音楽を聴かせたお酒は味が良くなる」という考えのもと、種々の試みが行われてきました。「Matured by Onkyo」が付された加振酒は、当社が蓄積してきたオーディオ技術ノウハウによる技術的根拠と産学連携による学術的エビデンスに裏付けられた技術で醸造されたお酒です。当社は、「音楽振動による熟成が行われたお酒」を当社オリジナルのお酒であることを示す「加振酒」として広めていきます。販売予定商品は、決定次第、X(旧Twitter)等(アカウント@ ONKYO_RD)でお知らせいたします。当社は、今後、お客様に当社技術によるお酒等の新しい体験をしていただけるよう、各種イベント等に参加する予定です。◆Matured by Onkyoについて当社ルーツの1946年創業以来、当社は音を扱う専門メーカーとして測定器だけの評価に頼らず、感覚量を技術に落とし込むといったオーディオ設計を行ってまいりました。“物理的な正しさで再生純度を高め、音楽表現力を引き出すオーディオ設計を食品に応用し、音楽がもつ自然の力を使って素材のポテンシャルを最大限に引き出す” をテーマに音楽振動が酵母に与える影響について東京農業大学とともに研究解明を進めております。それぞれの環境に合わせた最適な音楽加振と味への追求を「Matured by Onkyo」として掲げ、今後多くの分野において付加価値のある提案を行ってまいります。また、当社は、研究の成果として、発酵過程における振動の与え方をもろみ等の状態に応じて変化させる発明(※1)について、特許権を取得致しました。この特許発明により、状態に応じた振動を与えることができるため、できあがった製品の品質のばらつきを抑制することができます。