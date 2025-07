ニチガス／エナジー宇宙がフォトシンスとの協業を通じて法人向け置き配ソリューション「ニウケマスター」にAkerunを採用

株式会社Photosynth

株式会社Photosynth(本社:東京都港区、代表取締役社長:河瀬航大、以下フォトシンス)は、日本瓦斯株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長執行役員:柏谷邦彦、以下ニチガス)とニチガスのグループ会社である株式会社エナジー宇宙(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長執行役員:吉田恵一、以下エナジー宇宙)との協業を通じて、同社らが開発・提供する法人向け置き配ソリューション「ニウケマスター」にAkerun入退室管理システム(以下Akerun)が採用されたと発表しました。

ニウケマスターにより、宅配便などの荷受け・荷渡しの省人化・無人化が可能になり、荷物の取り扱いにかかる負担を大幅に軽減できるため、業務の生産性を向上できると同時に、配送事業者は荷物の受け取り先の不在などによる再配達が不要になるため配送効率を向上できます。

ニウケマスターは、荷受け・荷渡しを行うスペースへの入退室管理のためのAkerun(*1)に加え、クラウド型監視カメラ、配送事業者が操作するタブレット端末、そしてそれら機器を管理するWebシステムで構成され、エナジー宇宙より提供されます。

(*1) ニウケマスター及びAkerunのご利用には利用契約などの諸条件があります。また、Akerunの導入の際は設置可能かどうかの設置診断が必要となります。詳細はエナジー宇宙までお問い合わせください。

■人手不足によるさらなる人材活用と物流業界の配送効率の課題

日本では、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少(*2)により、様々な業種業態で人手不足が顕著になっており、テクノロジーなども活用した労働生産性の向上や人材のさらなる活用が求められています。特に物流業界では、ドライバー不足や宅配便取扱個数の増加トレンド(*3)を背景に、置き配の促進など配送効率の向上などが課題となっています。

(*2) 出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

(*3) 出典:国土交通省「令和5年度 宅配便・メール便取扱実績について」

■「ニウケマスター」による事業所の省人化・無人化と、配送パートナーの配送効率の向上

ニチガスとエナジー宇宙では、新たな営業拠点の開設にあたり、様々なテクノロジーを活用した「デジタル営業所」の構築を目指していました。このデジタル営業所では、ペーパーレスやキャッシュレスのためのソリューションを導入し業務の生産性を向上させていることに加え、従来は有人対応が必要であった荷受け・荷渡しの無人化に向けて、API連携によるスムーズなシステム連携やシンプルなUI/UXを備えたAkerunを活用した「ニウケマスター」を開発・活用しています。

(C) energy sola co. ,ltd

「ニウケマスター」の主なメリットは以下の通りです。

<利用企業のメリット>- 施設や拠点における宅配便などの荷受け・荷渡しの省人化・無人化が可能になり、配送事業者との連絡・調整や再配達の対応などの負担を大幅に軽減できます。これにより、業務の生産性を強化できると同時に、宅配便対応のための人的リソースを営業などのコア業務に再配置できるようになるため、さらなる人材活用を促進できます。- シンプルなUI/UXを備えたソリューションにより、取引のある配送事業者への操作方法の説明や周知が不要なため、スムーズに導入し、利用を開始することができます。- 荷受け・荷渡しを行うスペースにおける、Akerunによる厳格な入退室管理に加え、クラウド型監視カメラも活用することで、省人化・無人化環境でも安心安全に荷物を取り扱うことができます。<配送事業者のメリット>- 配送事業者は、荷物の受け取り先の不在などによる再配達が不要になるため配送効率を向上できます。- 荷物の荷受け・荷渡しが省人化・無人化されることで、事前の連絡・調整、配達時間への配慮などが不要になるため、ストレスフリーな配送業務が可能になります。

■「ニウケマスター」のお問い合わせ

「ニウケマスター」は、荷受け・荷渡しを行うスペースの入退室管理のためのAkerun(*4)に加え、クラウド型監視カメラ、配送事業者が操作するタブレット端末、そしてそれら機器を管理するWebシステムで構成され、エナジー宇宙より提供されます。

詳細は、エナジー宇宙のWebサイトよりお問い合わせください。

「ニウケマスター」の詳細やお問い合わせはこちら(https://www.energysola.co.jp/for-company/niukemaster)

(*4) ニウケマスター及びAkerunのご利用には利用契約などの諸条件があります。また、Akerunの導入の際は設置可能かどうかの設置診断が必要となります。詳細はエナジー宇宙までお問い合わせください。

フォトシンスでは、Akerunに加えて子会社を通じて提供する施設運営BPaaSである「Migakun」など、あらゆる空間の省人化・無人化を実現するサービスの提供拡大を通じて、様々な業種業態の人手不足や業務の生産性の向上などの課題を引き続き支援してまいります。

ニチガスとエナジー宇宙による「ニウケマスター」へのAkerun採用の詳細はこちらの事例記事もご参照ください。

https://akerun.com/casestudy/detail_nicigas-energysola

■「ニウケマスター」について

ニウケマスターは、宅配便などの荷物の受け取りを無人で行い、管理できるシステム。事務所に人がいない時でも、荷物の受け取りを可能にしてくれます。

ニウケマスターを使うことで、荷物の受け取りにかかる負担をなくし、本業の生産性を向上させることができます。宅配業者目線でも、不在による再配達の必要がなくなるので配送の効率が向上します。

Webサイト:https://www.energysola.co.jp/for-company/niukemaster

■日本瓦斯株式会社について

社名 :日本瓦斯株式会社(商標:ニチガス、英文名:NIPPON GAS CO.,LTD.)

設立 :1955 年 7 月 29 日

所在地 :東京都渋谷区代々木 4 丁目 31 番 8 号

社員数 :2,019名(連結) ※2024年4月時点

事業内容 :総合エネルギー事業(LPガス、都市ガス、電気の販売など)

HP :https://www.nichigas.co.jp/

■株式会社エナジー宇宙について

社名 :株式会社エナジー宇宙(読み:エナジーソラ、英語名:Energy Sola Platforms Co., Ltd.)

設立 :2024年1月1日

所在地 :東京都渋谷区代々木4 丁目31 番8 号

社員数 :377名 ※2024年4月時点

事業内容:LPガス・都市ガス・電力の調達、LPガスインフラ事業(LPガスの充填・配送・保安)

都市ガス導管事業、エネルギープラットフォーム事業、エネルギーソリューション事業

HP :https://www.energysola.co.jp/

【Akerunについて】

「Akerun」は、スマートロックを活用してあらゆる鍵をクラウド化し、利便性やセキュリティを向上するクラウド型IoTサービスです。ICカードやスマートフォンなどの物理IDとデジタルIDを組み合わせてユーザーを認証するアクセス認証基盤「Akerun Access Intelligence」を活用し、あらゆる扉がインターネットにつながることで、様々な場所やシーンへのアクセス管理を実現します。

Akerunブランドの主要サービスである法人向け「Akerun入退室管理システム」は、既存の扉に後付けで導入できるクラウド型サービスで、スマートフォンやICカードでの施錠・解錠に加え、Web管理画面やスマートフォンアプリからの入退室履歴の確認、鍵権限の付与・剥奪など、クラウドを通じた鍵の権限管理や入退室管理が可能になります。

サービスサイト:https://akerun.com/

【株式会社Photosynth(フォトシンス)について】

「つながるモノづくりで感動体験を未来に組み込む」をミッションに掲げ、人手不足や労働力人口の減少などの社会課題の解決を目指して、既存のドアにスマートロックを後付け設置するだけで鍵をクラウド管理できる「Akerun入退室管理システム」をはじめとしたAkerunブランドのオフィス/住宅向けのクラウド型IoTサービスや、子会社を通じて様々な空間の管理運営の効率化を支援する施設運営BPaaSサービス「Migakun(ミガクン)」を提供しています。オフィスや商業施設などあらゆる物理空間における人手不足の解消や無人化/省人化を実現する様々なサービスにより、規模を問わないあらゆる業種、業態の企業の課題解決を支援します。

https://photosynth.co.jp/