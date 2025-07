見る者を魅了する高断熱窓〈 WINDOW G 〉の新仕様を発売

同じ見付寸法の縦フレームを連続させることで、まるで全て同一意匠の窓がつながっているような、のびやかなデザインを可能に。新仕様では、既存の仕様と比べ、見付寸法(横方向)で12mm、屋内側の見込み寸法(奥行方向)で43mm小さくなりました。四方のフレームを窓枠内に隠すフレームイン構造と合わせ、より高いデザイン性、眺望性を実現。細部にまでこだわったデザインと実用性の両立日本の開口部に必要とされる網戸も3,500mmまで対応可能な仕様を新たに開発。プリーツ式の網を採用しているので、閉じた時には枠内に網戸がすべて納まり、開けた時にも中桟がなく眺めを邪魔しないため、大開口からの景色を楽しむことができます。また、受注開始に合わせて、〈 WINDOW G 〉の新仕様に関するコンテンツを建築家やインテリアデザイナー向けの専用ウェブサイト《 for PROFESSIONAL 》に新たに追加し、公開しました。《 for PROFESSIONAL 》では、製作可能サイズや面材の表情、構造や納まり、図面など専門的なコンテンツを閲覧・ダウンロードでき独創的な空間設計のサポートをします。NODEAはより高度な水準へと導く概念〈開・空・間〉のもと、〈 WINDOW G 〉をはじめとして、外と内の空間をつなぐ開口部に新たな価値を創造し、暮らしに感動と豊かな体験を生み出しています。〈 WINDOW G 〉の詳細はこちら《 for PROFESSIONAL 》はこちらhttps://www.nodea.com/professional/※ご利用の際は初回時にアカウント登録をお願いします。■About NODEANODEA(ノデア)は、〈開・空・間〉という新たな概念のもと、2021年4月にLIXILが立ち上げたハイエンドブランドです。リーディングブランドとして、開口部の価値を高めていきたいという想い、そして、生活空間において、日本人が古より持ち合わせている美意識や自然と人間の調和を図る感性を礎に誕生しました。高品位・高性能な製品とともに新発想の開口部と生活空間を提案し、「理性と感性が共鳴する至高の日常」を提供します。https://www.nodea.com/