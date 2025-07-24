【最強王になって遊ぼう！】「最強王図鑑」シリーズの新アプリ、「マイ最強王カード図鑑（バトル付き）」配信開始!!!
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年7月24日（木）より、期間限定で「最強王図鑑」シリーズの新アプリ「マイ最強王カード図鑑（バトル付き）」の先行公開版を配信開始しました。
◆写真を撮って最強王になれる!? 対戦もできる激アツアプリ！
「最強王図鑑」シリーズの新しいアプリ、「マイ最強王カード図鑑（バトル付き）」が7月24日に配信開始！ 自分やペットなど、「最強王」にしたいものの写真を撮って好きな名前を入力すると、カッコいい二つ名や能力パラメーターが生成され、「最強王図鑑」本誌さながらのプロフィールが完成するぞ。友だちや家族と対戦もできる！ みんなで遊んで「最強王」気分を味わおう!!
◆マイ最強王カードを作ってみよう！
写真は、自分はもちろんペットや身近なものなど、なんでもOK。好きな名前を入力すれば、準備完了！
それだけで自分だけのマイ最強王カードが作れるぞ！
コレクションすれば、まさにオリジナル「最強王カード図鑑」が完成！
▲かっこいい「マイ最強王カード」が、何回でも生成できる！
◆対戦してみよう！
LINEまたはGoogle、Appleでログインすると、マイ最強王カードをコレクションしながら、バトルにも参戦できる！
対戦相手の二次元コードを読み込んだらバトルスタート！ 結果はどうなるかわからない。予想だにしない壮絶バトルがキミを待っている……!?
▲二次元コードを読み込むと、興奮のバトルが楽しめる！
もちろんプレイは無料。
友だちと、家族とたくさん対戦しよう！
▲プレイはもちろん無料!! みんなで楽しもう
▼プレイはこちらから。
https://saikyooh.gakken-bookcontents.jp/
▼アプリの内容を動画でもチェック！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Pc0-ml4W8dM ]
◆『水中最強王図鑑PFP』同日発売!!
「最強王図鑑」シリーズ待望の新刊、『水中最強王図鑑PFP』も7月24日に発売!!!
水中生物たちが今度はPFPで最強の座を競う！ 優勝に輝くのは新たなる挑戦者か、歴戦の猛者か……!!? この夏休みも「最強王図鑑」で盛り上がろう!!!
◆10周年企画続々!!
「最強王図鑑」シリーズは、2025年6月12日に、創刊10周年を迎えました！
10周年を記念して、さまざまな企画やサービス・キャンペーンをご用意しております。
▼「最強王図鑑」10周年記念サイトはこちら！
https://gakken-ep.jp/extra/saikyooh_10th_anniv/
▲ニュースはもちろん、スペシャル動画や、なんばきびさんのお祝いメッセージも特別公開中！
★YouTubeチャンネル「学研ミリオンず【公式】」内でも「最強王図鑑ニュース」配信中！
学研ミリオンず【公式】で「最強王図鑑ニュース」をチェック！
▶https://www.youtube.com/@gakkenmillions
★SNSも随時更新中！ フォローよろしくお願いいたします。
・X（旧Twitter）：最強王図鑑【公式】@saikyououzukan
▶https://x.com/saikyououzukan
・Instagram：最強王図鑑【公式】@gakken_saikyououzukan
▶https://www.instagram.com/gakken_saikyououzukan/
▶シリーズ公式サイトはこちら：https://saikyooh.gakken.jp/
［商品概要］
『水中最強王図鑑PFP』
監修：G・Masukawa
絵：山崎太郎
定価：1,430 円（税込）
発売日：2025年7月24日
判型：A5／144ページ
ISBN：978-4-05-206155-4
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020615500(https://hon.gakken.jp/book/1020615500)
【ご購入はコチラ】
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052061551/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052061551/)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18231207/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18231207/)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開