【最強王になって遊ぼう！】「最強王図鑑」シリーズの新アプリ、「マイ最強王カード図鑑（バトル付き）」配信開始!!!

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年7月24日（木）より、期間限定で「最強王図鑑」シリーズの新アプリ「マイ最強王カード図鑑（バトル付き）」の先行公開版を配信開始しました。

◆写真を撮って最強王になれる!? 対戦もできる激アツアプリ！

「最強王図鑑」シリーズの新しいアプリ、「マイ最強王カード図鑑（バトル付き）」が7月24日に配信開始！ 自分やペットなど、「最強王」にしたいものの写真を撮って好きな名前を入力すると、カッコいい二つ名や能力パラメーターが生成され、「最強王図鑑」本誌さながらのプロフィールが完成するぞ。友だちや家族と対戦もできる！ みんなで遊んで「最強王」気分を味わおう!!

◆マイ最強王カードを作ってみよう！

写真は、自分はもちろんペットや身近なものなど、なんでもOK。好きな名前を入力すれば、準備完了！

それだけで自分だけのマイ最強王カードが作れるぞ！

コレクションすれば、まさにオリジナル「最強王カード図鑑」が完成！

◆対戦してみよう！

▲かっこいい「マイ最強王カード」が、何回でも生成できる！

LINEまたはGoogle、Appleでログインすると、マイ最強王カードをコレクションしながら、バトルにも参戦できる！

対戦相手の二次元コードを読み込んだらバトルスタート！ 結果はどうなるかわからない。予想だにしない壮絶バトルがキミを待っている……!?

▲二次元コードを読み込むと、興奮のバトルが楽しめる！

もちろんプレイは無料。

友だちと、家族とたくさん対戦しよう！

▲プレイはもちろん無料!! みんなで楽しもう

▼プレイはこちらから。

https://saikyooh.gakken-bookcontents.jp/

▼アプリの内容を動画でもチェック！

◆『水中最強王図鑑PFP』同日発売!!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Pc0-ml4W8dM ]

「最強王図鑑」シリーズ待望の新刊、『水中最強王図鑑PFP』も7月24日に発売!!!

水中生物たちが今度はPFPで最強の座を競う！ 優勝に輝くのは新たなる挑戦者か、歴戦の猛者か……!!? この夏休みも「最強王図鑑」で盛り上がろう!!!

◆10周年企画続々!!

「最強王図鑑」シリーズは、2025年6月12日に、創刊10周年を迎えました！

10周年を記念して、さまざまな企画やサービス・キャンペーンをご用意しております。

▼「最強王図鑑」10周年記念サイトはこちら！

https://gakken-ep.jp/extra/saikyooh_10th_anniv/

▲ニュースはもちろん、スペシャル動画や、なんばきびさんのお祝いメッセージも特別公開中！

★YouTubeチャンネル「学研ミリオンず【公式】」内でも「最強王図鑑ニュース」配信中！

学研ミリオンず【公式】で「最強王図鑑ニュース」をチェック！

▶https://www.youtube.com/@gakkenmillions

★SNSも随時更新中！ フォローよろしくお願いいたします。

・X（旧Twitter）：最強王図鑑【公式】@saikyououzukan

▶https://x.com/saikyououzukan

・Instagram：最強王図鑑【公式】@gakken_saikyououzukan

▶https://www.instagram.com/gakken_saikyououzukan/

▶シリーズ公式サイトはこちら：https://saikyooh.gakken.jp/

［商品概要］

『水中最強王図鑑PFP』

監修：G・Masukawa

絵：山崎太郎

定価：1,430 円（税込）

発売日：2025年7月24日

判型：A5／144ページ

ISBN：978-4-05-206155-4

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020615500(https://hon.gakken.jp/book/1020615500)

【ご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052061551/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052061551/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18231207/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18231207/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開