HHKBハイブリッドワークセット限定販売

株式会社PFU

Happy Hacking Keyboard (以下HHKB)シリーズは、この度、HHKB をもっと安心して持ち運んでいただくために、専用ケースと、本体をほこりや移動時の衝撃から守るキーボードルーフをセットにした「HHKBハイブリッドワークセット」を本日7月24日より特別価格にてPFUダイレクト(注1)で限定販売します（販売期間：7月24日～9月29日13時まで）。

働き方が大きく変わった今、勤務先でも自宅でも、変わらぬ作業環境を整えることは生産性を高める大きなポイントです。

大切なHHKBを安全に持ち運び、勤務先でも自宅でも、いつもと変わらない快適なタイピング体験を実現するため、この度、移動の多いビジネスパーソンのニーズに応えるべくハイブリッドワークセットを販売します。

HHKBを安心して持ち運び、いつでもどこでも快適なタイピング体験をぜひお試しください。

製品特長

- 本体は、Professionalシリーズのフラッグシップモデルである「HYBRID Type-S」とポインティングスティックやジェスチャーパッドを搭載したAll-in-Oneキーボード「HHKB Studio」からお選びいただけます。- キーボードルーフは衝撃や落下に強い強構造設計で、素材にも高い耐衝撃性を誇るポリカーボネートを採用したHHKBロゴ入りカバーです。持ち運び時の衝撃から本体を守る他、何かの拍子にキーが押され続けてしまう状態を防ぐことができます。また、離席時のほこり対策としても有効です。- キーボードポッドはHHKBを安全に持ち運ぶためのスリーブケースです。外面素材にはクッション性に優れPC保護ケースにもよく用いられるネオプレンを採用。内面には起毛状の柔らかい素材を採用し、振動による擦れからHHKBを保護します。HHKB本体にルーフを装着した状態で収納することができ、USBケーブルなどの小物を収納できるポケットも装備しています。

販売期間

2025年7月24日～9月29日13:00まで

ラインナップ（全14セット）

※写真は英語配列です

HHKB Studio英語配列/日本語配列（墨）：44,000円

HHKBキーボードルーフ（スモークブラック）：4,730円

キーボードポッド：4,730円

合計価格：53,460円

↓

特別セット価格：45,000円

購入する（英語配列） :https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/hhkb-studio/detail_id100b-kc1-rfbm.html購入する（日本語配列） :https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/hhkb-studio/detail_id120b-kc1-rfbm.html※写真は英語配列です

HHKB Studio英語配列/日本語配列（雪）：44,000円

HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円

キーボードポッド：4,730円

合計価格：53,460円

↓

特別セット価格：45,000円

購入する（英語配列） :https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/hhkb-studio/detail_id100y-kc1-rfcm.html購入する（日本語配列） :https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/hhkb-studio/detail_id120y-kc1-rfcm.html※写真は英語配列です

HHKB Professional HYBRID Type-S英語配列/日本語配列（墨）：36,850円

HHKBキーボードルーフ（スモークブラック）：4,730円

キーボードポッド：4,730円

合計価格：46,310円↓

特別セット価格：39,000円

購入する（英語配列） :https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/detail_kb800bs-kc1-rfbm.html購入する（日本語配列） :https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/detail_kb820bs-kc1-rfbm.html

HHKB Professional HYBRID Type-S無刻印英語配列（墨）：36,850円

HHKBキーボードルーフ（スモークブラック）：4,730円

キーボードポッド：4,730円

合計価格：46,310円↓

特別セット価格：39,000円

購入する（英語配列） :https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/detail_kb800bns-kc1-rfbm.html※写真は英語配列です

HHKB Professional HYBRID Type-S英語配列/日本語配列（白）：36,850円

HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円

キーボードポッド：4,730円

合計価格：46,310円

↓

特別セット価格：39,000円

購入する（英語配列） :https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/detail_kb800ws-kc1-rfcm.html購入する（日本語配列） :https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/detail_kb820ws-kc1-rfcm.html

HHKB Professional HYBRID Type-S無刻印英語配列（白）：36,850円

HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円

キーボードポッド：4,730円

合計価格：46,310円

↓

特別セット価格：39,000円

購入する（英語配列） :https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/detail_kb800wns-kc1-rfbm.html※写真は英語配列です

HHKB Professional HYBRID Type-S英語配列/日本語配列（雪）：36,850円

HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円

キーボードポッド：4,730円

合計価格：46,310円

↓

特別セット価格：39,000円

購入する（英語配列） :https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/detail_kb800ysc-kc1-rfcm.html購入する（日本語配列） :https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/detail_kb820ysc-kc1-rfcm.html※写真は英語配列です

HHKB Professional HYBRID Type-S無刻印英語配列/日本語配列（雪）：36,850円

HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円

キーボードポッド：4,730円

合計価格：46,310円

↓

特別セット価格：39,000円

購入する（英語配列） :https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/detail_kb800yns-kc1-rfcm.html購入する（日本語配列） :https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/detail_kb820yns-kc1-rfcm.html

その他

- HHKB本体をご購入いただいた方の中から抽選で合計320名様に最大10,000円分のPayPayポイントが当たる「HHKBサマーキャンペーン(https://happyhackingkb.com/jp/event/campaign/20250523.html)」を本日(7月24日)まで実施中です。ぜひこの機会にご応募ください（応募期間は7月31日まで）。

関連リンク

- HHKB Studio製品紹介ページ(https://happyhackingkb.com/jp/products/studio/)- HHKB Professional HYBRID Type-S製品紹介ページ(https://happyhackingkb.com/jp/products/hybrid_types/)- キーボードルーフ製品紹介ページ(https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/hhkb-option/detail_pz-rfhh3cm.html)- キーボードポッド製品紹介ページ(https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/hhkb-option/detail_pz-kc1hhkb.html)

注釈

PFUダイレクトは、PFUが運営するオンラインショップの名称です。

商標について

- HappyHacking、HHK、HHKB、Happy Hacking Keyboard Studio、HHKB Studioは、株式会社PFUの日本における登録商標です。- その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

お客様お問い合わせ先

株式会社PFU

ドキュメントイメージング事業本部 販売推進統括部 SS/KB販売推進部 HHKBプロモーション課

E-mail：hhkb_promo@ml.ricoh.com