札幌：『4PLA』地下1階の「ODORiBA大通バル」にfavyモバイルオーダー導入決定。北海道で初の試み。
店舗向けモバイルオーダーシステムを提供する株式会社favy（代表取締役社長：高梨巧、本社：東京都新宿区） は、鹿島建設株式会社が運営する『4PLA』（北海道札幌市中央区南1条西4丁目1番地1）の地下1階『ODORiBA 大通バル』内の一部区画で、事後決済型モバイルオーダーシステム「favyモバイルオーダー」の導入が決定いたしました。
北海道エリアでの「favyモバイルオーダー」のシステム提供は、本施設が初となります。
■ 今回導入されたfavyモバイルオーダーについて
今回『ODORiBA 大通バル』に導入決定した「favyモバイルオーダー」は、事後決済型のサービスです。
フードホール内に複数区画で計画されている共通席「オドリバ席」で利用可能で、席に座ったまま、離れた区画にある複数店舗の料理やドリンク(※)を注文、さらにご自身のスマートフォンで決済まで完了できます。
ユーザーの利便性を高めるだけではなく、モバイルオーダー上で収集したデータを元にした、マーケティング施策・メニュー提案を行い、フードホールの活性化に貢献いたします。
※一部店舗のみ、提供メニューに限りがあります。
《事後決済型「favyモバイルオーダー」の利用方法》
1.お客様ご自身のスマートフォンで料理やドリンクを注文
2.商品が自分の席に届く
3.お客様ご自身のスマートフォンで決済 (※)
※favyモバイルオーダーはキャッシュレス決済のみです
■ favyモバイルオーダーについて
favyのモバイルオーダーは、お客様のスマートフォンで注文から決済まで行うことができるシステムです。事前決済型と事後決済型があり、施設の要望等に合わせて柔軟に組み合わせて導入することが可能です。より利便性を高めるため、自社で運営する複数の飲食店とシェア型フードホール/横丁にて、実証テストを行い、改善・改良を重ねています。
店舗のメリット
・お客さまからの注文状況、調理提供情報などのステータスを、タブレット画面で確認することができる
・店舗ごとにメニューを個別・自由に管理できる
・店舗の立地に左右されず注文を受けやすい
館（商業施設）のメリット
・館内の各テーブルの状況をタブレット画面で一覧できる（事後決済型のみ）
・館内の各店舗の売上情報を分計して確認できる
《favyモバイルオーダーについて》
事前決済型の詳細はこちら：https://favy.co.jp/mobile_order/subscription
事後決済型の詳細はこちら：https://favy.co.jp/mobile_order/post-pay
■ 『4PLA』施設概要
施設名：4PLA（４プラ）
住所：札幌市中央区南1条西4丁目1番地1
公式サイト：https://4pla-sapporo.com/
■ 『ODORiBA 大通バル』施設概要
施設名：ODORiBA 大通バル（オドリバ オオドオリバル）
住所：札幌市中央区南1条西4丁目1番地1 4PLA内 地下1階
オープン予定日：2025年10月9日（木）
「ODORiBA大通バル」公式ページ：https://4pla-sapporo.com/odoriba/
《『ODORiBA 大通バル』店舗一覧》(五十音順)
- 『韓国料理酒場 ドンソク』業態：韓国居酒屋
- 『クラフトビール100』業態：クラフトビール専門店
- 『coffee mafia』業態：コーヒー・カフェ
- 『SAPPORO 餃子製造所』業態：餃子居酒屋
- 『さわだ商店』業態：中華料理
- 『シハチ鮮魚店 4PLA店』業態：海鮮居酒屋
- 『の～すくり～む 札幌店』業態：パフェ・スイーツ
- 『BRISKSTAND 札幌4プラ店』業態：ハンバーガー
■ favy会社概要
社名：株式会社favy
所在地：東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル4階
代表者：代表取締役社長 高梨巧
設立：2015年7月
事業内容：シェア型フードホール/横丁の運営、モバイルオーダー、サブスクシステムの開発・提供など
公式サイト：https://favy.co.jp/