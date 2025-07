プーさんたちのキュートなお顔がたまらない！『くまのプーさんフェア ～ずっと、プー友と。～』を開催

セット内容

・ふんわりミニメリー(0ヵ月~)

・あんよでラトル(2ヵ月~)

・うまれてはじめてにぎれるリンリン(2ヵ月~)

・カミカミゆびさき布あそび(4ヶ月~) セット内容・ふんわりミニメリー(0ヵ月~)・あんよでラトル(2ヵ月~)・うまれてはじめてにぎれるリンリン(2ヵ月~)・カミカミゆびさき布あそび(4ヶ月~)





■商品名:お誕生日おめでとう ギフトセット

くまのプーさん

■価格 :3,900円(税込4,290円)

※フェア限定価格

■商品名:お誕生日おめでとう ギフトセットくまのプーさん■価格 :3,900円(税込4,290円)※フェア限定価格





※掲載の商品は十分用意しておりますが、万一品切れの場合は、ご容赦ください。

※店舗により取り扱いがない、または取り寄せになる商品・サイズがございます。

※オンラインショップでは、企画内容が異なる場合があります。

※昭島イトーヨーカドー店・ホームズ寝屋川店は実施いたしません。 ※掲載の商品は十分用意しておりますが、万一品切れの場合は、ご容赦ください。※店舗により取り扱いがない、または取り寄せになる商品・サイズがございます。※オンラインショップでは、企画内容が異なる場合があります。※昭島イトーヨーカドー店・ホームズ寝屋川店は実施いたしません。

■商品名:ひらけ!フタップディズニー くまのプーさん■価格 :498円(税込547円)■0ヵ月から使えるかわいいギフトもあります◎出産祝いギフトにおすすめ!くまのプーさんのベビートイ4点が詰まったセット【掲載原稿確認のお願い】画像付きでご紹介の頂く場合は、©Disney. Based on the “Winnie the pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.をご記載ください。