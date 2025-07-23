¡Ú¥ë¥¯¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢¶äºÂ¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ëー¥Ó¥ë¤Ë°ÜÅ¾¥ªー¥×¥ó¡ª¡ÛÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶äºÂ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬°ìÆ²¤Ë¡£～Èþ¤È·ò¹¯¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤ò¡¢¤³¤³¤«¤éÈ¯¿®～

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍLux Beauty&Medical

½÷À­¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤±¤ë»þÂå¤Ø¡£¡È¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÈþ¡É¤ò³ð¤¨¤ë¿·¶õ´Ö¡¢ÃÂÀ¸¡£



¥ë¥¯¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯(https://lux-clinic.jp/case/)¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À­¤Ë¼«¿®¤Èµ±¤­¤òÆÏ¤±¤ë¾ì½ê¡£


¾®´é¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¡¦½÷À­´ï·ÁÀ®¡¦¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤­½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÈþÍÆ°åÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
2020Ç¯¤Î³«¶È°ÊÍè¡¢±ä¤Ù30,000·ï°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À­¤Ë¡È¿ÍÀ¸¤òÁ°¸þ¤­¤ËÀ¸¤­¤ëÎÏ¡É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£


¤½¤ó¤Ê¥ë¥¯¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¹ñºÝ¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯°åÎÅÈþÍÆ¸¦µæ²ñ(https://femtech-academy.com/members)¤ÎÈ¯µ¯¿Í¤È¤·¤Æ¡¢½÷À­°åÎÅ¤Î¼¡À¤Âå¤Î´ð½à¤òºî¤ê½Ð¤¹³×¿·Åª¤Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢½÷À­¤ÎÌ¤Íè¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤­¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£


£²£°£²£µÇ¯£··î15Æü¡¢¶äºÂ¤ÎNEWSPOT¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ëー¥Ó¥ë¤Ë°ÜÅ¾¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£


Í½Ìó¤Ï¸ø¼°LINE¡¢HP¤«¤é¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âSNS¤Ç½ç¼¡È¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¥ë¥¯¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¸ø¼°HP/https://lux-clinic.jp/case/




Á°²ó¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¡ähttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000161217.html


ÆâÉô¸ø³«¡ªÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë»þ´Ö¤Þ¤Ç¤â¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¡£

¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬ËÜÅö¤ËÄÌ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤ë¾ì½ê¤ò¨¡¨¡¡£
±¡Ä¹¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤­¤¿ÍýÁÛ¤¬¡¢¶äºÂ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


º£²ó¤Î°ÜÅ¾¤ËÈ¼¤¤¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÆâÁõ¡¦Àß·×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÔË¾¤ÎVIPÀìÍÑ¥ëー¥à¡Ö¥ë¥¯¥¹¥ëー¥à¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£
´°Á´¸Ä¼¼¡¢´°Á´Í½ÌóÀ©¡£¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤Ç¡¢Â¾¤Î´µ¼ÔÍÍ¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¶Ë¾å¤Î¼£ÎÅ»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¥ë¥¯¥¹¥ëー¥à»ÈÍÑ¤Ë¤Ï¡¡


Æþ²ñ¶â¡§1,100,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1²ó11Ëü±ßÁêÅö


Ç¯²ñÈñ¡§330,000±ß¡¡¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡


¤½¤ÎÂ¾¹ë²Ú²ñ°÷ÆÃÅµ¤â¤´ÍÑ°Õ¡£¾ÜºÙ¤Ï¿ï»þHP¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¡£


ÆâÁõ¤Ï°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù£³ÇÜ¤Î¹­¤µ¡£´°Á´¸Ä¼¼¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤­¡¢¶äºÂ¤È¤¤¤¦°ìÅùÃÏ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ÊÀß·×»×ÁÛ¤Ç¶Ë¾å¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤ò¡£




¼ê½Ñ¼¼¤Ø¤Ï¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÊý¤·¤«Æþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹

¹­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¼ê½Ñ¼¼¤Ï±¡Ä¹¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦


▪️½¼¼Â¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥Õ¥©¥íー


¿·¤¿¤Ë¥ê¥«¥Ð¥êー¥ëー¥à¤â´°È÷¡ª½Ñ¸å¤Î¥±¥¢ÂÎÀ©¤ò¤è¤ê°ìÁØ½¼¼Â¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£


¼ê½Ñ¸å¤â»Ü½Ñ¸å¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÀÅ¤«¤Ç²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥±¥¢ÂÎÀ©¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡¡


¤Þ¤¿¡¢½Ñ¸å¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤ò¸º¤é¤¹µ¡³£¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó´Ç¸î»Õ¤¬½Ñ¸å¥±¥¢¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£



▪️¥Ù¥Æ¥é¥ó°å»Õ¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó´Ç¸î»Õ¤¬ÂÐ±þ


±¡Ä¹¤Î±üÂ¼ÃÒ»ÒÀèÀ¸¤ÏÈþÍÆ³°²ÊÎò17Ç¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¡¢½÷À­´ïÈþÍÆ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡£


ºßÀÒ¤¹¤ë°å»Õ¤Ï½÷À­°å»Õ¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤Î°å»Õ¤âË­ÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ã¤¿ÀìÌç°å¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤´ÉÔ°Â¤Ê¤¯¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶­¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



▪️³°¹ñ¤ÎÊý¤Ø¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂÎÀ©


º£²ó¶äºÂ°ÜÅ¾¤ËÈ¼¤¤¡¢±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¤ÎÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤â²ÄÇ½¤Ë¡£


¹ñÀÒ¤äÊ¸²½¤ËÌä¤ï¤º¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ¼õ¿Ç¤Ç¤­¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ø¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£



¸ø¼°LINE :
https://line.me/R/ti/p/%40598kbtpo

¥ë¥¯¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡ÈÈþ½÷°å¡É¤¬¼ê³Ý¤±¤ëµ»½Ñ



ÈþÍÆ³°²ÊÀìÌç°å¡ÊJSAS¡Ë¡ß·ÁÀ®³°²ÊÀìÌç°å¡ßÈéÉæ²ÊÀìÌç°å¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´½Å»ë¤Îµ»½Ñ¤ÈË­ÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤¿½÷°å¤¿¤Á¤¬¥Áー¥àÂÎÀ©¤ÇÂ¿ÊýÌÌ¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢´µ¼ÔÍÍ¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£



¹ñºÝ¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯°åÎÅÈþÍÆ¸¦µæ²ñ¾ÜºÙ


https://femtech-academy.com/members





[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=smZD_taBKmQ ]

¥ë¥¯¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯YouTube¡ähttp://www.youtube.com/@tomoko.okumura




¡ü±üÂ¼ÃÒ»Ò±¡Ä¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸



¡ÈÈþ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÈÀ¸¤­Êý¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡É°åÎÅ¤ò


»ä¤Ï¤³¤Î17Ç¯´Ö¡¢´µ¼ÔÍÍ¤ª°ì¿Í¤ª¤Ò¤È¤ê¤ÎÁÛ¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤½¤Î¿Í¤À¤±¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ë¤ß¤ä¥·¥ï¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Õ¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤­――¤½¤ì¤Ï¡¢Ï·¤¤¤ò¶²¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¦¤­¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£


¡È¤â¤¦ºÐ¤À¤«¤é¡É¤È¤¢¤­¤é¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤³¤ó¤Ê»ä¤â¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¡É¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£


Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¼º¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤­¤¿¿ÍÀ¸¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¤è¤êË­¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£


¿´¤ÈÂÎ¤¬À°¤¦¡¢ÉÊ³Ê¤¢¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤Ç¡£


¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë――


¤Þ¤º¤Ï°ìÊâ¡¢Æ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©


¥ë¥¯¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤¿¤À¤ÎÈþÍÆ³°²Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ëÈþ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£


¿ÍÀ¸³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ä¿É¤¤¤³¤È¡¢¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹


Åö±¡¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿É¤¤¤³¤È¤ÏÈ¾Ê¬¤Ë³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ï2ÇÜ¤Ë¶¦´¶¤·¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹




Èþ¤Ï¡¢¼«¿®¤È¼«Í³¤Î¸»¡£
¤½¤Î¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¿´¤«¤é¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤È¡¢³Î¤«¤Êµ»½Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÉÊ°Ì¤¢¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




Ä¹Ç¯¤ÎÈþÍÆ·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿½ñÀÒ½ÐÈÇ·èÄê¡ª

¤³¤Î¤¿¤Ó


¡Ö¡ÎStyle¡Ï¡ÎSkin¡Ï¡ÎFace¡Ï¤ÇÀ°¤¨¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÈþÍÆ¥ê¥»¥Ã¥È¡×


¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


ÈþÍÆ³°²Ê°å¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î´µ¼ÔÍÍ¤È¸þ¤­¹ç¤¦Ãæ¤Ç³Ø¤ó¤À¡ÈÀ°¤¨¤ëÎÏ¡É¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢¤®¤å¤Ã¤È°ìºý¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£



¡¡½ñÀÒ¤Î¾ÜºÙ¡¦¤´¹ØÆþ¤ÏAmazon¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø¡ª






±¡Ä¹instagram :
https://www.instagram.com/tomoko_cosmeticsurgeon?igsh=MTI4bWJva3dvd2Vnag==
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯instagram :
https://www.instagram.com/luxclinic_official?igsh=NGRhNzh6bW11NTY1


[É½: https://prtimes.jp/data/corp/161217/table/5_1_1c13d1e05ee65ac8e3d0da32b0d9e78d.jpg?v=202507241127 ]