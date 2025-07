アメリカンレストラン「ハードロックカフェ」エアロスミスのオリジナル・アルバム復刻発売記念イベント「AEROSMITH 20 ALBUMS HISTORY」

©ユニバーサル ミュージック















ロック界のレジェンド、エアロスミスのオリジナル・アルバム復刻発売を記念したイベント期間 : 2025年7月30日(水)~8月31日(日)ハードロックカフェ 国内レストラン店舗様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」の国内レストラン5店舗(東京・六本木/上野駅東京/横浜/京都/ユニバーサル・シティウォーク大阪)では、ロック界のレジェンド「エアロスミス」のオリジナル・アルバム全20タイトルがミニLP仕様の紙ジャケット入りCDのスタイルで復刻、その第1弾として7タイトルが発売されることを記念したイベント「AEROSMITH 20 ALBUMS HISTORY」を7月30日(水)から8月31日(日)の期間、開催します。当イベントは、グラミー賞を4度受賞し、最高売上を記録したアルバムがダイヤモンド認定を受けているロック界のレジェンド、エアロスミスのオリジナル・アルバム全20タイトルが、ミニLP仕様の紙ジャケット入りCDのスタイルで復刻されることを記念したもので、エアロスミスの代表曲からインスパイアされたスぺシャルカクテル「Dream On(ドリーム・オン)」、「Walk This Way(ウォーク・ディス・ウェイ)」を販売、これをご注文のお客様にエアロスミスの全20タイトルのアルバムジャケットがデザインされた特製A4クリアファイル(非売品、なくなり次第終了)をプレゼントします。店内ではエアロスミスの楽曲をパワープレイ、幅広い時代からセレクトされた貴重なライブ映像が満載のエアロスミスMUSIC CLIP集(2種)を放映します。また、上野駅東京店には、エアロスミスのドラムを担当するジョーイ・クレイマーのスティックが展示されており、これと共にお楽しみいただくのも一興です。ハードロックカフェ「AEROSMITH 20 ALBUMS HISTORY」 開催概要◆開催日程:2025年7月30日(水)~8月31日(日)◆ 内容:◇ スペシャルカクテル2種の販売・ 「Dream On(ドリーム・オン)」(アルコール) 1,580円・ 「Walk This Way(ウォーク・ディス・ウェイ)」(ノンアルコール) 1,380円※上記カクテルオーダーで、特製A4クリアファイル(非売品)をプレゼント◇ スペシャルプログラムの店内放映・ 平日 … 17:00~/19:00~・ 土曜・日曜・祝日 … 14:00~/17:00~/19:00~◆ 開催店舗:ハードロックカフェ 国内レストラン店舗東京店/上野駅東京店/横浜店/京都店/ユニバーサル・シティウォーク大阪店◆ハードロックカフェ 公式HP:「AEROSMITH 20 ALBUMS HISTORY」 スペシャルカクテル「Dream On」(アルコール/1,580円)エアロスミスの名バラードから着想を得た、甘くフルーティーな一杯。ジャックダニエル ハニー、ブルーキュラソー、シャンボールをベースに、自家製レモネードを合わせた、夢心地な味わいのカクテル。「Walk This Way」(ノンアルコール/1,380円)名曲「Walk This Way」にインスパイアされた、トロピカルで爽快なモクテル。パイナップル、マンゴー、ライム、パッションフルーツのブレンドに、スプライトを加えた、夏にぴったりの一杯。エアロスミスのオリジナル・アルバム全20タイトルが、ミニLP仕様の紙ジャケット入りCDのスタイルで復刻第1弾として、米Columbia時代の最初の7タイトルを7月30日(水)にリリース。記念すべき1973年リリースの衝撃のデビュー・アルバム『野獣生誕[エアロスミスI]』は、アメリカで初発売当時のオリジナル・アートワークを再現し、さらにそのLPジャケットの裏面に記載されていた英文ライナーノーツの翻訳も付いています。この7タイトルのアルバム本編は、すべて2013年のRyan Smithによるリマスター音源を採用。※第1弾以降、第2弾はゲフィン時代の4タイトル、第3弾は米Columbia復帰後の4タイトル、第4弾は彼らのライヴ・アルバム5タイトルの発売がそれぞれ予定されています。<第1弾発売タイトル>野獣生誕[エアロスミスI](AEROSMITH) 1973年飛べ!エアロスミス(GET YOUR WINGS) 1974年闇夜のヘヴィ・ロック(TOYS IN THE ATTIC) 1975年ロックス(ROCKS) 1976年ドロー・ザ・ライン(DRAW THE LINE) 1977年ナイト・イン・ザ・ラッツ(NIGHT IN THE RUTS) 1979年美獣乱舞(ROCK IN A HARD PLACE) 1982年<for more information>https://umj.lnk.to/Aerosmith_HRC【ハードロックⓇ概要】世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア(有名ミュージシャンの衣装や楽器)のコレクションは、世界中の店舗に展示されていますグローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード&ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com公式ホームページhttps://hardrockjapan.com/ハードロックカフェ・ジャパン オンラインショップhttps://hrcjapan.official.ec/【ハードロックカフェ 店舗】・東京店東京都港区六本木5-4-20TEL.03-3408-7018・上野駅東京店東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野1階TEL.03-5826-5821・横浜店神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階TEL.045-682-5626・京都店京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階TEL.075-606-5671・ユニバーサル・シティウォーク大阪店大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪™ 3・4階TEL.06-4804-3870本件に関するお問合わせ先【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】株式会社WDI JAPAN マーケティング部 TEL. 03-3470-5307担当:大林 ohbayashi@wdi.co.jp関連リンクハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップhttps://hrcjapan.official.ec/WDIhttps://www.wdi.co.jp/WDI 広報お問合せフォームhttps://www.wdi.co.jp/contact/press