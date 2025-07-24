浴室からエアコンまで“スプレーするだけ”で簡単・強力カビ退治＆再発抑制！500ml大容量カビ取りスプレー新登場
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、カーケア用品を展開する楽天市場「zepan car」ショップにて、2025年7月18日より新商品「カビ取り剤」の販売を開始しました。浴室・キッチン・エアコンの内部・排水溝・トイレ・壁紙など、幅広い場所でカビに即効対応。洗い流し不要で、スプレー後は拭き取るだけという手軽さが特長です。
【商品概要】
・商品名：カビ取り剤
・内容量：500ml
・主な成分：竹酢液、次亜塩素酸ナトリウム、JFC-1、シンナモイル両性酢酸ナトリウム、純水
・販売ページURL：https://item.rakuten.co.jp/zepancar/zepancar-kabi460/
【商品の特長】
・スプレーするだけの簡単ケア
洗い流しやつけ置き不要。ムラなくカビを狙ってスプレーするだけでOK。
・強力な除カビ＋再発抑制
根深い黒カビもしっかり分解除去し、ケア後の再発を抑える設計。
・500mlの大容量でコスパ最強
浴室やエアコンクリーニング、壁や収納内など広範囲に使用可能。
・用途いろいろ
浴室・タイル・壁・壁紙・排水溝・シンク周り・クローゼット・エアコンなど、家じゅうのカビ対策に対応。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325817&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325817&id=bodyimage2】
【販売店舗情報】
・ショップ名：zepan car
・運営会社：鑫三海株式会社
・ショップURL：https://www.rakuten.co.jp/zepancar/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325817&id=bodyimage3】
鑫三海株式会社について
－WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!－
鑫三海株式会社は “ICTを通じて世界のすばらしい企業と日本のみなさまの橋渡しをすることにより、豊かな社会づくりに貢献すること” を目指しています。そして、わたしたちは長い期間をかけて紡がれる、お客様との固い信頼関係を大切に考えます。そのため、ただ商品を販売するのではなく、その商品の価値ある物語（ストーリー）をお客様の心に語りかけるように「紹介」しています。
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業
＜関連リンク＞
◇Webサイト https://www.sinsankai.co.jp
◇公式ECサイト https://www.50th.jp/
◇楽天市場SINSANKAI https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
◇Instagram https://www.instagram.com/zepan.jp/
◇X https://x.com/zepan_jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325817&id=bodyimage4】
配信元企業：鑫三海株式会社
【商品概要】
・商品名：カビ取り剤
・内容量：500ml
・主な成分：竹酢液、次亜塩素酸ナトリウム、JFC-1、シンナモイル両性酢酸ナトリウム、純水
・販売ページURL：https://item.rakuten.co.jp/zepancar/zepancar-kabi460/
【商品の特長】
・スプレーするだけの簡単ケア
洗い流しやつけ置き不要。ムラなくカビを狙ってスプレーするだけでOK。
・強力な除カビ＋再発抑制
根深い黒カビもしっかり分解除去し、ケア後の再発を抑える設計。
・500mlの大容量でコスパ最強
浴室やエアコンクリーニング、壁や収納内など広範囲に使用可能。
・用途いろいろ
浴室・タイル・壁・壁紙・排水溝・シンク周り・クローゼット・エアコンなど、家じゅうのカビ対策に対応。
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【販売店舗情報】
・ショップ名：zepan car
・運営会社：鑫三海株式会社
・ショップURL：https://www.rakuten.co.jp/zepancar/
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鑫三海株式会社について
－WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!－
鑫三海株式会社は “ICTを通じて世界のすばらしい企業と日本のみなさまの橋渡しをすることにより、豊かな社会づくりに貢献すること” を目指しています。そして、わたしたちは長い期間をかけて紡がれる、お客様との固い信頼関係を大切に考えます。そのため、ただ商品を販売するのではなく、その商品の価値ある物語（ストーリー）をお客様の心に語りかけるように「紹介」しています。
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業
＜関連リンク＞
◇Webサイト https://www.sinsankai.co.jp
◇公式ECサイト https://www.50th.jp/
◇楽天市場SINSANKAI https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
◇Instagram https://www.instagram.com/zepan.jp/
◇X https://x.com/zepan_jp
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配信元企業：鑫三海株式会社
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