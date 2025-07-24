来店者100％がブライダル層！ INAI WEDDING、記念日フォトに合わせた企業タイアップ募集を開始

株式会社World map

来店者は全員「結婚を控える／結婚直後」のカップルまたは夫婦 --“購買意欲ピーク”のライフイベントに直接リーチ

全国4店舗（東京 大塚/浅草・大阪・福岡）に加え、2026年には全国10店舗以上へ拡大予定

カテゴリ独占が可能なエクスクルーシブ契約も用意し、企業タイアップを本格募集

1. 背景と目的

INAI WEDDINGは「高品質なウェディングフォトをセルフで気軽に」をコンセプトに、業界初のウェディングフォト専門セルフ写真館として2020年に誕生。撮影データ即納・衣装レンタル込みの“コスパ”が口コミで拡散し、現在は年間1,000組超のカップルが来店しています。

ブライダル領域は 家具・家電・保険・美容・フィットネス など多岐にわたる消費喚起期。本施策では、“記念日”という強い動機付けの場 を活かし、企業の商品体験・情報提供を同時に行うことで、来店者（＝新郎新婦・新婚夫婦）と企業双方の価値を最大化します。

2. サービス内容・料金（税別）

ライト A5以下チラシを受付セットに同梱・手渡し： \15,000／月

サンプル 試供品（50g以下）＋チラシ封入： \30,000／月

デジタル＋店頭 サンプル or チラシ＋店頭モニター30秒動画常時放映＋公式LINE一斉配信1回： \50,000／月

エクスクルーシブ 上記すべて＋カテゴリ独占権＋コラボレーションキャンペーン年4回： \1,000,000／年（全店）

※エクスクルーシブは1年契約から/その他は最低3ヶ月からスタート可能です

3. タイアップのメリット

100％ブライダル層 - ターゲットが明確で広告ロスが少ない

記念日フォトとの相乗効果 - 幸福感が高いシーンで商品の好意度UP

独占カテゴリー契約 - 競合排除でブランド想起率を最大化

全国 × 拡大計画 - 出店とともにリーチが自動的に増加

INAI WEDDING で撮影

4. 会社概要

会社名 株式会社 World map

代表者 代表取締役 新里 和樹

所在地 東京都豊島区南大塚3-38-9 エコービル3F

設立 2016年2月

事業内容 フォトスタジオ運営／ウェディング関連事業

URL https://inaiwedding.jp/

Instagram https://www.instagram.com/inaiwedding_photostudio/

6. お問い合わせ

担当：新里

E-mail：info@worldmap.jp

取材のご要望もお気軽にご連絡ください。