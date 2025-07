【海外ツアー】海外ランナーを無料招待「マレーシア・ウルトラトレイル by UTMB再挑戦応援ツアー」に特別パッケージ追加

1

株式会社ルーセント(本社:千葉県柏市、代表取締役社長:中野吉広)は、当社が運営するスポーツツアー運営事業「LUC+Adventures」(以下、ルクタス)を通じて非営利で運営する「Malaysia Ultra Trail by UTMB 再挑戦応援ツアー」において、条件を満たした海外在住のランナーに対して、宿泊費も含めて完全無償とする特別パッケージの提供を行うことを発表いたします。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325809&id=bodyimage1】特別パッケージ新設の背景2025年6月に日本で初開催された『Kaga Spa Trail by UTMB』(以下、「Kaga Spa Trail」)では、100km部門の完走率が39%と「By UTMB」レースとして異例の低水準の過酷な状況となりました。大会主催者からは100Kmカテゴリーで完走できなかったランナー全員に来年の「Kaga Spa Trail」の出場権もしくは今年9月にマレーシアで開催される『Malaysia Ultra Trail by UTMB』の出場権が与えられることが発表されました。日本唯一の『UTMB』オフィシャルツアーオペレーターであり2024年にマレーシアのオフィシャルツアーを運営した実績を持つルクタスには多くのランナーからツアー開催の要望が寄せられました。一方で、特殊な条件で参加されるランナーが多いイベントとなることを考慮して、今回は初の非営利ツアーとして運営することを発表しております。詳しくは下記のニュースリリースをご覧ください。https://lucent.hatenablog.jp/entry/2025/07/01/2ツアー申し込みは7月7日から1次受付を開始し、現在まで多くのお申し込みをいただいております。一方で、これまではツアーの内容説明やお申し込みを日本語のみで行ったため、同じく特に海外から「Kaga Spa Trail」に参加しDNFとなったランナーの皆様には十分な情報提供が不足しておりました。海外在住ランナーは、特に大きな経済的負担を伴って日本のレースに出走されたこともあり、今回は英語での情報提供や申し込みを開始することに加え、改めて宿泊費も含めた無償のパッケージとして数量限定で募集を行うものです。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325809&id=bodyimage2】ルクタスのトレイルランニングツアーは、トレイルランナーであり自身もレースに出走するスタッフで運営しております。ツアー中のエイドサポートをはじめランナーが全力を発揮できるツアー運営に高い評価をいただいており、スタッフ一同誇りを持っております。今回特殊な経緯で参加される海外ランナーの方にも「日本のツアーらしいおもてなし」を提供したいと考えております。なお、今回の企画に賛同する関係者からご支援の申し出いただいており、別途必要な資金調達を行う企画も進んだことから、完全無償パッケージの提供に至っております。多くの皆様のご理解に感謝いたします。以下に英語での専用ページを新設し、申込み対応体制も整備いたしました。英語版・海外ランナー向けツアー案内(詳細)https://tabirun.run/tour/top/oversearunners/【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325809&id=bodyimage3】<特別パッケージ概要>対象者:海外在住で、「Kaga Spa Trail」100km部門をDNF(途中棄権)となり、かつ大会主催者から『Malaysia Ultra Trail by UTMB 2025』の出走権を付与されたランナー。