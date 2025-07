オンラインRPG『Master of Epic』 Master of Epic　×　プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ！ 復刻コラボレーション開始！

株式会社MOE(本社:東京都新宿区、代表取締役:渡邉和朗、以下「MOE」)は、オンラインRPG『Master of Epic~The ResonanceAge Universe~』(以下『Master of Epic』)において、2025年7月22日(火)より、TVアニメ『プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ!』との復刻コラボレーションイベントを開始いたしました。◆TVアニメ「プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ!」との復刻コラボレーションを開催中!【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325692&id=bodyimage1】約10年の時を経て、復刻コラボを開催!期間中は、前回のコラボレーションにて大好評だった限定アイテムが復刻登場します!また、一部の限定アイテムは性能がパワーアップして再登場!当時コラボレーションに参加できなかった方も、欲しいアイテムが入手できなかった方も、この機会をお見逃しなく!■TVアニメ『プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ!』復刻コラボレーション期間2025年7月22日(火)定期メンテナンス後~2025年8月5日(火)定期メンテナンス前まで■コラボレーションティザーサイトhttps://moepic.com/sp/prisma-illya2_teaser■『Master of Epic』×『プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ!』コラボレーション特設サイトhttps://moepic.com/sp/prisma-illya2/◆「イリヤなりきり装備セット」などのコラボアイテムがパワーアップして再登場!【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325692&id=bodyimage2】過去のコラボで登場した主人公の「イリヤ」や「美遊」になりきれる装備セット等のアイテムがパワーアップして再登場しました!当時は実装されていなかった付加効果(Buff)が追加され、現在のダイアロス島でも活躍できちゃうかも!◆「プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ!」とコラボした特別なフィニュのペンダントが貰えるプレゼントキャンペーン開催中!【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325692&id=bodyimage3】「プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ!」の登場キャラクターと「Master of Epic」の人気ペット「フィニュ」がコラボした特別な姿に変身できるペンダントを、SPをご購入・ご利用いただいた方に抽選でプレゼントいたします!ここでしか入手できない特別なアイテムです!是非、キャンペーンにご参加ください!■キャンペーン実施期間2025年7月22日(火)定期メンテナンス後 ~ 2025年8月5日(火)定期メンテナンス前まで※詳細につきましては公式ホームページのお知らせをご覧ください■公式サイトはこちらhttps://moepic.com/(C)MOE K.K.(C)Konami Digital Entertainment(C)2015 ひろやまひろし・TYPE-MOON/KADOKAWA/「プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ!」製作委員会【『Master of Epic ~The ResonanceAge Universe~』について https://moepic.com/ 】謎の孤島「ダイアロス」を舞台に、数千人のプレイヤーが様々な時代を駆け抜けながら冒険に挑むファンタジーオンラインRPGです。「完全スキル制」を採用し、伸ばしたい能力(刀剣や魔法などのスキル)を組み合わせて、200種類以上の職業を体験することができます。また、各時代 には“時間制ダンジョン”、“超大型モンスターとの大規模バトル”、“アクション性に富んだ対人戦や生産機能”などが用意されており、バトル志向のプレイヤーから生産志向のプレイヤーまで、自分だけのプレイスタイルでお楽しみいただけます。【TVアニメ『プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ!』について https://anime.prisma-illya.jp/2weihelz/】私立穂群原学園小等部に通うイリヤは、魔法のステッキ「マジカルルビー」の巧妙な話術に騙されて魔法少女になってしまった。もう一人の魔法少女・美遊とともに、ステッキの元マスターである凛とルヴィアに言われるがまま“クラスカード”の回収に奮闘することに。どうにか7枚のクラスカードを回収した2人。誰にも心を開かなかった美遊だったが、自分を「友達」と呼んでくれたイリヤとの間に絆が生まれていた。※ 本プレスリリースの内容は、発行時点の情報であり、仕様や価格等について、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。

