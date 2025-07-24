『電気自動車のバッテリー、モーター、パワーエレクトロニクスや車両全体を対象とした熱管理手法』を分析した調査レポートの販売をIDTechExが開始しました。
2025年7月24日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「電気自動車の熱管理 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年7月17日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「電気自動車の熱管理 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Thermal Management for Electric Vehicles 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 615
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/thermal-management-for-electric-vehicles/1109
本調査レポートでは、電気自動車のバッテリー、モーター、パワーエレクトロニクスや車両全体を対象とした熱管理手法を分析しています。メーカー戦略、材料、冷却水、技術について深く掘り下げ、10年間の詳細な市場予測を技術別に掲載しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325714&id=bodyimage1】
「電気自動車の熱管理 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要
■ 外気温度がEV航続距離に与える影響
■ 車室内暖房のイノベーション
- ヒートポンプと台数予測
■ 熱設計と熱システムサプライヤー
■ EV用冷却水、冷媒と、その違い
- WEGと数量予測
- オイルと数量予測
- 冷媒と数量予測
■ EV用リチウムイオン電池の熱管理
- 現行技術とメーカー戦略（地域別市場シェアと世界予測を含む）
- 液浸冷却（自動車、建設・農業・鉱業用電動車両での液量予測も掲載）
- 相変化材料：有力企業、材料、採用状況
- ヒートスプレッダと冷却板：材料と設計のトレンド
- EVバッテリーの熱管理ユースケース
- EV向け熱伝導材料：形態、トレンド、EVでのユースケースと、乗用車、トラック、バス、バン、二輪車、三輪車、マイクロカー対象の予測
- 防火材料比較（セル間材料とパックレベルの材料予測も掲載）
■ EV充電スタンドの熱管理：DC急速充電概要とケーブル冷却の必要性
■ 電動モーター熱管理
- メーカー戦略
- 中国、欧州、米国での空冷、油冷、水冷の市場シェア各技術の市場予測
- モーターの含浸と封止
- 最先端モーター技術と熱的考慮事項（インホイールモーターなど）
- EVでのユースケース
■ パワーエレクトロニクス熱管理
- ワイドバンドギャップ半導体（SiC、GaNなど）：トレンド
- ワイヤボンディング、はんだ付け、先端基板や熱伝導材料の排除に関する技術とトレンド
- パワーエレクトロニクス冷却戦略（EV用インバータの空冷、水冷、直接油冷の予測を含む）
- EVでのユースケース
■量子コンピューティング用途（自動車業界や金融業界など）
■量子コンピューティング向け材料：超伝導体、光検出器、フォトニクス、ナノ材料（グラフェン、CNT、ダイヤモンド、MOF）
■企業概要（40社以上）
「電気自動車の熱管理 2026-2036年」は以下の情報を提供します
リチウムイオン電池、電動トラクションモーター、パワーエレクトロニクスの熱管理に関する分析：
- EV業界の動向と熱管理への影響
- 熱管理戦略、材料、冷却水のトレンド
- 新たな選択肢
- 有力企業へのインタビューを基にした情報
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/thermal-management-for-electric-vehicles/1109
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「電気自動車の熱管理 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年7月17日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「電気自動車の熱管理 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Thermal Management for Electric Vehicles 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 615
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/thermal-management-for-electric-vehicles/1109
本調査レポートでは、電気自動車のバッテリー、モーター、パワーエレクトロニクスや車両全体を対象とした熱管理手法を分析しています。メーカー戦略、材料、冷却水、技術について深く掘り下げ、10年間の詳細な市場予測を技術別に掲載しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325714&id=bodyimage1】
「電気自動車の熱管理 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要
■ 外気温度がEV航続距離に与える影響
■ 車室内暖房のイノベーション
- ヒートポンプと台数予測
■ 熱設計と熱システムサプライヤー
■ EV用冷却水、冷媒と、その違い
- WEGと数量予測
- オイルと数量予測
- 冷媒と数量予測
■ EV用リチウムイオン電池の熱管理
- 現行技術とメーカー戦略（地域別市場シェアと世界予測を含む）
- 液浸冷却（自動車、建設・農業・鉱業用電動車両での液量予測も掲載）
- 相変化材料：有力企業、材料、採用状況
- ヒートスプレッダと冷却板：材料と設計のトレンド
- EVバッテリーの熱管理ユースケース
- EV向け熱伝導材料：形態、トレンド、EVでのユースケースと、乗用車、トラック、バス、バン、二輪車、三輪車、マイクロカー対象の予測
- 防火材料比較（セル間材料とパックレベルの材料予測も掲載）
■ EV充電スタンドの熱管理：DC急速充電概要とケーブル冷却の必要性
■ 電動モーター熱管理
- メーカー戦略
- 中国、欧州、米国での空冷、油冷、水冷の市場シェア各技術の市場予測
- モーターの含浸と封止
- 最先端モーター技術と熱的考慮事項（インホイールモーターなど）
- EVでのユースケース
■ パワーエレクトロニクス熱管理
- ワイドバンドギャップ半導体（SiC、GaNなど）：トレンド
- ワイヤボンディング、はんだ付け、先端基板や熱伝導材料の排除に関する技術とトレンド
- パワーエレクトロニクス冷却戦略（EV用インバータの空冷、水冷、直接油冷の予測を含む）
- EVでのユースケース
■量子コンピューティング用途（自動車業界や金融業界など）
■量子コンピューティング向け材料：超伝導体、光検出器、フォトニクス、ナノ材料（グラフェン、CNT、ダイヤモンド、MOF）
■企業概要（40社以上）
「電気自動車の熱管理 2026-2036年」は以下の情報を提供します
リチウムイオン電池、電動トラクションモーター、パワーエレクトロニクスの熱管理に関する分析：
- EV業界の動向と熱管理への影響
- 熱管理戦略、材料、冷却水のトレンド
- 新たな選択肢
- 有力企業へのインタビューを基にした情報
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/thermal-management-for-electric-vehicles/1109
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
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