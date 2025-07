Cohesity、2025年Gartner(R) バックアップ＆データプロテクションプラットフォームのマジック・クアドラントで6回連続リーダーの１社として評価

Cohesity Japan株式会社

AIを活用したデータセキュリティとデータ管理ソリューションのリーダーであるCohesity (日本法人: Cohesity Japan株式会社(https://www.cohesity.com/jp/)、東京都港区、以下「Cohesity」) は、本日、2025年ガートナー バックアップ&データプロテクションプラットフォーム(BDPP)部門のマジック・クアドラントでリーダーの1社に再び位置づけられたことを発表しました。Cohesityがリーダーの1社として本リポートに掲載されるのは、今回で6回連続となります。直近のVeritasのエンタープライズ向けデータ保護事業との統合により、CohesityはGartnerが過去20回のバックアップ&データプロテクションプラットフォームレポートでリーダー・クアドラントに位置づけた唯一の企業となりました。¹

データの保護と管理は、規模や業種を問わず世界中の組織にとって大きな課題となっています。世界中で200ゼタバイトを超えるデータが保護を必要とし、サイバー脅威はますます高度化・大規模化する一方で、データからより多くのインサイトを引き出すことへのニーズも高まっています。このような状況下、Cohesityは「ビジョンの完全性」と「実行能力」を基に評価され、GartnerのBDPPのマジック・クアドラントでリーダーの1社に位置付けされています。

CohesityのチーフレベニューオフィサーであるKit Beall(キット・ビール)は次のように述べています。

「6回連続でリーダーの1社に位置づけられたことは、世界中のデータを保護しつつ、AI駆動のデータセキュリティとインサイトの未来を切り拓くという当社のイノベーションへの取り組みを評価していると信じています。Cohesityの成功は、オンプレミス、マルチクラウド、SaaSといった複雑な環境を対象に、包括的なサイバーレジリエンスポートフォリオを大規模に提供できる独自の実行力によるものです。これらの強みが、世界中のデータを保護し、セキュリティを強化し、インサイトを提供するという当社のミッションを支えています」

Cohesity Japan の代表執行役員社長である金光 諭佳は、次のように述べています。

「日本企業においても、サイバー脅威の高度化やデータ量の急増が深刻な経営課題となっています。こうした中、6回連続でGartnerのBDPP部門のマジック・クアドラントのリーダーの1社と評価されたことは、Cohesityのグローバルでの実績と、日本市場におけるデータセキュリティとレジリエンス強化の重要性を改めて示すものと考えています。今後もCohesityは、AIを活用した包括的なデータ保護と管理ソリューションを通じて、日本のお客様のビジネスの持続的な成長と安心を支えてまいります」

また、Cohesityは同分野の「2025年 Gartner Peer Insights(TM) Voice of the Customer(お客様の声)(https://www.cohesity.com/newsroom/press/cohesity-has-been-recognized-for-the-seventh-time-as-a-gartner-peer-insights-customers-choice-for-enterprise-backup-and-recovery-software-solution/)」レポートにおいて、7回連続「カスタマーズ・チョイス」の1社に選ばれています。

¹ 過去のレポートタイトル:

- 2021~2024年「エンタープライズバックアップおよびソフトウェアリカバリーソリューション マジック・クアドラント」- 2019~2020年「データセンターバックアップおよびリカバリーソリューション マジック・クアドラント」- 2014~2015年「エンタープライズバックアップソフトウェアおよび統合アプライアンス マジック・クアドラント」- 2011~2013年「エンタープライズバックアップ/リカバリーソフトウェア マジック・クアドラント」- 2001年、2003~2005年「エンタープライズバックアップおよびリストア マジック・クアドラント」- 1999年「エンタープライズバックアップ市場:ベンダーポジショニング」- 2000年「エンタープライズバックアップ市場アップデート」

※2005~2015年、Veritas TechnologiesはSymantecとして知られていました。

当報道資料は、Cohesity Inc. が2025年6月30日(現地時間)に発表したプレスリリースに基づいて作成した参考訳であり、記載および解釈はすべて原文が優先します。原文はこちら(https://www.cohesity.com/newsroom/press/cohesity-recognized-as-a-leader-in-2025-gartner-magic-quadrant/)をご参照ください。

Cohesity について

Cohesity(https://www.cohesity.com/jp/)は、AIを活用したデータセキュリティとデータ管理のリーダーです。フォーチュン100社のうち85社以上、グローバル500社の約70%を含む12,000社以上の企業顧客が、Cohesityを利用してレジリエンスを強化し、膨大なデータに対する生成AIのインサイトを提供しています。私たちは、Veritas社のエンタープライズデータ保護事業と統合して設立され、オンプレミス、クラウド、エッジのデータを保護するソリューションを提供しています。NVIDIA社、IBM社、HPE社、Cisco社、AWS社、Google Cloudなどの支援を受け、Cohesityはカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、世界各地にオフィスを展開しています。詳細については、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/cohesity/)、X(https://x.com/Cohesity)、Facebook(https://www.facebook.com/cohesity)でCohesityをフォローしてください。