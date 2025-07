Nexthink、日本法人を設立

Nexthink合同会社~ハイブリッドワーク時代の「あらゆる問題を可視化し解決するAI Platform」、従業員の生産性向上・エンゲージメントを支援~

2025年7月23日 - 従業員デジタル体験(Digital Employee Experience、以下 DEX)管理ソフトウェアのグローバルリーダーであるNexthink S.A.(本社:スイス・ローザンヌ/ボストン、CEO:Pedro Bados)は、日本法人となる「Nexthink合同会社」(本社:東京都港区)を設立し、萩野武志(はぎの たけし)がジャパンプレジデントに就任したことを発表しました。これにより、 Nexthinkは日本市場に本格参入し、国内企業に向けて最先端のDEX管理ソフトウェア(https://nexthink.com/ja/what-is-digital-employee-experience)の提供を開始します。

Nexthink合同会社は東京都港区にオフィスを構え、本日より本格的に営業を開始します。また、今回の日本法人設立に合わせてNexthinkプラットフォームの日本語版提供を開始し、公式日本語ウェブサイト(https://nexthink.com/ja)も同時に公開しました。これにより、日本のユーザー企業は自社のIT環境を日本語プラットフォーム上で可視化・分析・実行まで可能となり、国内拠点からのサポートを受けられるようになります。さらに、NexthinkはDEXの一環として、デジタルアダプションプラットフォーム(Digital Adoption Platform以下DAP)機能も提供し、従業員の新しいツールやアプリケーションへの適応を支援します。Nexthinkは現地法人と日本語対応により、日本市場でのサービス体制を強化し、日本企業のDEX推進を力強く支援します。

リモートワークやクラウド活用が当たり前となった現代では、「働き方=IT体験」になってきており、 DEXを整えることは企業の競争力や従業員満足度・生産性向上に直結します。 従業員が日々使用するPCや業務アプリケーションの不具合・遅延によるフラストレーションを感じたり、修復対応に時間がかかったりすることが、業務効率低下の一因となっています。同時にIT部門・ヘルプデスクの負荷も増大します。Nexthinkのクラウドプラットフォームは、従業員の端末やアプリケーションの稼働状況をリアルタイムに可視化し、異常や不具合をAIにより自動検知・分析して原因を特定、迅速な解決(修復の自動化)までを可能にします。例えば従業員のPCで生じているビデオ会議の不具合、ソフトウェアエラーやネットワーク遅延を事前に把握し、プロアクティブに修復措置を実行する事でIT部門・ヘルプデスクへのチケットを大幅に削減可能となります。さらに、DAPソリューションである Nexthink Adopt は、アプリ内ガイダンス、オンデマンド トレーニング、AI を活用した予測分析を提供することで導入を促進、データ品質を向上させ従業員の生産性を高めます。これにより従業員一人ひとりのITに関する体験価値(DEX)を向上させ、ひいては企業全体の生産性向上とITサポートコスト削減につながります。

Nexthink は、エンド ユーザー エクスペリエンスの複雑な要素すべてにわたって可視性を提供し、多くの場合は問題が発生する前に、問題を迅速かつ正確にプロアクティブに特定して解決できるようにします。

Nexthink Infinityの特長

- リアルタイム可視化・診断・解決プラットフォーム:従業員のデジタルワークプレースにおいて発生した問題を即座に把握し、AIによる問題の原因分析、自動化による対応アクションまでを実行。- AIによるインサイト:AIを活用して従業員の行動やフィードバックを分析し、潜在的な問題や改善点を特定。これにより、IT部門はデータに基づいた意思決定を行い、効果的な対策を講じることができる。- デジタルアダプション:従業員が業務アプリケーションを効果的に活用できるよう支援する、AI駆動のデジタル体験(DEX)プラットフォーム。アプリケーションの利用促進、トレーニング、サポートの課題を解決し、従業員の生産性向上とITサポートコストの削減を実現。従業員のデジタル体験を可視化するダッシュボードデバイス状況の詳細分析画面

NexthinkのCEOであるPedro Bados(ペドロ・バドス)は次のように述べています。「日本市場は、 DEX導入の絶好のタイミングを迎えています。これまで企業は顧客体験(CX)を重視してきましたが、従業員体験(EX)はほぼ軽視されてきました。しかし、ハイブリッドワークや柔軟な働き方、AI主導のデジタル変革、そしてITシステムの複雑化が進む今、優れたDEXの影響力と重要性を無視することはもはや不可能です。日本企業は業界最高水準のソリューションに数十億円を投資していますが、それでもこうした投資のROI(投資収益率)を実感するのに苦労しています。Nexthinkでは、製品や技術の包括的なローカライゼーションと、拡大する顧客基盤をサポートするための日本法人の体制強化を進め、そうした投資価値の最大化を目指しています。」

新たに日本法人のジャパンプレジデントに就任した萩野武志は、日本IBMやシトリックス日本法人の社長職などIT業界で30年以上の経験を持つエグゼクティブです。萩野はNexthink 日本法人のかじ取り役として、日本市場でのビジネス拡大と顧客基盤の構築を担います。萩野は次のようにコメントしています。「革新的なDEXプラットフォームを日本のお客様に提供できることを大変うれしく思います。従業員のデジタルエクスペリエンス向上は、日本企業の競争力強化に今や不可欠です。Nexthink日本法人の代表として、これまで培ってきた経験を活かし、日本のお客様が直面するIT課題の解決と働き方改革の推進に貢献してまいります。さらには日本企業のグローバル競争力の強化に向けた一助になると期待しています」

Nexthinkは2004年創業のユニコーン企業で、プライベートカンパニーながら世界で事業を展開し社員数は1,200名を超えます。Nexthinkのプラットフォームは現在世界で2,000万台以上のデバイス(端末)から得られる膨大なデータを解析・管理しており、数千社規模の企業IT環境を支えています。その技術力と革新性は高く評価されており、2024年と2025年連続でガートナー「デジタル・エンプロイー・エクスペリエンス・マネジメントツール分野のマジック・クアドラント」でLeaderの1社と評価されています。(実行能力・ビジョンの完全性共に最上位の位置づけ)こうした実績を持つNexthinkは、日本市場でも日本企業のプロアクティブ・プリベンティブ・ストラテジックなIT部門への変革、DEX推進に独自の価値を提供できると確信しています。

今回の日本法人設立により、Nexthinkは日本語対応製品とローカルチームを通じて、日本企業への支援体制を一段と強化します。今後はパートナー企業との協業や国内での導入支援体制の拡充を図りながら、日本における事業拡大と顧客価値の創出を目指していきます。Nexthinkは「See Everything, Fix Anything(すべてを可視化し、あらゆる問題を解決する)」というビジョンのもと、デジタル時代の新しい働き方をITの側面から支える革新的ソリューションを提供してまいります。

出典:Gartner(R), Magic Quadrant(TM) for Digital Employee Experience Management Tools, Dan Wilson et al., 26 May 2025 GARTNERは、Gartner, Inc.および/または米国とその他の国におけるその関連会社の商標およびサービスマークであり、MAGIC QUADRANTは、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標であり、本書では許可を得て使用しています。All rights reserved. Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。

Nexthinkについて

Nexthinkは、従業員デジタル体験 管理ソフトウェアのリーダーです。同社は、ITリーダーに前例のないインサイトを提供し、従業員が問題に気づく前に、あらゆる場所、あらゆるアプリケーションやネットワークで従業員に影響を与える問題を大規模に把握、診断、修正することを可能にします。ITが事後対応的な問題解決から事前予防的な最適化へと進化することを可能にする初のソリューションとして、Nexthinkは1,200社を超える顧客企業が1,500万人以上の従業員により良いデジタルエクスペリエンスを提供することを支援しています。スイスのローザンヌと米国マサチューセッツ州ボストンに本社を置いています。

Nexthink合同会社 概要

- 所在地:東京都港区赤坂二丁目4番6号 赤坂グリーンクロス 6F- 設立:2025年6月- 代表者:ジャパンプレジデント 萩野 武志- 事業内容:デジタル従業員エクスペリエンス(DEX)管理プラットフォーム「Nexthink Infinity」の日本市場における提供・サポート業務

Nexthink S.A. 会社概要(グローバル)

- 本社所在地:スイス連邦ローザンヌ(プリリー)※米国マサチューセッツ州ボストンに北米本社- 設立:2004年- 代表者:CEO ペドロ・バドス(Pedro Bados)- 事業内容:デジタル従業員エクスペリエンス管理ソフトウェアの開発・提供。エンドポイントの可視化やIT課題の自動診断・修復を実現するクラウドプラットフォームを展開し、世界で2,000万台以上の端末をモニタリング。- 従業員数:約1,200名(2024年現在)- 公式サイト:(英語)https://www.nexthink.com(日本語)https://www.nexthink.com/ja

報道関係お問い合わせ先

Nexthink広報担当 (NEXT PR)

E-mail: nexthink-pr@next-pr.co.jp