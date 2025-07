限定待ち受け画像も！濱崎潤之輔先生の新刊『TOEIC(R) L&Rテスト 990点攻略　単語・フレーズ』7月23日刊行！

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社(東京都新宿区、代表取締役社長 粂川秀樹)は、『TOEIC(R) L&Rテスト 990点攻略 単語・フレーズ』を7月23日に刊行いたします。

【TOEIC(R) L&Rテスト 990点攻略 シリーズ】

https://www.obunsha.co.jp/product/series/f067

■本シリーズの特長

TOEIC L&Rテストで満点を目指す学習者に定評のある『TOEIC L&Rテスト990点攻略』シリーズ。好評の第2弾「文法・語彙問題編」に続き、待望の第3弾「単語集」が登場しました。

【Amazon.co.jp 限定】期間限定ダウンロード特典のお知らせ

本書の刊行を記念し、Amazon.co.jpでご予約・ご購入いただいた方を対象に、期間限定のダウンロード特典をご用意しました。本特典は、濱崎先生による応援の手書きメッセージのスマートフォン用待ち受け画像です。990点への挑戦を続ける皆様の力になる、特別な応援メッセージをお届けします。

【特典概要】

・特典付き商品ページ:https://amzn.asia/d/6IuCXOr

・対象期限:2025年8月25日(月)まで

・対象者:

- 対象期限までに上記商品ページで本書をご予約・ご購入された方すべて

※既にAmazon.co.jpにて本書を予約済みの方も対象です

●著者は990点を連発する人気講師・濱崎潤之輔先生

【著者からのメッセージ】

本書は、900点~ 990点を本気で狙うための単語・フレーズ集です。当然ながら、収録している語句は非常にハイレベルなものが多くなっていますが、実際の試験に出題されないような表現は一切扱っていません。本番の試験に登場する「難~超難単語・フレーズの集大成」であると考えていただければ幸いです。

【著者プロフィール】

濱崎潤之輔

大学・企業研修講師、書籍編集者。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。これまでにTOEIC L&Rテスト990点(満点)を90回以上取得。現在は、明海大学、獨協大学、早稲田大学EXTなど、全国の大学で講師を務めるかたわら、ファーストリテイリングや楽天銀行、SCSK(住友商事グループ)、エーザイ、オタフクソース、ブシロードといった大手企業でもTOEIC L&Rテスト対策の研修を行う。

●900点~990点レベルの難単語・約1000語を3つのCHAPTERで学習

CHAPTER 1と3は「単語リスト型」を採用。単語集の例文は見出し語以外には易しい語を使って作成するのがセオリーですが、そこは濱崎先生、容赦ありません。例文中にも難単語がふんだんに盛り込まれていますので、例文に至るまで負荷200%の単語集となっています。

CHAPTER 2では、必須の単語を6つの攻略ポイントに分類し、ポイントごとに濱崎先生からの質問→冒頭解説→単語リストの順に学習を進められる構成となっています。

■本書の見出し語とその訳、例文(英文)の音声は、旺文社公式アプリ「英語の友」、または音声ダウンロードサイトからお聞きいただけます。

https://eigonotomo.com/

旺文社公式アプリ「英語の友」

旺文社が刊行する英検(R)・TOEIC(R)・TOEFL(R)・TEAPなどの英語資格試験対策書に対応した音声を、スマートフォンで手軽に聴ける公式アプリです。書籍付属のCDやweb上でダウンロードする音声ファイルなど、従来の音声提供方法に代わる新しいリスニング学習ツールとして、対応書籍も200冊以上となりました。

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

※TOEIC is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

※TOEFL is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

■書籍概要

『TOEIC(R) L&Rテスト 990点攻略 単語・フレーズ』

・著者:濱崎潤之輔

・刊行日:2025年7月23日

・体裁

本冊 : B6判 / 344ページ / 2色刷

その他付属物 : 赤セルシート付

・定価:1,980円(税込)

・商品URL:https://www.obunsha.co.jp/product/detail/093210

