対象のNintendo Switchタイトルのダウンロード版がお買い得！オトメイト「SUMMER SALE（サマーセール）」本日より開催！

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アイディアファクトリー株式会社


アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、ニンテンドーeショップ内にて、オトメイト「SUMMER SALE（サマーセール）」を開催いたします。



セール期間は【2025年7月23日（水）～2025年8月5日（火）】の14日間。


続編の発売を控える「9 R.I.P.」「オランピアソワレ」、セール初登場の「ラディアンテイル」など、全8タイトルが最大30％OFFとお求めやすくなっております。


気になるタイトルをプレイするチャンスです！


今年の夏もオトメイトタイトルをお楽しみください♪お見逃しなく！



■セール期間


2025年7月23日（水）0：00～2025年8月5日（火）23：59



■セール特設ページ


作品詳細、購入先については特設ページよりご確認ください。


https://www.otomate.jp/sale/



■セール対象タイトル


【30％OFF】

9 R.I.P.　初セール　続編発売決定


通常価格　：7,480円（税込）


セール価格：5,236円（税込）








白と黒のアリス for Nintendo Switch


通常価格　：7,480円（税込）


セール価格：5,236円（税込）








【20％OFF】

ラディアンテイル　初セール


通常価格　：7,150円（税込）


セール価格：5,720円（税込）








オランピアソワレ　続編発売決定


通常価格　：7,150円（税込）


セール価格：5,720円（税込）








ピオフィオーレの晩鐘 -ricordo-


通常価格　：6,930円（税込）


セール価格：5,544円（税込）








ピオフィオーレの晩鐘 -Episodio1926-


通常価格　：7,150円（税込）


セール価格：5,720円（税込）








AMNESIA LATER×CROWD for Nintendo Switch


通常価格　：7,480円（税込）


セール価格：5,984円（税込）








Code：Realize ～白銀の奇跡～ for Nintendo Switch


通常価格　：6,930円（税込）


セール価格：5,544円（税込）








【関連情報】


オトメイトポータルサイト：https://www.otomate-p.jp/


オトメイト公式SNS：https://x.com/OtomateWeb



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