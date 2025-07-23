対象のNintendo Switchタイトルのダウンロード版がお買い得！オトメイト「SUMMER SALE（サマーセール）」本日より開催！
アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、ニンテンドーeショップ内にて、オトメイト「SUMMER SALE（サマーセール）」を開催いたします。
セール期間は【2025年7月23日（水）～2025年8月5日（火）】の14日間。
続編の発売を控える「9 R.I.P.」「オランピアソワレ」、セール初登場の「ラディアンテイル」など、全8タイトルが最大30％OFFとお求めやすくなっております。
気になるタイトルをプレイするチャンスです！
今年の夏もオトメイトタイトルをお楽しみください♪お見逃しなく！
■セール期間
2025年7月23日（水）0：00～2025年8月5日（火）23：59
■セール特設ページ
作品詳細、購入先については特設ページよりご確認ください。
https://www.otomate.jp/sale/
■セール対象タイトル
【30％OFF】
9 R.I.P. 初セール 続編発売決定
通常価格 ：7,480円（税込）
セール価格：5,236円（税込）
白と黒のアリス for Nintendo Switch
通常価格 ：7,480円（税込）
セール価格：5,236円（税込）
【20％OFF】
ラディアンテイル 初セール
通常価格 ：7,150円（税込）
セール価格：5,720円（税込）
オランピアソワレ 続編発売決定
通常価格 ：7,150円（税込）
セール価格：5,720円（税込）
ピオフィオーレの晩鐘 -ricordo-
通常価格 ：6,930円（税込）
セール価格：5,544円（税込）
ピオフィオーレの晩鐘 -Episodio1926-
通常価格 ：7,150円（税込）
セール価格：5,720円（税込）
AMNESIA LATER×CROWD for Nintendo Switch
通常価格 ：7,480円（税込）
セール価格：5,984円（税込）
Code：Realize ～白銀の奇跡～ for Nintendo Switch
通常価格 ：6,930円（税込）
セール価格：5,544円（税込）
【関連情報】
オトメイトポータルサイト：https://www.otomate-p.jp/
オトメイト公式SNS：https://x.com/OtomateWeb
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