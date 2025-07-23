【Databeat】Amazon広告専用Excelレポートテンプレートを追加いたしました

アジト株式会社

アジト株式会社（東京都千代田区、代表取締役：高井 康辰、以下アジト）は、広告レポート自動化ツール「Databeat」において、新たに「Amazon広告」の運用データの可視化に特化したExcelレポートテンプレートを追加いたしました。

■Excelレポートテンプレート作成の背景

Databeatでは、2025年7月11日にAmazon広告の運用データの可視化に特化したLooker Studioレポートテンプレートを公開いたしました。

＞＞アジト株式会社がAmazon広告の運用データの可視化に特化したLooker Studioレポートテンプレートを追加で作成(https://www.agito-inc.com/news/20250711)

こちらのLooker Studioテンプレートでも、Amazon広告の運用データを可視化することは可能です。

しかし、実際の広告運用現場では、Excelでのレポーティングが必要となる場面もあり、Amazon広告に対応したExcelのテンプレートの追加希望のお声をいただいておりました。

そこで、今回新たなExcelレポートテンプレートのご提供を開始いたしました。

Databeatには「Excel」「Looker Studio」「Googleスプレッドシート」のレポートテンプレートがございますので、用途に応じてご利用いただけます。

なお、今回追加したExcelレポートテンプレートは、Databeatをご契約中のお客様のみご利用可能です。あらかじめご了承くださいませ。

Excelレポートテンプレートの主な内容

今回新たに追加となったAmazon広告専用Excelレポートテンプレートは、Databeatをご契約いただいているお客様でしたら、どなたでも無料でご利用いただけます。

「月別」や「日別」「キャンペーン別」「SKU別」「ASIN別」など、Amazon広告のパフォーマンスを詳細な切り口で閲覧可能です。

▼サマリー- クリック数＆クリック率- - クリック数- - クリック率- - 表示回数- 獲得件数＆獲得率- - 獲得件数- - 獲得率- - 獲得単価- ご利用金額＆クリック単価- - ご利用金額- - クリック単価- - 表示単価（CPM）▼月別- 表示回数- クリック数- クリック率- クリック単価- ご利用金額- 獲得件数- 獲得率- 獲得単価- 売上- ROAS- ACOS▼日別- 表示回数- クリック数- クリック率- クリック単価- ご利用金額- 獲得件数- 獲得率- 獲得単価- 売上- ROAS- ACOS▼キャンペーン別- 表示回数- クリック数- クリック率- クリック単価- ご利用金額- 獲得件数- 獲得率- 獲得単価- 売上- ROAS- ACOS

上記のほかに、以下のページもご用意しております。

■このほかにも多数のレポートテンプレートをご提供しております

- 広告グループ別- 広告別- 広告種類別- キーワード別- 検索クエリ別- SKU別- ASIN別

Databeatでは、ご契約中のお客様へこのほかにも多数のExcelやLooker Studio、Googleスプレッドシートのレポートテンプレートをご提供しております。

また、Databeatは2週間の無料トライアルも可能です。

＞＞無料トライアルの詳細はこちら(https://lp.data-be.at/trial-kickoff-mtg?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=triallinkclick&utm_content=textlink)

ご興味をお持ちの方は、資料請求やお問い合わせなどお気軽にご連絡くださいませ。

Amazon広告を含む40以上の広告媒体と連携可能な広告レポート自動化ツール「Databeat」

サービスサイト :https://www.data-be.at/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=toplinkclick&utm_content=bottomサービスサイト :https://www.data-be.at/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=toplinkclick&utm_content=bottom

アジト株式会社が開発・提供する広告レポート自動化ツール「Databeat」は、合計40以上の広告媒体や計測ツールと連携してデータの収集から蓄積、レポート作成を自動化できます。

Amazon広告はもちろん、Google広告やYahoo!広告、Meta広告（Facebook・Instagram）、Indeed広告、DSP広告やアフィリエイト広告など、あらゆる広告媒体のデータ収集からレポート作成までを自動で行います。

収集したデータの出力先も豊富で、Excel・Googleスプレッドシート・Looker Studio・Tableauなどお好みのフォーマットで出力可能です。

Excel、Looker Studio、Googleスプレッドシートにはそれぞれテンプレートがありますので、Databeatが収集したデータをテンプレートに出力すれば、見やすいレポート・ダッシュボードをすぐに生成できます。

Databeatは、広告アカウント一つあたり500円（税別）からご利用いただけるため、レポートツールのコスト削減を検討中の方にもおすすめです。※1

Databeatの仕様や料金詳細、広告レポートに関する疑問や課題がございましたら、お気軽に担当者へご相談くださいませ。

担当者に詳しく話しをきく :https://lp.data-be.at/databeatmtg?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=mtglinkclick&utm_content=bottom

※1 料金プランは「広告アカウント数連動プラン」のほか、「広告運用金額連動プラン【0.5%（税別）～】」もございます。

いずれのプランも従量課金制で、最低ご利用料金が適用される場合がございます。詳細はお問い合わせください。

現在他社のツールをご利用されていてお乗り換え・併用を検討中の方、初めてレポートツールの導入を検討されている方は、2週間の無料トライアルで実際にツールを使って操作感などをご確認のうえ、導入可否をご検討いただくのもおすすめです。

無料トライアルのご利用にあたり、一切費用は発生しません。

弊社から、無理やり導入をお勧めするような強引な営業行為等も一切いたしませんのでご安心ください。

無料トライアルを申し込む :https://lp.data-be.at/trial-kickoff-mtg?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=triallinkclick&utm_content=bottom

Databeatの導入を検討される方は、下記よりサービス概要資料を無料でダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

▽Databeatサービスサイト

資料請求する :https://lp.data-be.at/request-documents?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=contactlinkclick&utm_content=bottomサービスサイト :https://www.data-be.at/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=toplinkclick&utm_content=bottom

アジト株式会社について

アジトは、2018年9月に創業したスタートアップ で、「Databeat」を提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41293/table/52_1_380dd6a0d30b591971fd3b34a4db1996.jpg?v=202507240555 ]