【MATE.BIKE】POP IN, POP OUT

株式会社MATE.BIKE JAPAN

デンマーク・コペンハーゲン発のe-BIKEブランド「MATE.BIKE(https://mate-bike.jp/)」(メイトバイク)は、今夏に2つのポップアップを行います。2025年7月25日(金) - 8月3日(日)に神奈川県・湘南T-SITEで、2025年8月15日(金) - 8月17日(日)に千葉県・三井アウトレットモール木更津でそれぞれ開催いたします。

POPUP IN SHONAN

神奈川県・湘南エリアで初めての単独ポップアップを湘南T-SITE 1・2号館プロムナードで開催いたします。

本ポップアップでは、全モデルの展示・試乗体験を開催する他、ご試乗の方全員に館内のカフェで使用できるドリンクチケットをプレゼント。期間中にアンケートにご回答いただいた方は、バンダイから全国で好評発売中のガシャポン(R)「MATE X EVO ミニチュアコレクション」を1回お楽しみいただけます。

また、同施設内の2号館2階キッズフロアではキッズ向けキックバイクMATE MINI(https://mate-bike.jp/pages/mini)を特別展示いたします。

【POPUP IN SHONAN】

期間:2025年7月25日(金) - 8月3日(日) 11:00 - 19:00

場所:湘南T-SITE 1号館・2号館間プロムナード

住所:〒251-0043 神奈川県藤沢市辻堂元町6-4-1

展示・試乗可能モデル:MATE X EVO、MATE Fusion 2.0、MATE City、MATE GO+、MATE MINI

※「MATE X EVO ミニチュアコレクション」の販売はございません。

※「MATE X EVO ミニチュアコレクション」は先着順、数に限りがございます。

POPUP IN KISARAZU

千葉県の三井アウトレットモール木更津でポップアップを開催いたします。チャイルドシート搭載可能モデルMATE GO+(https://mate-bike.jp/pages/mate-go)とMATE MINIを中心に全モデルの展示・試乗会を行います。期間中にご試乗いただいた方は、バンダイから全国で好評発売中のガシャポン(R)「MATE X EVO ミニチュアコレクション」を1回お楽しみいただけます。

【POPUP IN KISARAZU】

期間:2025年8月15日(金) - 8月17日(日) 10:00 - 20:00

場所:三井アウトレットモール木更津 ピアストリート

住所:〒292-0009 千葉県木更津市金田東3-1-1

展示・試乗可能モデル:MATE X EVO、MATE Fusion 2.0、MATE City、MATE GO+、MATE MINI

※「MATE X EVO ミニチュアコレクション」の販売はございません。

※「MATE X EVO ミニチュアコレクション」は先着順、数に限りがございます。

THE HISTORY OF THE BRAND

MATE.BIKEは、自転車先進国、デンマーク・コペンハーゲンで2016年に誕生。乗る人の世界観や価値観を広げ、あらゆる面でより良い未来を作りたいという想いから始まったMATE.BIKEは、世界有数のe-BIKEブランドへと成長しました。A地点からB地点へ、人々の移動を効率的に助けてくれる頼もしいMATE(仲間)という意味を持つブランド名。それは心強い友人、一緒に坂道を克服してくれる相棒、前進のための応援、痛みを和らげる力、その他たくさんの支えとなる存在を意味します。

現在もMATE.BIKEは、100%再生可能エネルギーの使用、循環型社会の実現など、人と地球の両方にとってより良い選択ができる社会を目指し、熱意を持った仲間や、課題の克服に取り組む有能なスペシャリストたちと共に、e-BIKEというカテゴリーの垣根を超えた進化を続けています。

MATE.BIKE IN JAPAN

2021年、交通渋滞や排気ガスに因る環境問題が深刻化する中、MATE.BIKEは二酸化炭素を排出しない、環境に配慮したサステナブルな次世代モビリティとして日本初上陸。同年には世界初の旗艦店を東京・恵比寿にオープン。2023年春、アジア最大級のフラッグシップストアとして南青山に増床移転を果たし、5月に大阪・南船場に関西発のフラッグシップストアをオープンいたしました。2025年5月には、初のファミリーコンセプトストアを自由が丘にオープン。

100年後の未来のためにをステートメントに、国内におけるe-BIKEのリーディングカンパニーを目指し、歩みを進めています。

MATE.BIKE JAPAN

HP https://mate-bike.jp/



ブランド公式Instagram|@matebikejapan

https://www.instagram.com/matebikejapan/



MATE.BIKE TOKYO Instagram | @matebike_toyko

https://www.instagram.com/matebike_tokyo/



MATE.BIKE OSAKA Instagram | @matebike_osaka

https://www.instagram.com/matebike_osaka/



【問い合わせ先】

MATE.BIKE JAPAN

〒107-0062

東京都港区南青山6丁目8-18 2F

TEL:03‐6421-0866

https://mate-bike.jp/