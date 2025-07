日韓国交正常化60周年記念『日韓ミュージックショー（NKMS）』日本出演アーティスト第3弾発表！

合同会社HauteA&P

2025年9月22日(月)に開催される日韓国交正常化60周年記念音楽イベント『日韓ミュージックショー(NKMS)』において、日本アーティストの第3弾出演者が決定しました。今回新たに発表されたのは、OWV、sis、島憂樹、SHOW-WA/MATSURI、Rain Treeの5組。世代やジャンルを超えて、個性豊かなアーティストたちが記念すべきステージを彩ります。

■ アーティスト紹介(50音順)

OWVOWV(オウブ)

2019年に社会現象を起こした日本最大級のオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」*に出演した元練習生4名により結成されたボーイズグループ。

グループ名「OWV」には “Our only Way to get Victory~勝利を掴む僕たちだけの道~誰にも真似することのできない唯一無二のグループとなり、この世界で勝利を掴む”というメンバーの強い想いが込められている。

2020年のデビュー以来、熱量の高いパフォーマンスと誠実なメッセージで多くのファンに支持されている。

sis(シス)

韓国で絶大な人気を誇る音楽ジャンル「トロット」をテーマに新たな歌姫を発掘する

オーディション番組「トロット・ガールズ・ジャパン」で発掘された歌姫たちから誕生した新しいユニット。ももいろクローバーZや私立恵比寿中学などを手掛けてきたヒャダインがプロデューサーを担当し、強い心を持ちながらも隣で優しく癒してくれるような存在、そして世代や国境を越えてVintage Musicを歌い継ぐグループを目指す。メンバーは、かのうみゆ、MAKOTO.、太良理穂子、あさ陽あいの4人で構成され、全員が「トロット・ガールズ・ジャパン」の準決勝以上に勝ち残ったメンバー。グループ名の「sis」は、英語でお姉さん、仲の良い女友達という親しみやすい意味を持つ「sis」と、フィンランド語で勇敢な折れない心を表す「SISU」から命名された。

sis島憂樹島憂樹(シマユウキ)

徳島県出身在住、現役高校生シンガー。

韓国発の男性ボーカリストオーディション番組「ミスタートロットジャパン」の優勝者。

心を震わせる唯一無二の歌声・圧倒的な歌唱力で、過酷な審査を勝ち抜き初代王者に輝いた。「聴く人の心に響く歌を届けたい」という想いを込めて歌う次世代のボーカリスト。

SHOW-WA/MATSURI(ショウワ / マツリ)

時代を象徴して大衆に愛されている歌があふれていた昭和の時代!

昭和歌謡を令和の時代にリバイバルさせ、日本を元気にさせるべく、「夢をあきらめるな!オーディション」を実施。3000人以上の中から勝ち取った12名。

「昭和歌謡・昭和ポップスを現代に」というコンセプトで生まれた、秋元康プロデュースグループ SHOW-WA&MATSURI。元Jリーガー、ごみ収集作業員、料理研究家など、様々な経歴を持ったメンバーがSHOW-WA、MATSURIの2チームに分かれ、互いに紅白歌合戦出場を目指し活動中。

SHOW-WAMATSURIRainTree(レインツリー)

秋元康総合プロデュースRain Tree(レインツリー)は、“IDOL3.0 PROJECT オーディション”最終審査で惜しくもデビューを逃しながらも、強い意志と努力で再び立ち上がった17人によるガールズグループ。

2025年1月29日、キングレコードより『I L U』でメジャーデビュー。

セレクション制度を導入した、進化をし続けるグループ。

5月には2nd Digital Single『つまり』をリリース。続く6月には「SNS」をテーマに選ばれた8名による 2nd Digital Single EXTRA Song『恋愛変格活用』の配信がスタート。

RainTree

【イベント概要】

イベント名:日韓国交正常化60周年記念 日韓ミュージックショー(NKMS)

開催日:2025年9月22日(月)

時 間:開場 17:30 / 開演 18:30 / 終演 21:30(予定)

会 場:パシフィコ横浜 国立大ホール

司 会:古家 正亨(ふるや まさゆき)

出演者:MOMOLAND/THE ONE/Hong Jin Young/OWV、sis、島憂樹、SHOW-WA/MATSURI、Rain Tree他

主 催:NKMS実行委員会

公式サイト:https://nkms.jp/

公式SNS:X(https://x.com/nkms_official)