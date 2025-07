ATEEZ ホンジュン、ソンファが着用する、アイウェアブランド“The Silent Soul”の限定コラボサングラスが発売！

fast step株式会社

アイウェアブランド“The Silent Soul”を運営するfast step株式会社(本社:東京中央区、代表取締役:有友純一郎)は、グローバルに活躍する8人組ボーイズグループ「ATEEZ」のメンバー、ホンジュン、ソンファの2名をモデルとして起用した限定モデルの発売を決定。7月28日(月)13:00より予約販売を開始します。

このスペシャルなコラボレーションは、9月から開催される「ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN JAPAN」に先駆けて始動。



ダンス&ボーカルグループGENERATIONSのボーカル数原龍人がアンバサダーを務め、そのスタイリッシュさで人気のアイウェアブランド“The Silent Soul”のサングラスと、グローバルアーティストとして確固たる地位を確立するATEEZ ホンジュン、ソンファとのコラボレーションが繰り出すケミストリーは必見。



ヴィジュアル撮影は彼らのホームタウンである韓国で行われ、その圧倒的な存在感と洗練されたヴィジュアルは、ファンだけでなく見る者を魅了するクオリティ。

商品の販売に関しましては、The Silent Soulの特設サイトやオフィシャルInstagramでお知らせいたします。

ATEEZ × The Silent Soul 特設ページ

https://thesilentsoul.com/250723_at(https://thesilentsoul.com/250723_at)

予約注文受付期間:2025年7月28日(月)13:00~2025年9月5日(金)20:00

※商品がなくなり次第終了となります

ATEEZ Profile

2018年10月24日

韓国でデビュー。デビュー作『 TREASURE EP.1 : All To Zero 』で、世界中のファンに注目されるスタートを切る。

2019年12月4日

日本正式デビュー。『 TREASURE EP. EXTRA : Shift The Map 』をリリースし、日本でも活動を本格化。

2023年~2024年

『THE WORLD』および『GOLDEN HOUR』シリーズを通じて、グローバルチャートで大躍進。Billboard 200、UKチャートで1位を記録し、世界的な地位を確立。

2024年4月~

アメリカの大型音楽フェス「Coachella(コーチェラ)」に出演。男性K-POPグループとしては初の快挙となり、現地メディアや音楽関係者からも高評価を得る。

2025年6月~

シリーズ最新作『GOLDEN HOUR : Part.3 - Lemon Drop』を発表。グループとして初めてBillboard Hot 100にチャートイン(最高69位)し、7月には『 In Your Fantasy 』も発売され、さらなる飛躍を見せる。

日本公式サイト

https://ateez-official.jp/

公式SNS情報

■Instagram

@ateez_official(https://www.instagram.com/ateez_official_/)

フォロワー:1,075万人(2025年07月23日時点)

■X(日本公式)

@ATEEZofficialjp(https://x.com/ATEEZofficialjp)

フォロワー:56.7万人(2025年07月23日時点)

■TikTok

@ateez_official_(https://www.tiktok.com/@ateez_official_)

フォロワー:852.9万人(2025年07月23日時点)

■YouTube

@ATEEZofficial(https://www.youtube.com/channel/UC2e4Ukj5Pfr7cb3KpJAFBdQ)

フォロワー:454万人(2025年07月23日時点)

《販売元サイト》

The Silent Soul

公式サイト:https://thesilentsoul.com/250723_top

特設ページ:https://thesilentsoul.com/250723_at

公式Instagram:https://www.instagram.com/thesilentsoul_official

