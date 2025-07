Lovetoxic（ラブトキシック）より日焼けをした「ハローキティ」シリーズのオリジナルアイテムが全国の直営店舗、ナルミヤオンラインにて発売中！

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル(本社:東京都港区、代表取締役執行役員社長:國京 紘宇)が展開する子ども服ブランド「Lovetoxic(ラブトキシック)」より、株式会社サンリオの大人気の日焼けをした「ハローキティ」シリーズのオリジナルアイテムが登場。「ハローキティ」のキラキラのラインストーンが可愛いTシャツやトートバッグ、夏のバカンスを楽しむ「ハローキティ」とドット柄がプリントされた巾着やハンドタオルなど、持っているだけで気分が上がるアイテムです。

全国のラブトキシック店舗、公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン(https://www.narumiya-online.jp/webshop/ )にて発売中です。

先行予約にて完売していたアイテムも再入荷いたしました。

アイテム一覧はこちら :https://www.narumiya-online.jp/shop/goods/search.aspx?goodsbrand=29&stock=all&keyword=%e3%80%90LThiyakekitty%e3%80%91

<アイテムラインナップ>

■冷感Tシャツ

夏のバカンスを楽しんでいる「ハローキティ」のキラキラのラインストーンがかわいいTシャツ。

これからの季節にぴったりな接触冷感素材を使用しています。

ややゆったりしたシルエットなので、ボトムを選ばない丈感です。

品番:8353216

サイズ:SS/S/M/Lサイズ

価格:\4,829(税込)

カラー:オフホワイト/クロ/マルチ

■トートバッグ

サブバッグとしても使いやすいサイズ感のトートバッグ!

「ハローキティ」のキラキラしたラインストーンがポイントです。

品番:8353410

サイズ:Fサイズ

価格:\3,729(税込)

カラー:オフホワイト/クロ

■巾着

バカンスを楽しむ「ハローキティ」がプリントされた巾着ポーチ。

ミラーやリップなど小物を入れて毎日持ち歩きたいアイテム。

品番:8353508

サイズ:Fサイズ

価格:\1,089(税込)

カラー:オフホワイト/アカ/クロ

■ハンドタオル

巾着とお揃いの柄プリントがかわいいハンドタオル。

ドット柄もアクセントで、持っているだけで気分が上がります!

品番:8353508

サイズ:Fサイズ

価格:\869(税込)

カラー:オフホワイト/アカ/クロ

■キラキラチャーム(8月上旬入荷予定)

Tシャツやトートバッグとお揃いの「ハローキティ」がキラキラのラインストーンのチャームで登場。

バッグにつけても、ボトムにつけてもコーデのポイントになってかわいいアイテムです。

品番:8353546

サイズ:Fサイズ

価格:\2,629(税込)

カラー:シロ/キナリ

発売詳細

■販売場所

・全国のラブトキシック店舗

*販売日は店舗により一部前後する可能性がございます。

・公式オンラインショップ「NARUMIYA ONLINE」発売中

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/29/

■アイテム一覧

https://www.narumiya-online.jp/shop/goods/search.aspx?goodsbrand=29&stock=all&keyword=%e3%80%90LThiyakekitty%e3%80%91(https://www.narumiya-online.jp/shop/goods/search.aspx?goodsbrand=29&stock=all&keyword=%e3%80%90LThiyakekitty%e3%80%91)

(C)️2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660637

「Lovetoxic(ラブトキシック)」

ストリートカジュアル・スポーツ・ガーリーなど、トレンドをテイストMIXして着こなす元気な女の子のためのティーンズブランド。

ダンス×ファッションをコンセプトに『ファッション性』と『機能性』を備えたダンススタイルライン「LTXC(エルティーエックスシー)」も展開中。

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル(本社:東京都港区芝公園/代表取締役執行役員社長 國京紘宇)は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。



- 40th Anniversary -

2025年ナルミヤ・インターナショナルは子ども服事業40周年を迎えます。



■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR



■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx