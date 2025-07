『AND JUST LIKE THAT... シーズン３ / セックス・アンド・ザ・シティ新章』豪華吹替キャストが選ぶ“心に刻みたい名言”動画をYouTubeで公開！

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、Maxオリジナルドラマ『AND JUST LIKE THAT... シーズン3 / セックス・アンド・ザ・シティ新章』の吹替キャストが選ぶ、“心に残る名言”動画をYouTubeにて公開いたします。

5月30日(金)より日米同時配信されている『AND JUST LIKE THAT... シーズン3 / セックス・アンド・ザ・シティ新章』。2021年よりスタートした大人気シリーズの3作目となる本シーズンでもその人気は衰えることなく、シーズン3の配信初日には、前シーズンを上回る視聴数114%(シーズン2第1話比)を記録。キャリー、ミランダ、シャーロット、シーマ、リサたちのそれぞれの物語や、トレンドをとらえたファッションに注目が集まっています。

■豪華吹替キャストが選ぶ「AJLT」の“心に残る名言”をご紹介!

このたびシーズン3の吹替キャストである永島由子、渡辺美佐、松谷彼哉、沢城みゆき、三石琴乃、内田彩、伊瀬茉莉也の7名が選んだ、本シリーズの“心に残る名言”動画を公開いたします。

●永島由子さん(キャリー・ブラッドショー役)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=W4MOW6iO1yA ]

「期待。といっても夢を持つことや何かが起きてほしいと思うことは大事よ。そうじゃなくて物事がこうなるべきだっていう期待。どんな理由があろうとね。だって、明日のことは わからない。明日は自分の期待以上にとてつもなく素晴らしい日かもしれない」

※『AND JUST LIKE THAT... シーズン2 / セックス・アンド・ザ・シティ新章』11話:アパートを手放す記念に、それぞれの手放したいものを発表したときのキャリーの言葉より

■選んだ理由

相手にこうして欲しい、こう動いて欲しいという期待は、私もそこまでしない方です。このセリフはその通りだと感じました。(英語版の)最後のポジティブな表現も素敵だなと思いました。

●渡辺美佐さん(ミランダ・ホッブス役)

「あなたはいつも正しかった」

※『AND JUST LIKE THAT... シーズン2 / セックス・アンド・ザ・シティ新章』11話:ミランダがスティーブと海で話すシーンより

■選んだ理由

やっぱり最後はスティーブとの元さや希望かな。

●松谷彼哉さん(シャーロット・ゴールデンブラット役)

「みんな悲しい。人はいつか死んでしまう悲しいよね、でもすごく重要な時でもあるのよ。

だって残された人たちは思い出せる、その人がどれだけ大切だったか。だから悲しいけど、素敵な時間にもなる」

※『AND JUST LIKE THAT... シーズン1 / セックス・アンド・ザ・シティ新章』2話:子供たちに向かってシャーロットが語り掛けるシーン

■選んだ理由

子供達の心の奥に届くような諭すような言葉が、私の心にも沁みました。大切な人たちと大切なひとときを過ごしてゆきたいです。

●三石琴乃さん(シーマ・パテル役)

「必死に築き上げたキャリアと今の自分を、男のためにあきらめたりしない。」「今まで、ずっと待ち望んでいたのにあなたは去っていく。怖くてたまらない。」

※『AND JUST LIKE THAT... シーズン2 / セックス・アンド・ザ・シティ新章』11話:ラビと話すシーマ言葉より

■選んだ理由

キャリアウーマンとして大成功しているシーマでも「恋愛」には臆病で少女のよう。キャリアを諦めずに幸せも掴みたいという悩ましく切実な思いが出ていると思います。

●沢城みゆきさん(リサ・トッド・ウェクスリー役)

「世界にこう言われても彼女たちは負けませんでした “あなたにはできない”」

※『AND JUST LIKE THAT... シーズン2 / セックス・アンド・ザ・シティ新章』6話:リサのスピーチより

■選んだ理由

あなたにはできない、と言われたら私はどうするだろう。たくさんの問いに満ちているドラマです。妻として母として、そしてひとりの女性として奮闘するリサが眩しくて、仲間のひとりになりたい一心で並走しています。

●内田彩さん(リリー・ゴールデンブラット役)

「自分らしくは生きられない、アイムグッドガール アイムグッドガール」

※『AND JUST LIKE THAT... シーズン2 / セックス・アンド・ザ・シティ新章』2話:リリーが自作の歌を披露するシーンより

■選んだ理由

抱えきれないもんもんとした気持ちを歌にのせる…!!わかるよリリー。私も学生の頃、やっていました。笑

●伊瀬茉莉也さん(ローズ・ゴールデンブラット役)

「先のことはわからない。でも素晴らしい子だってわかってる。これは覚えておいて。ローズは他のどんな名前で呼んでも、良い香りがする。」

※『AND JUST LIKE THAT... シーズン1 / セックス・アンド・ザ・シティ新章』5話:ローズが自身をロックと呼んでほしいと打ち明け、動揺する母親のシャーロットにキャリーがかけた言葉より

■選んだ理由

ローズが自分探しの中でどちらの性別を選択したとしても、唯一無二の存在に変わりはないということをこんなに美しく伝えてくれるんだと記憶に残っています。

※お選びいただいたセリフは、配信字幕・吹替とは一部異なる場合がございます。

『AND JUST LIKE THAT... シーズン3 / セックス・アンド・ザ・シティ新章』は毎週金曜日に本国同時配信にてお届けしています。ぜひお楽しみください。

【過去シリーズ】

『AND JUST LIKE THAT... シーズン3 / セックス・アンド・ザ・シティ新章』(全12話)

【視聴リンク】

※毎週金曜10時配信予定



【キャスト(吹替キャスト)】

■キャリー・ブラッドショー役:サラ・ジェシカ・パーカー(CV:永島由子)

■ミランダ・ホッブス役:シンシア・ニクソン(CV:渡辺美佐)

■シャーロット・ゴールデンブラット役:クリスティン・デイヴィス(CV:松谷彼哉)

■シーマ・パテル役:サリタ・チョウドリー(CV:三石琴乃)

■リサ・トッド・ウェクスリー役:ニコール・アリ・パーカー(CV:沢城みゆき)

■リリー・ゴールデンブラット役:キャシー・アン(CV:内田彩)

■マリオン:メカッド・ブルックス(CV:奥田寛章)

■ダンカン:ジョナサン・ケイク(CV:飯島肇)

■アンソニー・マレンティーノ役:マリオ・カントーネ(CV:中村伸一)

■ブレディ・ホッブス役:ニール・カニンガム(CV:畠中祐)

■スティーブ・ブレディ役:デヴィッド・エイゲンバーグ(CV:中尾隆聖)

■ハリー・ゴールデンブラット役:エヴァン・ハンドラー(CV:林大地)

■ハーバート・ウェクスリー:クリストファー・ジャクソン(CV:松川裕輝)

■アダム:ローガン・マーシャル=グリーン(CV:野坂尚也)

■ジュゼッペ役:セバスティアーノ・ピガッツィ(CV:宮崎遊)

■ローズ・ゴールデンブラット役:アレクサ・スウィントン(CV:伊瀬茉莉也)

■ジョイ:ドリー・ウェルズ(CV:杏寺円花)

■エイダン:ジョン・コーベット(CV:安井邦彦)

(C)2025 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max(TM) is used under license.

