¡Ú¥µ¥Ã¥«ー¡¦J1¡¦¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡ÛËÌÅç Í´ÆóÁª¼ê¡¡Ê¡²¬¸©¾®·´»Ô¤Î¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥¹¥Ýー¥ÄÂç»È¡×½¢Ç¤·èÄê¡ª
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë½êÂ°¤¹¤ëËÌÅç¡¡Í´ÆóÁª¼ê¡Ê£Î£Ï¡¥£²£µ¡¢£Í£Æ¡Ë¤¬¡¢ÀèÆü¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¥¿¥¦¥ó¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢ËÌÅçÁª¼ê¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ëÊ¡²¬¸©¾®·´»Ô¤Î¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥¹¥Ýー¥ÄÂç»È¡×¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µÆü»þ¤Ë¤ÆÇ¤Ì¿¼°¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇ¤Ì¿¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢£Æü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»þ £²£°£²£µÇ¯£··î£²£¹Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡¡¡£±£µ»þ£³£°Ê¬～
¢£²ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ì ¾®·´»ÔÌò½ê¡¡ËÜ´Û3F¡¡Âç²ñµÄ¼¼
¢£½Ð¡¡ ÀÊ¡¡ ¼Ô¡¡¡¡¡¡¾®·´»ÔÄ¹¡¡²ÃÃÏ¡¡ÎÉ¸÷¡¡¡Ê¤«¤¸¡¡¤ê¤ç¤¦¤³¤¦¡Ë¡¡ÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ËÌÅç¡¡Í´Æó¡¡¡Ê¤¤¿¤¸¤Þ¡¡¤æ¤¦¤¸¡¢£Î£Ï¡¥£²£µ¡¢£Í£Æ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¡Àîºê¡¡ÏÂÉ×¡¡¡Ê¤«¤ï¤µ¤¡¡¤«¤º¤ª¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾®·´ÅìÌî¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡ÊËÌÅçÁª¼ê¤Î½Ð¿È¥Áー¥à¡Ë
¡Ú¾®·´»Ô¤Õ¤ë¤µ¤È¥¹¥Ýー¥ÄÂç»È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¾®·´»Ô¤Î½Ð¿ÈËô¤Ï¾®·´»Ô¤Ë¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñºÝÅªËô¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ê³èÌö¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ëÊý¤òÂç»È¤ËÇ¤Ì¿¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¾®·´»Ô¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü¾ï³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ´¹ñ¤Ë¾®·´»Ô¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç»Ô¤Î¥¤¥áー¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
»²¹ÍURL¡§https://www.city.ogori.fukuoka.jp/1139/1145/4777
¡ÚËÌÅçÍ´ÆóÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢£»áÌ¾¡§ËÌÅç¡¡Í´Æó¡¡¡Ê¤¤¿¤¸¤Þ¡¡¤æ¤¦¤¸¡Ë
¢£ÇØÈÖ¹æ¡§NO.25
¢£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥Àー
¢£À¸Ç¯·îÆü¡§£²£°£°£°Ç¯£¸·î£´Æü
¢£¿ÈÄ¹¡¿ÂÎ½Å¡§£±£¶£¹£ã£í¡¿£¶£·£ë£ç
¢£Íø¤Â¡§±¦Â
¢£¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¡§¥æ¥¦¥¸¡¢¥¥¿¥¸
¢£¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥àÉ½µ¡§£Ù£Õ£Ê£É
¢£ÍèÎò
£²£°£°£¸～£²£°£±£³Ç¯¡¡¾®·´ÅìÌî¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö
£²£°£±£³～£²£°£±£¶Ç¯¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬U-15
£²£°£±£¶～£²£°£±£¹Ç¯¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬U-18
£²£°£±£¹～£²£°£²£³Ç¯¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬
£²£°£²£³Ç¯¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ê´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ë
£²£°£²£´Ç¯～¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬
¢£ÄÌ»»À®ÀÓ
ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥êー¥°¡¡½Ð¾ì£´£±»î¹ç¡¿£±¥´ー¥ë
ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£²¥êー¥°¡¡½Ð¾ì£´£±»î¹ç¡¿£³¥´ー¥ë¡¡¢¨Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£½êÂ°»þ´Þ¤à
£Ê¥êー¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡¡½Ð¾ì£±£¶»î¹ç¡¿1¥´ー¥ë
Å·¹ÄÇÕ¡¡£Ê£Æ£ÁÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡½Ð¾ì£¹»î¹ç¡¿£³¥´ー¥ë