【第38回 EMC・ノイズ対策技術展出展】人体ばく露測定・EMC測定・ノイズ検知製品を展示

コーンズテクノロジー株式会社

コーンズテクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西岡和彦）は、2025年7月23日(水)～25日(金)に東京ビッグサイトにて開催の『第38回 EMC・ノイズ対策技術展』に出展いたします。

ブースでは、Wavecontrol社製 電磁界測定器 SMP3（DC-90GHz対応）およびVIAVI社製 EMFアナライザー ONA800（9kHz～44GHz対応）をご紹介します。これらの製品は、人体ばく露測定・EMC測定・ノイズ検知など、幅広い用途でお使いいただけます。ぜひブースにお立ち寄りいただき、実機をご覧ください。

本展示会は事前来場者登録が必須です。予め下記登録の上、ご来場ください。

来場者登録はこちら :https://www.jma-exhibition.com/joint/jp_tf/registration.php?exhibitor=EX000088

展示会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64519/table/136_1_64c6b420c72054eb42c17d83bb21333b.jpg?v=202507241226 ]

出展製品 (抜粋)

低周波・高周波電磁界測定器Wavecontrol社製 SMP3

電磁界測定ソフトウェアWavecontrol社製 SMP3 Streamer

無線ネットワークテスターViavi社製 OneAdvisor800

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

詳細を見る :https://cornestech.co.jp/news/37401?utm_source=PRTimes&utm_medium=202507&utm_campaign=2025_EMC_NOISE_technologies_exhibit

■コーンズテクノロジー株式会社について（https://cornestech.co.jp/）

コーンズ テクノロジーは、長年にわたり日本と諸外国との貿易発展に寄与してきたコーンズグループの一員で、日本産業界のニーズに合った新製品や新技術のプロモーション・マーケティング及び販売を行う技術専門商社です。世界中のパートナーと密に連携して、迅速且つフレキシブルに世界最高レベルのご提案を提供します。

問い合わせ先

コーンズテクノロジー株式会社

電子システム部 通信計測チーム

Tel：03-5427-7566

お問い合わせフォーム：https://cornestech.co.jp/inquiry/products_comm

〒105-0014 東京都港区芝3丁目3番10号コーンズハウス