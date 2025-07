ベネッセ「Udemy」とコクヨ「大人のやる気ペン」　社会人の「学び続けたい」を応援する共同プロジェクトを開始

株式会社ベネッセコーポレーション

株式会社ベネッセコーポレーション(本社:岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長:岩瀬 大輔、以下:ベネッセ)は、コクヨ株式会社(本社:大阪府大阪市、代表執行役社長:黒田 英邦、以下:コクヨ)が開発するIoT文具「大人のやる気ペン」と、ベネッセが国内で展開するオンライン動画学習プラットフォーム「Udemy(ユーデミー)」と共同で、「大人の学び」を応援するプロジェクトを本日より開始します。

本プロジェクトでは、「Udemy」が提供する豊富な学習コンテンツと、「大人のやる気ペン」が支援する「学習行為の可視化によるモチベーション維持(継続の仕組み)」を掛け合わせることで、学ぶ社会人が直面する「学びが続かない」という課題解決を目指します。取り組みの第1弾として、7月23日より「夏の学び宣言」キャンペーンを開始します。

■プロジェクト実施背景:

大人の「学びたいけど、続かない」に本気で向き合う

学習の継続には、習慣化が重要であると言われています*1。しかし、ベネッセが今年6月に実施した調査によると、現在学んでいると答えた社会人の学習不安として、「学習へのやる気が続かない(30.7%)」が、「時間がなくて学べない(33.8%)」に次いで2番目に高いことが分かりました*2。

コクヨはこれまで、子ども向けIoT文具「しゅくだいやる気ペン」で”学習習慣化”をサポートしており、そのノウハウを社会人向けに応用し、2025年5月に「大人のやる気ペン」を発売しました。「大人のやる気ペン」は、ペンの動いた時間を可視化し、アプリと連携することで学習の習慣化をサポートしています。

本プロジェクトは、両社が持つ学びに関する知見とテクノロジーを掛け合わせることで、学び続けたい大人へより良い学習体験を届けることを目指します。

■第1弾「#夏の学び宣言」キャンペーン概要

長期休暇を活かし、この夏こそ学びの一歩を!

SNSで学習目標を宣言し、モチベーションアップ&豪華賞品が当たるキャンペーンです。

実施期間:

2025年7月23日(水)~7月31日(木)23:59

参加方法:

Xで参加される場合

1. やる気ペン公式X「@yarukipen」、Udemy Japan公式X「@UdemyJapan」をフォロー

2. 本キャンペーンの投稿を「リポスト」もしくは「引用リポスト」

3. ハッシュタグ「#夏の学び宣言」をつけて、この夏挑戦したい学習目標をXに投稿

Instagramで参加される場合

1. やる気ペン公式Instagram「@yarukipen」、Udemy Japan公式Instagram「@udemyjapan」をフォロー

2. 本キャンペーンの投稿に「いいね」

3. 本キャンペーンの投稿のコメント欄に「この夏挑戦したい学習目標」を投稿

賞品内容:

A賞:大人のやる気ペン&Udemyクレジット3,000円分セット(5名様)

B賞:Udemyチーム厳選!コクヨ文具セット(3,000円相当・10名様)

C賞:特製ステッカー(20名様)

※賞品のご指定は承っておりません。当選者様に対して、ランダムにお送りいたします。

※X・Instagram両方でキャンペーンに参加いただくことが可能です。

【特設サイト】https://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/yaruki-on/news/250723_udemy.html

■今後の展開について

第2弾は、ベネッセの通信教育「進研ゼミ」の添削サービスで、50年以上にわたり、多くの子どもたちの学ぶ意欲を支援してきている「赤ペン先生」と、コクヨ「大人のやる気ペン」のコラボレーションです。「大人のやる気ペン」で記録したデータやアンケートをもとに、ベネッセの「赤ペン先生」が、個々の頑張りを褒め、励ますフィードバックを提供する特別キャンペーン企画を予定しています。さらにその先として、デジタルとアナログを融合し、社会人の学習意欲を高め、継続を促進する新たな取り組み等、両社で進めていく予定です。

■本プロジェクト開始を受けて

中井信彦氏

コクヨ株式会社 経営企画本部 イノベーションセンター IoT事業戦略ユニット

やる気ペングループ グループリーダー

子ども向けの「しゅくだいやる気ペン」で証明された学習習慣化の価値を、次は大人の皆さまにお届けしたい。その想いが「大人のやる気ペン」開発の原点です。「学びたいのに、続かない」--これは、多くの大人が抱える共通の悩みだと感じています。この課題に対し、長年にわたりあらゆる世代の「学び」と向き合い、人の成長を支える最高のノウハウをお持ちのベネッセ様とご一緒できることを、大変心強く思います。このプロジェクトが、日本の社会人学習の新たなスタンダードを創り出すきっかけとなることを期待しています。

菊井 顕治

株式会社ベネッセコーポレーション マーケティング統括部 部長

Udemy事業10周年の記念すべき年に、コクヨ様の「大人のやる気ペン」チームの皆様と新たな取り組みを開始できることを大変嬉しく思います。忙しい社会人の皆様にとって、学びを継続し、習慣化することは簡単なことではありません。だからこそ、本プロジェクトで両社が持つ知見を掛け合わせ、より多くの大人が学びやすく、学習を続けやすい環境づくりに取り組んでまいります。私たちは、学びを通じて一人ひとりの人生に寄り添い、それぞれの変化や成長を支える存在であり続ける事で、「大人が可能性と生きていく社会」の実現を目指していきます。

*1 Fiorella, L. (2020). The science of habit and its implications for student learning and well-being. Educational Psychology Review, 32(3), 603-625. https://doi.org/10.1007/s10648-020-09525-1

*2 ベネッセ「学習に関するアンケート」

期間:2025年6月6日(金)~6月9日(月)

手法:インターネット調査

対象:過去学習経験があり、今後1年以内に学習意向のある18~64歳7,214名

コクヨ「大人のやる気ペン」概要

資格取得やリスキリングなど、目標に向かって学習する大人をサポートするために開発されたIoT文具です。普段お使いのペンに装着するだけで、日々の努力を可視化し、モチベーション維持を手助けします。文房具総選挙2025で「大賞」を受賞しました。

https://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/otonayarukipen/

「Udemy」および「Udemy Business」概要

Udemy(ユーデミー)は、米国Udemy社が運営する世界約8,000万人が学ぶオンライン動画学習プラットフォームです。世界中の「教えたい人(講師)」と「学びたい人(受講生)」をつなげ、最新の生成AIからビジネススキルまで、幅広いテーマを学ぶことができます。法人向けの「Udemy Business」は、Udemyで公開されている世界25万以上の講座から、厳選した30,000以上の講座を定額で利用できるサービスです。ベネッセコーポレーションは、一生涯の学びを通して社会と人々の人生が豊かになることを目指し、社会人の学び支援を行っており、Udemy社とは2015年より日本における独占的業務提携を締結しています。

・Udemy公式サイト: https://www.udemy.com/ja/

・Udemy Business公式サイト: https://www.benesse.co.jp/udemy/business/

・10周年特設サイト: https://udemy.benesse.co.jp/10th_anniversary/

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性があります。

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。