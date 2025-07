[電脳和風WEEK] 世界へ。伝統芸能イノベーションを多言語で大阪万博から発信！

株式会社電脳和風Cyber-JP

デジタルで和の芸能を盛り上げる (株)電脳和風Cyber-JP(本社:鎌倉 代表取締役:海野 浩)は、大阪・関西万博で2025年9月22日(月)から27日(土) の夜に、「電脳和風WEEK」を開催します。このイベントは、「伝統と革新の日本の芸能達」をテーマに、特に若い人、和の芸能になじみのない人から海外の人までをターゲットにしたものです。落語、文楽、芝居、舞踊、各分野のイノベーターと称される、超一流の演者を一同に迎えることで、新たな和の伝統芸能ファンを増やし、世界に向けて日本の伝統芸能を発信していきます。

この大阪・関西万博の招致に多大な貢献をしたカナダ人落語家の桂 三輝(サンシャイン)本人も登場します。ぜひ生の舞台を堪能し、応援をよろしくお願いいたします!

開催への思い

「デジタルで和の芸能を楽しみ、未来へつなぐ」--それが、私たち電脳和風プロジェクトの願いです。これまで私たちは、毎月の「歌舞伎座ランキング」をYouTubeで発信したり、世界初の外国人落語家二人会を企画して、若者や海外の方々に日本の伝統芸能の魅力を「今」の感覚で届ける挑戦を続けてきました。

一方で、映画『国宝』のヒットに象徴されるように伝統芸能への関心が高まる中、国立劇場の再開が見通せないなど、伝統の灯を未来にどう残すかが問われています。

そんな今だからこそ、世界中から人々が集まる「大阪・関西万博」にて、来場者に生の舞台の魅力を改めて体感していただきます。落語、文楽、歌舞伎的な要素を持つ大衆演劇、そして観客参加型の“ブレスト”によるアイデア創出まで、エンターテイメントと創造性が交錯する一週間をお届けします。

ポップアップステージ南はオープンエアの能舞台で、どなたでもご覧いただけます。「難しそう」「敷居が高い」と思わず、皆様お誘い合わせの上、ぜひお立ち寄りください。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129568/table/7_1_104f2a9c96d5d66ddce5d42be5a0eb5e.jpg?v=202507231155 ]

参加予定の豪華出演者

このイベントでは、世界各国の演者による生の芸能を万博のステージでご観覧いただけます。伝統芸能を直接見ることのできる絶好の機会です。

9月22日 19:00から バイリンガル落語 カナダ人落語家 桂 福龍

- カナダ・ウィニペグ出身の元英会話講師で、英語&日本語を自在に操る落語家

- 海外公演多数、文化庁巡回公演にも参加し「世界に日本の笑いを届ける先駆者」と称される

- 当日の落語は日本語と英語のバイリンガルで実施。前座にはインド出身のSAN-Qも登場

9月23日 19:00から 大衆演劇 恋川劇団

- 1986年創立の桐龍座恋川劇団、二代目・恋川純が率いる「笑い」と「涙」のエンタメ集団

- 三味線・殺陣・日本舞踊もこなす、多才な座長が織りなす「和のショータイム」。9月には大阪の池田呉服座で公演。

9月24日 19:00から 新作文楽 ゴスペル・イン・文楽

- イエス・キリストの物語を「文楽」で紡ぐ、2000年初演の異色かつ壮大な異色作品

- 文楽界を代表するの超一流の演者、義太夫の豊竹若太夫、三味線の鶴澤清友、人形の豊松清十郎が登場

9月25日 19:00から バイリンガル落語 桂 三耀(サンシャイン)

- トロント大学出身、桂文枝門下の英語落語家。2019年からNYのブロードウェイでも高評価ステージ

- “機関銃のような語り口”で笑いを爆発させ、英語学習にも最適と称される噺家 。この万博招致のプレゼンで活躍し、大阪での実現に貢献した

- 当日の落語は日本語と英語のバイリンガルで実施。前座には輝亭 法楽、輝亭 笑照も登場

9月26日 19:00から 大衆演劇 劇団美山

- 明治創立、12歳で座長になった里美たかしを中心に、旅芝居の伝統を受け継ぎつつも進化中

- 新歌舞伎座で20周年記念公演。大人の艶を出す女形から男らしい立役までこなす。9月には大阪の梅田呉服座で公演。

9月27日 19:00~ 国際交流ブレスト カマコン

-鎌倉発のブレインストーミングで共創を体験-

- 「カマコン」と「地域展開のメンバー」による国際交流ブレインストーミングイベント

- 設立から13年間で500件以上の地域プロジェクト支援実績を持つ「カマコン」が、「和える(あえる)」をテーマに、万博を訪れる留学生・学生・若者・社会人を中心に、多様な文化を持った人達が互いの多様性を活かしあいながら、共に創る場を提供

- 当日のブレインストーミングは、日本語と英語の両言語で実施予定

応援・協賛募集



電脳和風WEEKでは応援・協賛してくださる個人や企業・団体を募集しております。ステージのある会場内での、企業ロゴ掲載、ちらしやサンプル配布なども可能です。

下記までお問い合わせください。

電脳和風WEEK 事務局 ((株)電脳和風Cyber-JP内)

メール:expo-cyberjp@googlegroups.com

URL : https://cyber-jp.com/expo/

English

Cyber-Japanese Week @ Expo 2025 Osaka

Tradition Meets Innovation - Live, Bilingual, and Global!

From September 22-27, Cyber-JP presents a dynamic series of nightly performances at

Expo 2025 Osaka, showcasing Japan’s traditional arts with a modern, multilingual twist.

From bilingual rakugo and gospel-infused bunraku to cutting-edge taishu theater and

international idea-sharing, this week celebrates cultural creativity for a global audience.

Daily Lineup (7:00 PM @ Pop-up Stage South)

Sep 22 - Rakugo by Katsura Fuku Ryu

A Canadian-born performer who blends English and Japanese in hilarious

harmony.

Sep 23 - Koikawa Theater Troupe

A lively mix of laughter, swordplay, and heartfelt storytelling by a legendary

traveling troupe.

Sep 24 - Gospel in Bunraku

A powerful retelling of Jesus’s life through Japan’s classic puppet play.

Sep 25 - Rakugo by Katsura Sunshine

Broadway-acclaimed storyteller with rapid-fire wit and cross-cultural charm.

Sep 26 - Miyama Theater Company

From elegant heroines to action heroes-true versatility in modern taishu

play.

Sep 27 - Kamacon Brainstorming Night

Bilingual community ideation from Kamakura, connecting people across

borders.

Free with Expo ticket / Reserved seats available for supporters

Pop-up Stage South (formerly Traditional Culture Small Stage)

Support and Sponsorship Opportunities



Cyber-JP is looking for individuals, companies, and organizations to support and sponsor us. Please contact us at the following address.

Cyber-JP WEEK Secretariat (in Cyber-JP Co., Ltd.)

E-mail: expo-cyberjp@googlegroups.com